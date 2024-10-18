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    «Монако» и «Лилль» не выявят сильнейшего?

    Монако — Лилль: прогноз и ставка (коэффициент 3.70) на футбол. 18/10/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лилль»
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    «Монако»
    «Монако» примет на своем поле «Лилль» в 8-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 18 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Октября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 21:45 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: «монегаски» продолжают борьбу за чемпионство в этом сезоне.

    Команда из Монако сейчас имеет в своем активе 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

    Монако — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог забить 14 мячей, а в свои пропустил только 4 мяча.

    Последние матчи: в прошлом туре «красно-белые» переиграли «Ренн» (2:1).

    До этого же монегаски также смогли переиграть «Гавр» (3:1) и «Монпелье» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Также «Монако» сыграло вничью с загребским «Динамо» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.

    Не сыграют: в команде все в строю.

    Состояние команды: сейчас подопечные Ади Хюттера являются одними из фаворитов Лиги 1, поскольку очень удачно стартовали.

    В этом сезоне Александр Головин и компания должны кинуть вызов «ПСЖ» и наконец-то претендовать на золотые медали. У команды хорошая игра и результат присутствует.

    «Лилль»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также будет вести борьбу за самые высокие места.

    В настоящий момент коллектив из Лилля имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

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    • «Доги» 13 раз поразили ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Лилль» смог переиграть «Тулузу» (2:1).

    До этого же подопечные Брюно Женезьо разгромили «Гавр» (3:0) и сыграли вничью со «Страсбургом» (3:3).

    Также французы обыграли мадридский «Реал» (1:0) в Лиге чемпинов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Лилль» в этом сезоне показывает достаточно неплохой футбол и думается, что команда будет вести за тройку сильнейших.

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    В прошлом сезоне Лиги 1 команда стала четвертой, поэтому точно захочет улучшить данный показатель.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Монако» в этом сезоне еще не проигрывало

    • в последней очной игре 24 апреля «Монако» переиграл «Лилль» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.98. Ничья — в 3.70, успех «Лилля» — в 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: в этом сезоне обе команды показывают хороший футбол и являются примерно равными, поэтому все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.70

    Прогноз: также предположим, что много мячей забито не будет и команды не смогут пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12

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    «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. «Монако» и «Лилль» не выявят сильнейшего?
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