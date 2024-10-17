В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 17 октября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 17-ю очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров на Западе на 3 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече минчане вырвали победу у ЦСКА в овертайме со счетом 5:4. До этого команда неожиданно обыграла СКА (4:2), забросив, как минимум, по одной шайбе в каждом периоде.

До матча с ЦСКА у минского «Динамо» было 3 поражения подряд. Команда проиграла «Северстали» (2:3 Б), Сочи« (2:3) и СКА со счетом 0:3. Сейчас "Динамо" потихоньку набирает ход.

Не сыграют: Андрей Кареев, Павел Денисов и Роман Горбунов (у всех — травмы).

Состояние команды: минское "Динамо" пока не может похвастаться стабильностью, но команда имеет шансы победить практически в каждом матче.

Прогнозы и ставки на КХЛ

К тому же, подбор исполнителей позволяет "Динамо" рассчитывать на успех в предстоящем матче с "Металлургом", который в последнее время также начал проигрывать.

Стоит отметить, что нападающий "Динамо" Вадим Шипачев провел свой 1000-й матч в КХЛ против ЦСКА, в котором отметился заброшенной шайбой и 2 ассистами.

"Металлург Мг"

Турнирное положение: Подопечные Андрея Разина занимают 6-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе после 17-и матчей в нынешнем сезоне. "Металлург Мг" отстает от 1-й позиции на 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно уступила "Ак Барсу" со счетом 0:5, а до этого обыграла "Авангард" (4:2). Матчем ранее "Металлург Мг" выдал интересную игру с "Торпедо", где проиграл со счетом 4:5.

За последние 5 матчей у команды 3 победы и 2 поражения. До матча с "Торпедо" магнитогорская команда одолела московкое "Динамо" (5:3) и "Спартак" со счетом 5:2.

Не сыграет: Артем Минулин (травма).

Состояние команды: "Металлург" кажется нащупал свою игру после провального старта. В команду вернулись лидеры после травм, которые здорово помогают.

Несмотря на это, "Металлург" до сих пор может выдавать плохие матчи, как это случилось с "Ак Барсом". Пока что подопечные Разина показывают мощную игру, но никак не чемпионскую.

Одна из проблем "Металлурга" в нынешнем сезоне — голкиперы. Основной вратарь команды Илья Набоков часто не "тащит" свою команду, как в прошлом сезоне. Голкипер имеет скромный показатель 90.91% отраженных бросков на старте чемпионата.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей "Металлург Мг" стабильно забрасывает минимум 4 гола за игру

Минское "Динамо" выиграло 2 последних матча

В последних 2-х очных встречах "Металлург Мг" крупно обыгрывал минское "Динамо"

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа "Металлурга Мг" оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, а победа минского "Динамо" — в 2.85.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что минское "Динамо" начнет встречу активно и будет лидировать после 1-го периода.

Ставка: Победа "Динамо" Минск в 1-м периоде за 3.10.

Прогноз: Судя по последним матчам минское "Динамо" способно забрасывать довольно много шайб, а "Металлург Мг" испытывает проблемы с обороной.

Ставка: Индивидуальный тотал минского "Динамо" 2.5 больше за 1.90.