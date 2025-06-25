Фриц — Фонсека. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир с Истборне 25 июня 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Американец приехал в Истборн защищать прошлогодний титул. В 2024-м он не отдал здесь ни одного сета.

Более того, Фриц выигрывал турнир в Истборне в 2019-м и 2022 году.

На прошлой неделе Фриц не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Корантену Муте.

Прогнозы на теннис

Но это поражение не стало большим сюрпризом, поскольку матч против француза состоялся всего лишь через день после турнира в Штутгарте, на котором Тейлор выиграл титул. В финале Фриц одержал победу над Сашей Зверевым (6:3, 7:6).

Фонсека

Жоао в первом раунде одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:7, 6:0, 6:3.

Это был всего лишь второй матч бразильца на траве в этом сезоне.

На прошлой неделе Фонсека проиграл итальянцу Флавио Коболли на старте турнира в Галле. Но тут надо признать, что удача просто была на стороне соперника — 7:5, 6:7, 6:7.

На Ролан Гаррос Фонсека дошел до третьего раунда — выиграл у Хуберта Хуркача и Пьера-Юга Эрбера, после чего уступил Джеку Дрейперу.

Главным достижением 18-летнего теннисиста в этом сезоне по-прежнему остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: вряд ли бразилец остановит американца, но в любом случае фаворита ждет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.