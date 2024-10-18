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    «Боруссия» Д реабилитируется за прошлое поражение

    Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 18.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Санкт-Паули»
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    Карим Адейеми — игрок «Боруссии» Д
    В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д на своем поле примет «Санкт-Паули». Поединок пройдет 18 октября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Октября 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Шмели» не слишком удачно стартовали в нынешнем сезоне. «Боруссия» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 10-ю очками в активе.

    Команда отстает от 1-й позиции всего на 4 балла — вся борьба впереди. К тому же, «Боруссия» занимает 1-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав максимальные 9 баллов.

    Боруссия Д — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «шмели» проиграли «Униону» (1:2), а до этого команда разгромила «Селтик» со счетом 7:1 в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Боруссия» трижды победила и дважды проиграла. За этот период команда забила 16 голов при 10-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Новый главный тренер «шмелей» Нури Шахин столкнулся с некоторыми проблемами команды, но впереди есть весь сезон для того, чтобы исправить ситуацию.

    Сейчас у «шмелей» выступает результативно нападающий Карим Адейеми, который забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи за 5 встреч в рамках Бундеслиги.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 4 очками в активе после 6-и туров. «Санкт-Паули» находится рядом с зоной стыковых матчей.

    Команда набрала большинство очков именно на чужом поле. К тому же, «Санкт-Паули» не играет весело и результативно, в основном выдавая низовые матчи.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда проиграла «Манцу» (0:3), а до этого обыграла «Фрайбург» со счетом 3:0, забив 2 гола уже в 1-м тайме.

    В последних 5-и матчах Бундеслиги «Санкт-Паули» выиграл только 1 раз, столько же раз сыграл вничью и трижды проиграл. В этих встречах команда забила 4 гола при 7-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Санкт-Паули» занимает последнее место в лиге по забитым голами. Команда отличилась только 4 голами за 6 встреч.

    Стоит отметить, что во всех голах «Санкт-Паули» в Бундеслиге поучаствовал полузащитник Элиас Саад, который забил 2 мяча и сделал столько же голевых передач.

    Статистика для ставок

    • За последние 5 матчей «Боруссия» забила 16 голов

    • В 3-х из 4-х последних матчей «Санкт-Паули» пробивал тотал 2.5 больше

    • В последней очной встрече «Санкт-Паули» обыграл «Боруссию» Д

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.30, победа «Санкт-Паули» — 10.00, ничья — 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: «Боруссия» реабилитируется за прошлое поражение и одержит убедительную победу в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д с форой (-2) за 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что «Санкт-Паули» так и не сможет взломать оборону соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Санкт-Паули» 0.5 меньше за 2.10.

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    «Боруссия» Д — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Д реабилитируется за прошлое поражение
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