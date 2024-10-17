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    Надаль обыграет Алькараса на турнире в Саудовской Аравии?

    Алькарас — Надаль. Ставка (к. 2.02) и прогноз на показательный турнир в Эр-Рияде 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Надаль
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    Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
    Испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас встретятся в полуфинале показательного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч пройдет 17 октября, начало — в 20:50 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлос в первом матче на турнире «Шлем шести королей» одержал победу над Хольгером Руне — 6:4, 6:2.

    Кажется, Алькарас уже пришел в себя после внезапного заявления Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.

    В матче против датчанина Алькарас буквально летал по корту. Статистика действительно впечатляет: испанец забрал 100 процентов очков на первой подаче и 60 процентов — на второй.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Карлитос сенсационно проиграл чеху Томашу Махачу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Как раз в тот день Надаль рассказал о своих планах, и для Алькараса это стало серьезным психологическим ударом.

    Надаль

    Рафа тем временем сыграет впервые после поражения от Новака Джоковича в четвертьфинала олимпийского турнира.

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    • По всей видимости, именно после этого матча Надаль окончательно убедился в том, что ему больше нет смысла мучить свое тело изнурительными тренировками.

    Грунтовый король проиграл Джоковичу со счетом 1:6, 4:6. К сожалению, ему так и не удалось вернуться на прежний уровень после травмы. Ну и возраст — если кто-то забыл, Рафе уже 38.

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    Да, Джоковичу почти столько же (37), но серб в этом плане абсолютно уникальный атлет, против которого бессильно даже время.

    В общем, сегодня вечером Надаль проведет один из последних матчей в карьере.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Надаля букмекеры предлагают за 6.50.

    Прогноз: увы, здесь всё очевидно — у Рафы сейчас нет ни малейших шансов на успех в противостоянии с Карлосом. Но только в том случае, если Алькарас будет играть в полную силу.

    Если что, в начале марта Алькарас отдал Надалю сет в рамках выставочного турнира Netflix Slam. Есть подозрение, что в предстоящей встрече Карлитос тоже не станет чересчур усердствовать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.02.

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    Алькарас — Надаль: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на теннис. Надаль обыграет Алькараса на турнире в Саудовской Аравии?
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