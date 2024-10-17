17 октября во 2-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Селтик» (жен). Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Селтик» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: «Реал» Мадрид (жен) в новом сезоне привычно ставит перед собой максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Реал» Мадрид (жен) в среднем забивает более 2 мячей за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 2 раза в 6 поединках испанского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Сливочные» подписали мировую с землячками из «Атлетико» (жен) (1:1).

При этом «Реал» Мадрид (жен) до того уступил «Челси» (жен) (2:3). Зато «Валенсия» (жен) была минимально обыграна (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «королевы» настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: мадридские футболистки сильны, однако не блещут стабильностью результатов. Да и в Женской Лиге чемпионов команда стартовала неудачно

При этом «Реал» Мадрид (жен) не побеждал в двух своих последних поединках. Хотя до того «королевы» выиграли в 8 матчах кряду.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются будут активно атаковать. Да и пора бы испанкам продемонстрировать свой высокий потенциал!

«Селтик» (жен)

Турнирное положение: «Селтик» (жен) нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на скромной 5 позиции.

Причем «Селтик» (жен) в среднем забивает 3 гола за матч. В 9 поединках женского чемпионата Шотландии команда настреляла 28 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Селтик» (жен) минимально уступил «Хартсу» (жен).

При этом до того команда проиграла еще и «Твенте» (жен) (0:2). А вот чуть ранее «Селтик» (жен) расписал паритет с «Рейнджерсом» (жен) (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках «кельтки» забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: шотландки не побеждали в 3 своих последних матчах. Причем в двух последних матчах команда не сумела отличиться.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма нестабильно. Да и пропустил «Селтик» (жен) всего лишь 6 мячей в своем чемпионате.

В кадровом плане «Селтик» (жен) выглядит достаточно неплохо. Да и дать бой испанкам шотландки уж точно постараются!

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Плюс шотландки явно намерены реабилитироваться за свои последние неудачи.

Статистика для ставок

«Селтик» (жен) не забивал в 2 своих последних матчах

«Реал» Мадрид (жен) не побеждал в 2 своих последних поединках

Шотландки не побеждают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 14.50, а победа оппонента — в скромные 50.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.28.

Прогноз: «Селтик» (жен) имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнительниц.

Шотландки вполне способны выдать отдельный качественный поединок, да и оборона испанок небезгрешна.

Ставка: Обе забьют за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперницы на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 3.28