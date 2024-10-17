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    «Торпедо» сумеет сохранить прежний победный настрой

    «Торпедо» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.23) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Нефтехимик»
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    «Торпедо» в домашней встрече со СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Нагорном» 17 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: По итогам 15 матчей нижегородцы, с 18 очками в активе, опустились на 6-ю строчку Западной конференции, отстав от 5-й «Северстали» по дополнительным показателям.

    Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Игоря Ларионова находится в превосходной форме: торпедовцы много забивают, зачастую это приводит к нужным результатам.

    Торпедо — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    С 24 сентября по 10 октября «Торпедо» одержало 6 ярких побед, включая встречу с «Магниткой» — 5:4. Остановилась эта серия лишь накануне: на выезде нижегородцы потерпели поражение от «Трактора» — 4:5 ОТ.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов.

    Состояние команды: «Торпедо» проводит крайне успешный отрезок после недопустимого слабого старта ввиду высоких ожиданий и возможностей команды Ларионова.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На текущий момент «Торпедо» играет здорово как дома, так и на выезде: парни из Нижнего демонстрируют высокий уровень дисциплины и командной работы, значительно прибавив в результативности.

    Недавняя осечка в игре с «Трактором» едва ли способна подкосить «Торпедо»: команде Ларионова важно сберечь текущий темп и эффективно использовать шансы в атаке, особенно в предстоящих играх против топ-соперников.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Несмотря на высокую конкуренцию, нижнекамцам удалось закрепиться в первой пятерке Восточной конференции (5-я строчка) с 18 очками на счету.

    Последние матчи: Предыдущие недели команды Олега Леонтьева сопровождались непродолжительной, но крайне важной серией без поражений, которая разрослась до трех матчей.

    За этот период «Нефтехимик» обыграл «Ладу» — 3:2 Б и «Амур» (дважды — 4:1; 4:3 Б). Однако накануне «волки» потерпели новые неудачи: поочередно команда из Нижнекамска уступила «Сибири» — 1:2 и СКА — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Владимир Брюквин.

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    • Состояние команды: «Нефтехимик» демонстрирует уверенные результаты на домашнем льду, однако их игра на выезде все еще вызывает вопросы.

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    Тем не менее на дистанции «Нефтехимик» сейчас хорош. Команда Олега Леонтьева выступает ярче своих возможностей и сравнительно успешно выдерживает конкуренцию с более разносторонними соперниками.

    Ради повышения собственной эффективности на дистанции «Нефтехимику» важно наладить игру на выезде и повысить продуктивность впереди, ведь на текущий момент атакующие показатели Нижнекамска остаются одними из самых низких на Востоке.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» ни разу не проиграло в основное время в семи последних матчах

    • В семи предыдущих играх «Торпедо» забивало от 4 голов и более

    • «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в шести последних очных матчах дома

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.66, а победа «Нефтехимика» — в 3.34.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

    Прогноз: «Нефтехимик» в нынешних условиях не может считаться простым соперником, но торпедовцы на текущий момент находятся в превосходных кондициях, за счет чего вполне способны добиться очередного успеха.

    Ставка: «Торпедо» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.23.

    Прогноз: Команда Игоря Ларионова прекрасно себя чувствует в играх высокой интенсивности, в которых результативность преобладает над осторожностью. От этой модели нижегородцы вряд ли собираются отказываться в ближайшее время.

    Ставка: «Торпедо» забьет во всех периодах за 3.00.

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    «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» сумеет сохранить прежний победный настрой
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