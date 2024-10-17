В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Нагорном» 17 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: По итогам 15 матчей нижегородцы, с 18 очками в активе, опустились на 6-ю строчку Западной конференции, отстав от 5-й «Северстали» по дополнительным показателям.

Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Игоря Ларионова находится в превосходной форме: торпедовцы много забивают, зачастую это приводит к нужным результатам.

С 24 сентября по 10 октября «Торпедо» одержало 6 ярких побед, включая встречу с «Магниткой» — 5:4. Остановилась эта серия лишь накануне: на выезде нижегородцы потерпели поражение от «Трактора» — 4:5 ОТ.

Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов.

Состояние команды: «Торпедо» проводит крайне успешный отрезок после недопустимого слабого старта ввиду высоких ожиданий и возможностей команды Ларионова.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На текущий момент «Торпедо» играет здорово как дома, так и на выезде: парни из Нижнего демонстрируют высокий уровень дисциплины и командной работы, значительно прибавив в результативности.

Недавняя осечка в игре с «Трактором» едва ли способна подкосить «Торпедо»: команде Ларионова важно сберечь текущий темп и эффективно использовать шансы в атаке, особенно в предстоящих играх против топ-соперников.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Несмотря на высокую конкуренцию, нижнекамцам удалось закрепиться в первой пятерке Восточной конференции (5-я строчка) с 18 очками на счету.

Последние матчи: Предыдущие недели команды Олега Леонтьева сопровождались непродолжительной, но крайне важной серией без поражений, которая разрослась до трех матчей.

За этот период «Нефтехимик» обыграл «Ладу» — 3:2 Б и «Амур» (дважды — 4:1; 4:3 Б). Однако накануне «волки» потерпели новые неудачи: поочередно команда из Нижнекамска уступила «Сибири» — 1:2 и СКА — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Владимир Брюквин.

Состояние команды: «Нефтехимик» демонстрирует уверенные результаты на домашнем льду, однако их игра на выезде все еще вызывает вопросы.

Тем не менее на дистанции «Нефтехимик» сейчас хорош. Команда Олега Леонтьева выступает ярче своих возможностей и сравнительно успешно выдерживает конкуренцию с более разносторонними соперниками.

Ради повышения собственной эффективности на дистанции «Нефтехимику» важно наладить игру на выезде и повысить продуктивность впереди, ведь на текущий момент атакующие показатели Нижнекамска остаются одними из самых низких на Востоке.

Статистика для ставок

«Торпедо» ни разу не проиграло в основное время в семи последних матчах

В семи предыдущих играх «Торпедо» забивало от 4 голов и более

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в шести последних очных матчах дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.66, а победа «Нефтехимика» — в 3.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Нефтехимик» в нынешних условиях не может считаться простым соперником, но торпедовцы на текущий момент находятся в превосходных кондициях, за счет чего вполне способны добиться очередного успеха.

Ставка: «Торпедо» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.23.

Прогноз: Команда Игоря Ларионова прекрасно себя чувствует в играх высокой интенсивности, в которых результативность преобладает над осторожностью. От этой модели нижегородцы вряд ли собираются отказываться в ближайшее время.

Ставка: «Торпедо» забьет во всех периодах за 3.00.