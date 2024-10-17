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    «Автомобилист» покажет еще один мастер-класс в гостях

    «Витязь» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.18) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Автомобилист»
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    Брукс Мэйсек
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 17 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Без учета результатов полного игрового дня вторника подмосковный клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 16 очками по итогам 15 матчей.

    Последние матчи: После привычного для себя периода провалов команда Павла Десяткова выдала по-настоящему хороший отрезок, который включает в себя пять побед в шести матчах.

    Витязь — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    Единственное за последние недели поражение «Витязю» нанесло московское «Динамо» — 0:3, после матча с которым «богатыри» дважды обыграли «Сочи» — 4:2; 3:2 ОТ, а также весьма неожиданно одержали верх на «Локомотивом» — 2:1.

    Не сыграют: Григорий Ващенко.

    Состояние команды: «Витязь» демонстрирует неровные результаты, но последние матчи доказали боевой настрой и намерение бороться за место в первой восьмерке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Витязя» с равными себе соперниками практически не вызывает вопросов: команда Десяткова стабильно отнимает очки у прямых конкурентов, а редкие победы над клубами уровня «Локомотива» являются приятным бонусом.

    Ради укрепления своих позиций «Витязь» попытается усилить атакующие действия и повысить эффективность в ключевых игровых моментах. Но ближайший календарь подмосковного клуба станет для него настоящей проверкой.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Екатеринбуржцы не покидают компанию сильнейших представителей конференции: в таблице Востока «Авто» занимает 2-е место с 20 очками, набранными в 16 встречах.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Николая Заварухина провела крайне слабую домашнюю серию — 3 поражения подряд — которая была сглажена волевой победой над «Барысом» — 4:3.

    Значительно лучше «Автомобилист» зачастую справляется с давлением гостевых арен. Накануне уральцы одержали верх над ЦСКА — 3:4 Б. Правда, уже в следующей игре они провалились по всем параметрам на катке СКА — 2:5.

    Не сыграют: Степан Хрипунов, Даниил Романцев, Кертис Волк.

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    • Состояние команды: «Автомобилист» демонстрирует определенную последовательность, и, несмотря на недавние провалы, в целом идет по дистанции уверенно.

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    Особенно успешен «Автомобилист» на выезде, где команда Заварухина одержала пять побед в шести последних встречах, а то самое поражение потерпела в игре со СКА — одним из сильнейших соперников лиги.

    Ближайшая гостевая игра может помочь «Авто» вернуться в победный режим. На фоне аутсайдеров из Подмосковья екатеринбуржцы сохранят привычно высокую результативность, но важнее команде обратить внимание на оборону, которая далеко не всегда играет слаженно.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» победил в пяти гостевых играх из шести последних

    • «Витязь» на домашнем катке выиграл в трех матчах из последних четырех

    • Четыре последних очных матча в Подмосковье закончились победой «Авто»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.18, а победа «Автомобилиста» — в 2.18.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: С точки зрения игры на гостевых площадках «Автомобилисту» в нынешнем сезоне практически нет равных. Команда Заварухина отлично себя чувствует на чужой территории, где способна оказать достойное сопротивление любому сопернику.

    Ставка: «Автомобилист» победит за 2.18.

    Прогноз: В последних матчах «Витязь» продемонстрировал характер, за счет чего добился нескольких значимых успехов. Ввиду только лишь статуса гостей подмосковный клуб не будет выбрасывать белый флаг без попыток навязать борьбу.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.

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    «Витязь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» покажет еще один мастер-класс в гостях
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