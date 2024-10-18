В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 18 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: От «Коламбуса» ожидали более провальные результатов, нежели они имеются у клуба из Огайо, поскольку 14 место в конференции — уже успех.

Последние матчи: Хочется отметить, что при двух набранных очках за три матча у «Коламбуса» столько же пропущенных шайб, сколько и заброшенных (11).

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными хоккеистами у «Коламбуса» достаточно, поскольку клуб не может рассчитывать на Данфорта, Гудбрансона, Дженнера и Воронкова.

Общий тонус клуба: В матче против «Баффало» у хозяев льда более, чем прекрасные шансы разжиться ещё двумя очками.

«Баффало»

Турнирное положение: Главным неудачником стартовавшей регулярки оказался как раз «Баффало», поскольку клуб из одноименного города на последней строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За четыре проведенных матча «Баффало» смог набрать всего лишь два очка при проходном дворе в защите.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными имеются, но не очень серьезные. В предстоящем матче «Баффало» не сможет помочь лишь Обе-Кубель.

Общий тонус клуба: Возвращение Раффа в родную команду не получается успешным, поэтому нет уверенности, что приезжая команда сможет набрать хоть какие-то очки в Огайо.

Статистика для ставок

«Коламбус» проиграл три последних домашних поединка

В последнем матче между этими клубами победу праздновали «Блю Джекетс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.51, на гостей — 2.25.

Прогноз: «Коламбус» вполне может претендовать на победу

Альтернативный прогноз: Поединок будет контактным, поэтому большое количество удалений -вполне вероятный расклад

Ставка: П1 с коэффициентом 2.75

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.66