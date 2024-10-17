В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 17 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: После 16 матчей санкт-петербуржцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком на счету. Дистанция между лидирующим «Локо» сократилась до 5 баллов.

Последние матчи: Неровный отрезок, демонстрируемый командой Романа Ротенберга в последних матчах, чередуется единичными провалами на фоне одной-двух побед.

Последнее поражение СКА потерпел днями ранее в рамках домашней серии: его соперником оказалось минское «Динамо» — 2:4. В недавних матчах питерцы сыграли намного удачнее, разгромив «Автомобилист» — 5:2, и одержав трудовую победу над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: СКА по-прежнему проводит сезон с переменными результатами, хотя с точки зрения продуктивности в нападении остается одним из лучших представителей лиги.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Звездный состав СКА постепенно налаживает взаимодействие впереди, однако прогресс команды Романа Ротенберга тормозится ввиду недостаточно надежных оборонительной и вратарской линий.

Для продолжения преследования лидеров Запада СКА важно поработать над упомянутыми выше вопросами и сохранить высокий темп в атаке. Тогда санкт-петербуржцев будет практически невозможно остановить.

ЦСКА

Турнирное положение: За 16 матчей столичный клуб заработал 19 очков, с которыми закрепился на 4-й строчке в таблице Западной конференции, на 1 балл опередив «Северсталь» и «Торпедо».

Последние матчи: Последние результаты команды Ильи Воробьева разошлись с ее амбициями: в четырех встречах из пяти «армейцы» проиграли, включая два разгрома от «Магнитки» — 0:7 и «Трактора» — 0:4.

Единственную за этот период победу ЦСКА одержал над «Салаватом Юлаевым» — 2:0, а в двух последних встречах снова сыграл неудачно: уступили москвичи «Автомобилисту» — 3:4 Б и минскому «Динамо» — 4:5 ОТ.

Не сыграют: Потери в составе московского клуба отсутствуют.

Состояние команды: ЦСКА провел неудачную домашнюю серию, которая негативно сказалась на их возможном продвижении в конференции и в целом вызвала беспокойство тренерского штаба.

Игра ЦСКА остается далекой от образцовой, особенно это актуально для защиты — наиболее слабого элемента «армейцев» при сравнительно неплохих возможностях впереди.

Ради более успешных попыток примкнуть к лидерам Запада ЦСКА будет пытаться стабилизировать оборону. Но вместе с тем москвичам важно сохранить агрессивный подход у чужих ворот.

Статистика для ставок

Победой СКА закончились шесть последних «армейских» дерби

В двух предыдущих личных встречах в Санкт-Петербурге СКА забил от 5 голов и более

В трех последних очных матчах в Санкт-Петербурге из четырех был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.46, а победа ЦСКА — в 2.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: В последнее время санкт-петербуржцы крайне успешно справляются с принципиальным соперником. Кроме того, текущая форма и соотношение сил позволяют команде Романа Ротенберга рассчитывать на очередной успех в дерби.

Ставка: СКА победит за 2.04.

Прогноз: СКА остается одним из самых результативных клубов лиги, а проблемы ЦСКА в обороне по-прежнему являются главной помехой на пути к прогрессу. Вполне вероятно, предстоящий матч закончится крупным поражением столичных гостей.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.93.