Испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас встретятся в полуфинале показательного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч пройдет 17 октября, начало — в 20:50 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос в первом матче на турнире «Шлем шести королей» одержал победу над Хольгером Руне — 6:4, 6:2.

Кажется, Алькарас уже пришел в себя после внезапного заявления Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.

В матче против датчанина Алькарас буквально летал по корту. Статистика действительно впечатляет: испанец забрал 100 процентов очков на первой подаче и 60 процентов — на второй.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Карлитос сенсационно проиграл чеху Томашу Махачу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Как раз в тот день Надаль рассказал о своих планах, и для Алькараса это стало серьезным психологическим ударом.

Надаль

Рафа тем временем сыграет впервые после поражения от Новака Джоковича в четвертьфинала олимпийского турнира.

По всей видимости, именно после этого матча Надаль окончательно убедился в том, что ему больше нет смысла мучить свое тело изнурительными тренировками.

Грунтовый король проиграл Джоковичу со счетом 1:6, 4:6. К сожалению, ему так и не удалось вернуться на прежний уровень после травмы. Ну и возраст — если кто-то забыл, Рафе уже 38.

Да, Джоковичу почти столько же (37), но серб в этом плане абсолютно уникальный атлет, против которого бессильно даже время.

В общем, сегодня вечером Надаль проведет один из последних матчей в карьере.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Надаля букмекеры предлагают за 6.50.

Прогноз: увы, здесь всё очевидно — у Рафы сейчас нет ни малейших шансов на успех в противостоянии с Карлосом. Но только в том случае, если Алькарас будет играть в полную силу.

Если что, в начале марта Алькарас отдал Надалю сет в рамках выставочного турнира Netflix Slam. Есть подозрение, что в предстоящей встрече Карлитос тоже не станет чересчур усердствовать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.02.