Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сейбот-Уайлд

Бразильский теннисист, похоже, наконец-то завершит сезон в первой сотне рейтинга.

У Тиаго в этом году проскакивают неплохие результаты не только на грунте, но и на харде.

В Антверпене Сейбот-Уайлд сначала прошел квалификацию. В решающем раунде отбора южноамериканец уверенно переиграл эстонца Марка Лаяла (6:2, 6:3).

В основной сетке 24-летний Сейбот-Уайлд начал с победы над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

Также стоит добавить, что в начале октября Тиаго прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у британца Дэна Эванса, после чего уступил Даниилу Медведеву (5:7, 5:7).

Циципас

Стефаносу тем временем предстоит защищать прошлогодний полуфинал в Антверпене. В 2023-м он уступил здесь французу Артуру Фису в матче с двумя тай-брейками.

Грек в целом очень слабо проводит вторую половину сезона, но на «тысячнике» в Шанхае в его игре наконец-то можно было заметить хотя бы какие-то позитивные сдвиги.

Циципас выиграл у Кея Нисикори и Александра Мюллера, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 3:6).

В матче против российского теннисиста ключевым стал психологический фактор: во втором сете Циципас распсиховался из-за одного спорного эпизода, после которого так и не смог взять себя в руки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: скорее всего, грек подтвердит статус фаворита, но при этом есть сомнения в том, что он обыграет бразильца с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 1.99.