«Коламбус»
Турнирное положение: От «Коламбуса» ожидали более провальные результатов, нежели они имеются у клуба из Огайо, поскольку 14 место в конференции — уже успех.
Последние матчи: Хочется отметить, что при двух набранных очках за три матча у «Коламбуса» столько же пропущенных шайб, сколько и заброшенных (11).
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными хоккеистами у «Коламбуса» достаточно, поскольку клуб не может рассчитывать на Данфорта, Гудбрансона, Дженнера и Воронкова.
Общий тонус клуба: В матче против «Баффало» у хозяев льда более, чем прекрасные шансы разжиться ещё двумя очками.
«Баффало»
Турнирное положение: Главным неудачником стартовавшей регулярки оказался как раз «Баффало», поскольку клуб из одноименного города на последней строчке Востока.
Последние матчи: За четыре проведенных матча «Баффало» смог набрать всего лишь два очка при проходном дворе в защите.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными имеются, но не очень серьезные. В предстоящем матче «Баффало» не сможет помочь лишь Обе-Кубель.
Общий тонус клуба: Возвращение Раффа в родную команду не получается успешным, поэтому нет уверенности, что приезжая команда сможет набрать хоть какие-то очки в Огайо.
Статистика для ставок
- «Коламбус» проиграл три последних домашних поединка
- В последнем матче между этими клубами победу праздновали «Блю Джекетс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.51, на гостей — 2.25.
Прогноз: «Коламбус» вполне может претендовать на победу
- 2.04СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.10Динамо Минск — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:10
- 2.00Сиэтл — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Поединок будет контактным, поэтому большое количество удалений -вполне вероятный расклад
Ставка: П1 с коэффициентом 2.75
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.66