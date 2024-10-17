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    Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?

    Рублев — Мюллер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Стокгольм 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Мюллер
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Мюллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 17 Октября 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 13:00 Александр Мюллер (Франция)

    Александр Мюллер (Франция)

  • Стокгольм. Мужчины
    •

    Рублев

    Андрей не лучшим образом провел недавние турниры, однако сейчас вряд ли будет уместно набрасываться на него с критикой.

    Не так давно россиянин признался, что вскоре после US Open ему пришлось перенести операцию. При этом он не стал делиться подробностями, только добавив, что это была довольно серьезная проблема.

    На турнире в Пекине Рублев дошел до четвертьфинала — выиграл у испанцев Пабло Каррено-Бусты и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил китайцу Бу Юнчаокете.

    На «Мастерсе» в Шанхае Рублев в первом же матче проиграл чеху Якубу Меньшику (7:6, 4:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    К слову, это был седьмой случай в сезоне, когда Рублев не прошел ни раунда. Очень показательный момент в случае с игроком из топ-10.

    Мюллер

    Александр в первом круге одержал победу над шведом Лео Боргом — 6:3, 7:6.

    В данном случае изначально не было никакой интриги, но сын легендарного Бьорна Борга все-таки смог навязать борьбу французскому теннисисту.

    Но сейчас следует обратить внимание, прежде всего, на недавнее выступление Мюллера в Шанхае.

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    На китайском «Мастерсе» Мюллер прошел два раунда — выиграл у Луки Нарди и Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2), после чего уступил Стефаносу Циципасу.

    Правда, это всего лишь второй случай в сезоне, когда Мюллер выиграл два матча подряд на уровне основной сетки турнира ATP на харде. Первый был еще в январе в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мюллера букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: Андрей с некоторых пор прекрасно знает, что француза ни в коем случае нельзя недооценивать. В мае россиянин проиграл Мюллеру на грунте в Риме.

    Но одного понимания все равно недостаточно. Скорее всего, в предстоящем матче у Рублева тоже будут проблемы. В последнее время в его игре чересчур много уязвимых мест.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 2.05.

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    Рублев — Мюллер: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
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