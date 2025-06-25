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    Все новости спорта

    Фонсека прервет победную серию Фрица в Истборне?

    Фриц — Фонсека. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир с Истборне 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Фонсека
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 18:00 Жуан Фонсека

    Жуан Фонсека

  • Бразилия
    •

    Фриц

    Тейлор попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Американец приехал в Истборн защищать прошлогодний титул. В 2024-м он не отдал здесь ни одного сета.

    Более того, Фриц выигрывал турнир в Истборне в 2019-м и 2022 году.

    На прошлой неделе Фриц не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Корантену Муте.

    Прогнозы на теннис

    Но это поражение не стало большим сюрпризом, поскольку матч против француза состоялся всего лишь через день после турнира в Штутгарте, на котором Тейлор выиграл титул. В финале Фриц одержал победу над Сашей Зверевым (6:3, 7:6).

    Фонсека

    Жоао в первом раунде одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:7, 6:0, 6:3.

    Это был всего лишь второй матч бразильца на траве в этом сезоне.

    На прошлой неделе Фонсека проиграл итальянцу Флавио Коболли на старте турнира в Галле. Но тут надо признать, что удача просто была на стороне соперника — 7:5, 6:7, 6:7.

    На Ролан Гаррос Фонсека дошел до третьего раунда — выиграл у Хуберта Хуркача и Пьера-Юга Эрбера, после чего уступил Джеку Дрейперу.

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    Главным достижением 18-летнего теннисиста в этом сезоне по-прежнему остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 3.15.

    Прогноз: вряд ли бразилец остановит американца, но в любом случае фаворита ждет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Фонсека?

    Матч Фриц — Фонсека состоится 25 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Фонсека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Фонсека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Фонсека?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Фонсека?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 3.15.

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    Фриц — Фонсека: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 25.06.202518:00. Фонсека прервет победную серию Фрица в Истборне?
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