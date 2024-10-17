17 октября во 2-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вольфсбург» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» (жен) — «Лион» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург» (жен)

Турнирное положение: «Вольфсбург» (жен) в новом сезоне ставит максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Вольфсбург» (жен) в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раза в 6 поединках немецкого чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Волчицы» переиграли «Баварию» (жен) (2:0).

При этом «Вольфсбург» (жен) до того минимально уступил «Роме» (жен). Зато «РБ Лейпциг» (жен) был разгромлен (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «волчицы» настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: немки сильны, однако не блещут стабильностью результатов. Да и в Женской Лиге чемпионов амбиции у команды громадье.

При этом «Вольфсбург» (жен) традиционно неудачно противостоят «ткачихам». Из 5 последних очных поединков немки уступили 3 раза при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только три последних очных свидания с француженками завершились коллизиями.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: «Лион» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем «Лион» (жен) в среднем забивает почти 5 голов за матч. В 4 поединках женского чемпионата Франции команда настреляла 19 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Лион» (жен) уверенно переиграл «Дижон» (жен) (3:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Галатасараю» (жен) (3:0). А вот чуть ранее «Лион» (жен) разгромил «Монпелье» (жен) (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» (жен) добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 22 мяча при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: француженки выиграли в 8 своих последних матчах. Лионки к тому же не пропускают 4 матчах кряду.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма уверенно. Да и пропустил «Лион» (жен) всего лишь 2 мяча в своем чемпионате.

В кадровом плане «Лион» (жен) выглядит достаточно выгодно. При всем при этом лазарет француженок сейчас пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. «Ткачихи» смотрятся куда выгоднее нестабильных немок.

Статистика для ставок

«Лион» (жен) выиграл в 8 своих последних матчах

«Вольфсбург» (жен) победил в 4 своих последних домашних матчах

«Ткачихи» не пропускали в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.42.

Прогноз: «Лион» (жен) имеет в своем составе сильных атакующих исполнительниц, и уж точно начнет встречу активно.

«Ткачихи» нынче на коне, и явно намереваются продолжить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперницы на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20