ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеЭпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А Томас Парти и Фил Фоден Приятные сюрпризы. Игрок-неожиданность этого сезона в каждом клубе АПЛ Хосеп ГвардиолаГвардиола в сборной Англии: мечта, которая может стать реальностью
  • 08:19
    • Сборная Бразилии разгромила Перу, Аргентина победила Боливию
  • 23:38
    • Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций
  • 23:48
    • Польша совершила камбэк и сыграла вничью с Хорватией в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    РФШ уверенно переиграет «Ауду»

    РФШ Рига — «Ауда». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 17 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на РФШ Рига
    Прогноз и ставки на РФШ Рига — «Ауда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    РФШ Рига
    17 октября в 28-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют РФШ Рига и «Ауда». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч РФШ Рига — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Латвия. Высшая лига 17 Октября 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 18:00 Ауда

    Ауда

  • Кекава
    •

    РФШ Рига

    Турнирное положение: РФШ уже явно не упустит чемпионство. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом РФШ Рига в среднем пропускает реже гола за матч. А вот забить команде удалось 93 раза в 31 поединке чемпионата.

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Поединок с «Даугавпилсом» завершился викторией (3:0).

    При этом РФШ Рига до того подписал почетную мировую с «Галатасараем» (2:2). А вот скромная «Елгава» была обыграна легко (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: РФШ Рига не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков при имеющемся матче в запасе.

    Поединки с «Аудой» для команды традиционно складываются успешно. В 6 последних очных поединках РФШ Рига неизменно побеждал.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Рижане явно не собираются расслабляться!

    «Ауда»

    Турнирное положение: «Ауда» нынешний сезон проводит достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ауда» в чемпионате набрала 45 очков. Вот только отставание от идущей третьей «Валмиеры» составляет 6 зачетных пунктов.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда проиграла. «Ауда» уступила нестабильной «Лиепае» (1:2).

    Чуть раньше команда не смогла переиграть «Тукумс 2000» (1:1). Зато «Валмиеру» удалось положить на лопатки (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ауда» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили всего 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ауда» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Ауда» уже 2 года не может одолеть рижан. Да и при нынешней диспозиции команде за счастье будет даже добытый балл.

    Зато в трех последних очных поединках команда неизменно расписывалась в воротах латвийского гранда. Так что бой рижанам она явно даст и в этот раз.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. Вот только последние неудачи болезненно ударили по психологии игроков.

    Статистика для ставок

    • Рижане одолели «Ауду» в 6 последних очных поединках

    • РФШ Рига в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Ауда» не побеждала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ Рига — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно различными коэффициентами — 1.42 и 2.42.

    Прогноз: РФШ Рига явно сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует на поле.

    «Ауда» в последних матчах выглядела неубедительно, и вряд ли сможет совладать с лидером чемпионата

    Ставка: Фора РФШ Рига -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеют отличиться оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.14

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Астана — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Родина Москва — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тюмень — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Куньлунь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Анахайм — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    РФШ Рига — «Ауда»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на футбол. РФШ уверенно переиграет «Ауду»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры