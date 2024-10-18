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    «Коламбус» порадует собственных болельщиков?

    «Коламбус» — «Баффало». Ставка (к. 2.75), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Баффало»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 18 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: От «Коламбуса» ожидали более провальные результатов, нежели они имеются у клуба из Огайо, поскольку 14 место в конференции — уже успех.

    Последние матчи: Хочется отметить, что при двух набранных очках за три матча у «Коламбуса» столько же пропущенных шайб, сколько и заброшенных (11).

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными хоккеистами у «Коламбуса» достаточно, поскольку клуб не может рассчитывать на Данфорта, Гудбрансона, Дженнера и Воронкова.

    Общий тонус клуба: В матче против «Баффало» у хозяев льда более, чем прекрасные шансы разжиться ещё двумя очками.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Главным неудачником стартовавшей регулярки оказался как раз «Баффало», поскольку клуб из одноименного города на последней строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За четыре проведенных матча «Баффало» смог набрать всего лишь два очка при проходном дворе в защите.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными имеются, но не очень серьезные. В предстоящем матче «Баффало» не сможет помочь лишь Обе-Кубель.

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    Общий тонус клуба: Возвращение Раффа в родную команду не получается успешным, поэтому нет уверенности, что приезжая команда сможет набрать хоть какие-то очки в Огайо.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус» проиграл три последних домашних поединка

    • В последнем матче между этими клубами победу праздновали «Блю Джекетс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.51, на гостей — 2.25.

    Прогноз: «Коламбус» вполне может претендовать на победу

    Альтернативный прогноз: Поединок будет контактным, поэтому большое количество удалений -вполне вероятный расклад

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.75

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.66

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    «Коламбус» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Коламбус» порадует собственных болельщиков?
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