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    У Циципаса будут проблемы в игре против Сейбота-Уайлда?

    Сейбот-Уайлд — Циципас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Антверпене 17 октября 2024 года

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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 17 Октября 2024 года

    Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

  • Антверпен. Мужчины
    •  Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия) 19:30 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Сейбот-Уайлд

    Бразильский теннисист, похоже, наконец-то завершит сезон в первой сотне рейтинга.

    У Тиаго в этом году проскакивают неплохие результаты не только на грунте, но и на харде.

    В Антверпене Сейбот-Уайлд сначала прошел квалификацию. В решающем раунде отбора южноамериканец уверенно переиграл эстонца Марка Лаяла (6:2, 6:3).

    В основной сетке 24-летний Сейбот-Уайлд начал с победы над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:6, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит добавить, что в начале октября Тиаго прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у британца Дэна Эванса, после чего уступил Даниилу Медведеву (5:7, 5:7).

    Циципас

    Стефаносу тем временем предстоит защищать прошлогодний полуфинал в Антверпене. В 2023-м он уступил здесь французу Артуру Фису в матче с двумя тай-брейками.

    Грек в целом очень слабо проводит вторую половину сезона, но на «тысячнике» в Шанхае в его игре наконец-то можно было заметить хотя бы какие-то позитивные сдвиги.

    Циципас выиграл у Кея Нисикори и Александра Мюллера, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 3:6).

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    В матче против российского теннисиста ключевым стал психологический фактор: во втором сете Циципас распсиховался из-за одного спорного эпизода, после которого так и не смог взять себя в руки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: скорее всего, грек подтвердит статус фаворита, но при этом есть сомнения в том, что он обыграет бразильца с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 1.99.

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    Сейбот-Уайлд — Циципас: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на теннис. У Циципаса будут проблемы в игре против Сейбота-Уайлда?
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