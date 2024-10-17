СКА
ЦСКА
СКА
Турнирное положение: После 16 матчей санкт-петербуржцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком на счету. Дистанция между лидирующим «Локо» сократилась до 5 баллов.
Последние матчи: Неровный отрезок, демонстрируемый командой Романа Ротенберга в последних матчах, чередуется единичными провалами на фоне одной-двух побед.
СКА — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последнее поражение СКА потерпел днями ранее в рамках домашней серии: его соперником оказалось минское «Динамо» — 2:4. В недавних матчах питерцы сыграли намного удачнее, разгромив «Автомобилист» — 5:2, и одержав трудовую победу над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ.
Не сыграют: Артем Земченок.
Состояние команды: СКА по-прежнему проводит сезон с переменными результатами, хотя с точки зрения продуктивности в нападении остается одним из лучших представителей лиги.
Звездный состав СКА постепенно налаживает взаимодействие впереди, однако прогресс команды Романа Ротенберга тормозится ввиду недостаточно надежных оборонительной и вратарской линий.
Для продолжения преследования лидеров Запада СКА важно поработать над упомянутыми выше вопросами и сохранить высокий темп в атаке. Тогда санкт-петербуржцев будет практически невозможно остановить.
ЦСКА
Турнирное положение: За 16 матчей столичный клуб заработал 19 очков, с которыми закрепился на 4-й строчке в таблице Западной конференции, на 1 балл опередив «Северсталь» и «Торпедо».
Последние матчи: Последние результаты команды Ильи Воробьева разошлись с ее амбициями: в четырех встречах из пяти «армейцы» проиграли, включая два разгрома от «Магнитки» — 0:7 и «Трактора» — 0:4.
Единственную за этот период победу ЦСКА одержал над «Салаватом Юлаевым» — 2:0, а в двух последних встречах снова сыграл неудачно: уступили москвичи «Автомобилисту» — 3:4 Б и минскому «Динамо» — 4:5 ОТ.
Не сыграют: Потери в составе московского клуба отсутствуют.
Состояние команды: ЦСКА провел неудачную домашнюю серию, которая негативно сказалась на их возможном продвижении в конференции и в целом вызвала беспокойство тренерского штаба.
Игра ЦСКА остается далекой от образцовой, особенно это актуально для защиты — наиболее слабого элемента «армейцев» при сравнительно неплохих возможностях впереди.
Ради более успешных попыток примкнуть к лидерам Запада ЦСКА будет пытаться стабилизировать оборону. Но вместе с тем москвичам важно сохранить агрессивный подход у чужих ворот.
Статистика для ставок
- Победой СКА закончились шесть последних «армейских» дерби
- В двух предыдущих личных встречах в Санкт-Петербурге СКА забил от 5 голов и более
- В трех последних очных матчах в Санкт-Петербурге из четырех был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.46, а победа ЦСКА — в 2.97.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
- 2.30Трактор — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Барыс — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.82Авангард — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Прогноз: В последнее время санкт-петербуржцы крайне успешно справляются с принципиальным соперником. Кроме того, текущая форма и соотношение сил позволяют команде Романа Ротенберга рассчитывать на очередной успех в дерби.
Ставка: СКА победит за 2.04.
Прогноз: СКА остается одним из самых результативных клубов лиги, а проблемы ЦСКА в обороне по-прежнему являются главной помехой на пути к прогрессу. Вполне вероятно, предстоящий матч закончится крупным поражением столичных гостей.
Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.93.