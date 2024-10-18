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    «Лос-Анджелес» увезет победу из Монреаля?

    «Монреаль» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.26), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Белл Центре» 18 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Старт сезона получается для «Монреаля» лучше, чем ожидалось, поскольку после первой недели регулярки год назад пятое место в конференции «хабам» только снилось.

    Последние матчи: В четырех проведенных встречах «Монреаль» выиграл целых два раза, что для нынешнего положения дел в клубе — уже большое дело.

    Травмированные игроки: Количество травмированных хоккеистов у «Монреаля» увеличивается от матча к матчу. На данный момент Сан-Луи не доступно уже пять хоккеистов. Ко всем ранее травмированным добавился Страбл, получивший травму нижней части тела в последнем поединке.

    Общий тонус клуба: В игре против «Лос-Анджелеса» разжиться очками будет крайне сложно, поскольку в этой встрече выиграет тот, кто будет лучше обороняться, а у канадского клуба с этим есть сложности.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Игру «Лос-Анджелеса» можно охарактеризовать, как вязкий хоккей, завязанный на силовой борьбе, однако он позволяет держаться в восьмерке сильнейших на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Все сыгранные матчи со старта сезона получились для «Лос-Анджелеса» тяжелыми, поэтому неудивительно, что «Кингз» сыграли уже два овертайма.

    Травмированные игроки: Среди всех клубов лиги у «Лос-Анджелеса» не самое большое количество недееспособных игроков, но потеря Даути — это почти половина команды. Вместе со словенцем на больничном находится Артур Калиев, травмировавший ключицу.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Монреаля» за гостей история последних очных поединков между клубами.

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» не обыгрывал «Лос-Анджелес» с 2019 года

    • «Лос-Анджелес» в двух последних сыгранных матчах не завершал свои поединки в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.76, на ничью — 4.44, на гостей — 2.26.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» более готов побеждать, нежели «Монреаль»

    Альтернативный прогноз: Результативной игры не получится, зато оборона обоих клубов продемонстрирует себя в полном объеме

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.26

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.63

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