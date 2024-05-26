Racing de Ferrol
Леганес
«Ферроль»
Турнирное положение: Галисийский коллектив с 58 очками идет на девятой строке и проигрывает шестой позиции, дающей право играть в плей-офф, всего два пункта.
«Ферроль» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 15 викторий, 13 раз сыграл вничью и потерпел 12 фиаско, разница мячей составляет 47:49.
Последние матчи: На прошлых выходных «зеленые дьяволы» расписали гостевую мировую против «Сарагосы», сыграв со счетом 2:2. Туром же ранее они на своем поле смогли нанести поражение аутсайдеру «Алькоркону» со счетом 2:1. И этой победой они прервали 3-матчевую серию из поражений.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Ферроль» за минувшие семь встреч первенства проиграл аж в четырех случаях, причем в трех из них без забитых мячей. Также за это время коллектив еще расписал одну мировую и отпраздновал две виктории, обе которые были домашними и над командами из низов.
«Леганес»
Турнирное положение: За два тура до финиша коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 70 набранными баллами, но третью строку опережает всего на два пункта.
За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 19 викторий, 13 встреч свел вничью и восемь раз уступал, забил 52 голов при 25 пропущенных.
Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «огурцы» на своем поле смогли переиграть хихонский «Спортинг» со счетом 2:1, а туром ранее они потерпели минимальное гостевое фиаско от «Альбасете» со счетом 0:1.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: Лидер первенства не совсем уверенно проводит свой финишный отрезок, выиграв всего лишь два поединка из восьми предыдущих. Правда, и проиграл «Леганес» за это время только раз и аж пять раз сыграл вничью, причем в четырех случаях со счетом 0:0.
Статистика для ставок
- «Ферроль» дома выиграл четыре из пяти предыдущих игр при одном фиаско
- «Леганес» в гостях победил в трех из шести минувших встреч и раз проиграл
- «Ферроль» на своем поле выиграл у «Леганеса» в четырех из пяти последних очных встреч при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.55, победа «Ферроля» — 3.00, ничья — 3.06.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.68 и 1.46 соответственно.
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Прогноз: Так как обе команды наверняка будут настроены здесь на победу, то больше внимание должны уделить атаке, что должно принести хотя бы пару забитых мячей.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.98.
Прогноз: И также не исключаем, что обе стороны согласятся поделить очки между собой и все турнирные вопросы отложить на последний тур.
Ставка: ничья за 3.06.