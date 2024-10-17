17 октября в 28-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют РФШ Рига и «Ауда». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч РФШ Рига — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

РФШ Рига

Турнирное положение: РФШ уже явно не упустит чемпионство. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом РФШ Рига в среднем пропускает реже гола за матч. А вот забить команде удалось 93 раза в 31 поединке чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Поединок с «Даугавпилсом» завершился викторией (3:0).

При этом РФШ Рига до того подписал почетную мировую с «Галатасараем» (2:2). А вот скромная «Елгава» была обыграна легко (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: РФШ Рига не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков при имеющемся матче в запасе.

Поединки с «Аудой» для команды традиционно складываются успешно. В 6 последних очных поединках РФШ Рига неизменно побеждал.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Рижане явно не собираются расслабляться!

«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» нынешний сезон проводит достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ауда» в чемпионате набрала 45 очков. Вот только отставание от идущей третьей «Валмиеры» составляет 6 зачетных пунктов.

Последние матчи: в минувшем туре команда проиграла. «Ауда» уступила нестабильной «Лиепае» (1:2).

Чуть раньше команда не смогла переиграть «Тукумс 2000» (1:1). Зато «Валмиеру» удалось положить на лопатки (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ауда» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили всего 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ауда» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

При этом «Ауда» уже 2 года не может одолеть рижан. Да и при нынешней диспозиции команде за счастье будет даже добытый балл.

Зато в трех последних очных поединках команда неизменно расписывалась в воротах латвийского гранда. Так что бой рижанам она явно даст и в этот раз.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. Вот только последние неудачи болезненно ударили по психологии игроков.

Статистика для ставок

Рижане одолели «Ауду» в 6 последних очных поединках

РФШ Рига в среднем забивает 3 гола за матч

«Ауда» не побеждала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ Рига — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно различными коэффициентами — 1.42 и 2.42.

Прогноз: РФШ Рига явно сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует на поле.

«Ауда» в последних матчах выглядела неубедительно, и вряд ли сможет совладать с лидером чемпионата

Ставка: Фора РФШ Рига -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеют отличиться оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.14