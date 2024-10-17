ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Угу Виана Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити» Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе Антонио КонтеЭпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А
  • 11:59
    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
    Все новости спорта

    «РФШ» снова победит, «Уэст Армения» не проиграет «Шираку»

    Экспресс дня 17 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «РФШ»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Индии, Латвии и Армении. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Норт-Ист Юнайтед» — «Ченнайин»

    Чемпионат Индии

    «Норт-Ист Юнайтед» на данный момент находится на 6-м месте в таблице чемпионата Индии. Сыграно 4 матча. У клуба одна победа, две ничьи и одно поражение.

    В последних четырех встречах у «Норт-Ист Юнайтед» лишь одна победа. Команда смогла завоевать три очка 16 сентября. «Норт-Ист Юнайтед» на выезде взял верх над «Мохамедданом» со счетом 1:0.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • 11/10/2024

    • «Ченнайин» располагается на 8-й позиции. У клуба 4 очка по итогам трех поединков. Разница мячей составляет 3-3.

    В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. У обеих команд примерно равные шансы добиться успеха. 9 апреля «Ченнайин» нанес поражение «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 2:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.54.

    «РФШ» — «Ауда»

    Чемпионат Латвии

    «РФШ» из последних семи матчей проиграл только один. Команда добивается положительного результата почти в каждой встрече. Лишь 26 сентября клуб потерпел фиаско в поединке с ФКСБ (1:4).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В таблице чемпионата Латвии «РФШ» лидирует в таблице. Команда должна завоевать три очка на своем поле. Вряд ли в этом матче произойдет сенсация.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Ауда» в нынешнем месяце из двух встреч ни разу не победила. Клуб 2 октября сыграл вничью с «Тукумсом» (1:1). Спустя три дня команда в гостях уступила «Лиепаи» со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последнюю встречу команды провели 21 июня. «РФШ» завоевал три очка. Клуб в гостях одолел «Ауду» со счетом 3:1.

    Ставка: Победа «РФШ» за 1.45.

    «Ширак» — «Уэст Армения»

    Чемпионат Армении

    «Ширак» в чемпионате Армении идет во второй части таблицы. Команда завоевала 10 очков в девяти встречах. У «Ширака» три победы, одна ничья и пять поражений.

    1 октября «Ширак» разочаровал фанатов в матче Кубка Армении. Клуб принимал «Ван». «Ширак» уступил дома со счетом 0:3.

  • Катастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • Десять главных сюрпризов Английской Премьер-лиги на данный момент
  • 10/10/2024

    • «Уэст Армения» занимает 9-ю позицию в таблице. В активе команды шесть очков по итогам восьми поединков. Разница мячей — 9-21.

    «Уэст Армения» выиграл два последних матча. Клуб одолел «Алашкерт» и «Гандзасар» с одинаковым счетом 2:0. Получится ли у команды одержать третью победу кряду? Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся «Шираку».

    Ставка: «Уэст Армения» не проиграет за 1.86.

    Общий коэффициент — 4.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Куньлунь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Васку да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Форталеза — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Анахайм — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жукаев — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 17 октября: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Экспресс. «РФШ» снова победит, «Уэст Армения» не проиграет «Шираку»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры