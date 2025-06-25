Фриц — Фонсека. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир с Истборне 25 июня 2025 года

Тейлор Фритц
Жуан Фонсека
Фриц
Тейлор попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Американец приехал в Истборн защищать прошлогодний титул. В 2024-м он не отдал здесь ни одного сета.
Более того, Фриц выигрывал турнир в Истборне в 2019-м и 2022 году.
На прошлой неделе Фриц не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Корантену Муте.
Но это поражение не стало большим сюрпризом, поскольку матч против француза состоялся всего лишь через день после турнира в Штутгарте, на котором Тейлор выиграл титул. В финале Фриц одержал победу над Сашей Зверевым (6:3, 7:6).
Фонсека
Жоао в первом раунде одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:7, 6:0, 6:3.
Это был всего лишь второй матч бразильца на траве в этом сезоне.
На прошлой неделе Фонсека проиграл итальянцу Флавио Коболли на старте турнира в Галле. Но тут надо признать, что удача просто была на стороне соперника — 7:5, 6:7, 6:7.
На Ролан Гаррос Фонсека дошел до третьего раунда — выиграл у Хуберта Хуркача и Пьера-Юга Эрбера, после чего уступил Джеку Дрейперу.
Главным достижением 18-летнего теннисиста в этом сезоне по-прежнему остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 3.15.
Прогноз: вряд ли бразилец остановит американца, но в любом случае фаворита ждет непростой матч.
- 2.32Пегула — Наварро: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- 1.92Меджедович — Оже-Альяссим: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 1.92Диалло — Грикспор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.