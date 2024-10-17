В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Индии, Латвии и Армении. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Норт-Ист Юнайтед» — «Ченнайин» Чемпионат Индии

«Норт-Ист Юнайтед» на данный момент находится на 6-м месте в таблице чемпионата Индии. Сыграно 4 матча. У клуба одна победа, две ничьи и одно поражение.

В последних четырех встречах у «Норт-Ист Юнайтед» лишь одна победа. Команда смогла завоевать три очка 16 сентября. «Норт-Ист Юнайтед» на выезде взял верх над «Мохамедданом» со счетом 1:0.

«Ченнайин» располагается на 8-й позиции. У клуба 4 очка по итогам трех поединков. Разница мячей составляет 3-3.

В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. У обеих команд примерно равные шансы добиться успеха. 9 апреля «Ченнайин» нанес поражение «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 2:1.

Ставка: Обе забьют за 1.54.

«РФШ» — «Ауда»

Чемпионат Латвии

«РФШ» из последних семи матчей проиграл только один. Команда добивается положительного результата почти в каждой встрече. Лишь 26 сентября клуб потерпел фиаско в поединке с ФКСБ (1:4).

В таблице чемпионата Латвии «РФШ» лидирует в таблице. Команда должна завоевать три очка на своем поле. Вряд ли в этом матче произойдет сенсация.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ауда» в нынешнем месяце из двух встреч ни разу не победила. Клуб 2 октября сыграл вничью с «Тукумсом» (1:1). Спустя три дня команда в гостях уступила «Лиепаи» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Последнюю встречу команды провели 21 июня. «РФШ» завоевал три очка. Клуб в гостях одолел «Ауду» со счетом 3:1.

Ставка: Победа «РФШ» за 1.45.

«Ширак» — «Уэст Армения»

Чемпионат Армении

«Ширак» в чемпионате Армении идет во второй части таблицы. Команда завоевала 10 очков в девяти встречах. У «Ширака» три победы, одна ничья и пять поражений.

1 октября «Ширак» разочаровал фанатов в матче Кубка Армении. Клуб принимал «Ван». «Ширак» уступил дома со счетом 0:3.

«Уэст Армения» занимает 9-ю позицию в таблице. В активе команды шесть очков по итогам восьми поединков. Разница мячей — 9-21.

«Уэст Армения» выиграл два последних матча. Клуб одолел «Алашкерт» и «Гандзасар» с одинаковым счетом 2:0. Получится ли у команды одержать третью победу кряду? Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся «Шираку».

Ставка: «Уэст Армения» не проиграет за 1.86.

Общий коэффициент — 4.15.