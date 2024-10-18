Монако
Лилль
«Монако»
Турнирное положение: «монегаски» продолжают борьбу за чемпионство в этом сезоне.
Команда из Монако сейчас имеет в своем активе 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Монако — Лилль: коэффициенты букмекеров
Коллектив из одноименного города смог забить 14 мячей, а в свои пропустил только 4 мяча.
Последние матчи: в прошлом туре «красно-белые» переиграли «Ренн» (2:1).
До этого же монегаски также смогли переиграть «Гавр» (3:1) и «Монпелье» (2:1).
Также «Монако» сыграло вничью с загребским «Динамо» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.
Не сыграют: в команде все в строю.
Состояние команды: сейчас подопечные Ади Хюттера являются одними из фаворитов Лиги 1, поскольку очень удачно стартовали.
В этом сезоне Александр Головин и компания должны кинуть вызов «ПСЖ» и наконец-то претендовать на золотые медали. У команды хорошая игра и результат присутствует.
«Лилль»
Турнирное положение: команда из одноименного города также будет вести борьбу за самые высокие места.
В настоящий момент коллектив из Лилля имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
«Доги» 13 раз поразили ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Лилль» смог переиграть «Тулузу» (2:1).
До этого же подопечные Брюно Женезьо разгромили «Гавр» (3:0) и сыграли вничью со «Страсбургом» (3:3).
Также французы обыграли мадридский «Реал» (1:0) в Лиге чемпинов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Лилль» в этом сезоне показывает достаточно неплохой футбол и думается, что команда будет вести за тройку сильнейших.
В прошлом сезоне Лиги 1 команда стала четвертой, поэтому точно захочет улучшить данный показатель.
Статистика для ставок
- «Лилль» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Монако» в этом сезоне еще не проигрывало
- в последней очной игре 24 апреля «Монако» переиграл «Лилль» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.98. Ничья — в 3.70, успех «Лилля» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.12 соответственно.
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 1.80Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн: прогноз и ставкаЗавтра в 14:35
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
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Прогноз: в этом сезоне обе команды показывают хороший футбол и являются примерно равными, поэтому все может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.70
Прогноз: также предположим, что много мячей забито не будет и команды не смогут пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12