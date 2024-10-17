Алькарас
Карлос в первом матче на турнире «Шлем шести королей» одержал победу над Хольгером Руне — 6:4, 6:2.
Кажется, Алькарас уже пришел в себя после внезапного заявления Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.
В матче против датчанина Алькарас буквально летал по корту. Статистика действительно впечатляет: испанец забрал 100 процентов очков на первой подаче и 60 процентов — на второй.
На прошлой неделе Карлитос сенсационно проиграл чеху Томашу Махачу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Как раз в тот день Надаль рассказал о своих планах, и для Алькараса это стало серьезным психологическим ударом.
Надаль
Рафа тем временем сыграет впервые после поражения от Новака Джоковича в четвертьфинала олимпийского турнира.
По всей видимости, именно после этого матча Надаль окончательно убедился в том, что ему больше нет смысла мучить свое тело изнурительными тренировками.
Грунтовый король проиграл Джоковичу со счетом 1:6, 4:6. К сожалению, ему так и не удалось вернуться на прежний уровень после травмы. Ну и возраст — если кто-то забыл, Рафе уже 38.
Да, Джоковичу почти столько же (37), но серб в этом плане абсолютно уникальный атлет, против которого бессильно даже время.
В общем, сегодня вечером Надаль проведет один из последних матчей в карьере.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Надаля букмекеры предлагают за 6.50.
Прогноз: увы, здесь всё очевидно — у Рафы сейчас нет ни малейших шансов на успех в противостоянии с Карлосом. Но только в том случае, если Алькарас будет играть в полную силу.
- 2.05Рублев — Мюллер: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.99Сейбот-Уайлд — Циципас: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.17Давидович-Фокина — Вавринка: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Если что, в начале марта Алькарас отдал Надалю сет в рамках выставочного турнира Netflix Slam. Есть подозрение, что в предстоящей встрече Карлитос тоже не станет чересчур усердствовать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.02.