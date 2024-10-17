«Реал» Мадрид (жен)
Турнирное положение: «Реал» Мадрид (жен) в новом сезоне привычно ставит перед собой максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Реал» Мадрид (жен) в среднем забивает более 2 мячей за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 2 раза в 6 поединках испанского чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Сливочные» подписали мировую с землячками из «Атлетико» (жен) (1:1).
При этом «Реал» Мадрид (жен) до того уступил «Челси» (жен) (2:3). Зато «Валенсия» (жен) была минимально обыграна (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «королевы» настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: мадридские футболистки сильны, однако не блещут стабильностью результатов. Да и в Женской Лиге чемпионов команда стартовала неудачно
При этом «Реал» Мадрид (жен) не побеждал в двух своих последних поединках. Хотя до того «королевы» выиграли в 8 матчах кряду.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются будут активно атаковать. Да и пора бы испанкам продемонстрировать свой высокий потенциал!
«Селтик» (жен)
Турнирное положение: «Селтик» (жен) нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на скромной 5 позиции.
Причем «Селтик» (жен) в среднем забивает 3 гола за матч. В 9 поединках женского чемпионата Шотландии команда настреляла 28 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Селтик» (жен) минимально уступил «Хартсу» (жен).
При этом до того команда проиграла еще и «Твенте» (жен) (0:2). А вот чуть ранее «Селтик» (жен) расписал паритет с «Рейнджерсом» (жен) (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках «кельтки» забили 11 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: шотландки не побеждали в 3 своих последних матчах. Причем в двух последних матчах команда не сумела отличиться.
В нынешнем сезоне команда выглядит весьма нестабильно. Да и пропустил «Селтик» (жен) всего лишь 6 мячей в своем чемпионате.
В кадровом плане «Селтик» (жен) выглядит достаточно неплохо. Да и дать бой испанкам шотландки уж точно постараются!
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Плюс шотландки явно намерены реабилитироваться за свои последние неудачи.
Статистика для ставок
- «Селтик» (жен) не забивал в 2 своих последних матчах
- «Реал» Мадрид (жен) не побеждал в 2 своих последних поединках
- Шотландки не побеждают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 14.50, а победа оппонента — в скромные 50.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.28.
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Прогноз: «Селтик» (жен) имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнительниц.
Шотландки вполне способны выдать отдельный качественный поединок, да и оборона испанок небезгрешна.
Ставка: Обе забьют за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперницы на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 3.28