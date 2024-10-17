Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Мюллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей не лучшим образом провел недавние турниры, однако сейчас вряд ли будет уместно набрасываться на него с критикой.

Не так давно россиянин признался, что вскоре после US Open ему пришлось перенести операцию. При этом он не стал делиться подробностями, только добавив, что это была довольно серьезная проблема.

На турнире в Пекине Рублев дошел до четвертьфинала — выиграл у испанцев Пабло Каррено-Бусты и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил китайцу Бу Юнчаокете.

На «Мастерсе» в Шанхае Рублев в первом же матче проиграл чеху Якубу Меньшику (7:6, 4:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

К слову, это был седьмой случай в сезоне, когда Рублев не прошел ни раунда. Очень показательный момент в случае с игроком из топ-10.

Мюллер

Александр в первом круге одержал победу над шведом Лео Боргом — 6:3, 7:6.

В данном случае изначально не было никакой интриги, но сын легендарного Бьорна Борга все-таки смог навязать борьбу французскому теннисисту.

Но сейчас следует обратить внимание, прежде всего, на недавнее выступление Мюллера в Шанхае.

На китайском «Мастерсе» Мюллер прошел два раунда — выиграл у Луки Нарди и Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2), после чего уступил Стефаносу Циципасу.

Правда, это всего лишь второй случай в сезоне, когда Мюллер выиграл два матча подряд на уровне основной сетки турнира ATP на харде. Первый был еще в январе в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мюллера букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: Андрей с некоторых пор прекрасно знает, что француза ни в коем случае нельзя недооценивать. В мае россиянин проиграл Мюллеру на грунте в Риме.

Но одного понимания все равно недостаточно. Скорее всего, в предстоящем матче у Рублева тоже будут проблемы. В последнее время в его игре чересчур много уязвимых мест.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 2.05.