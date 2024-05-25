Оренбург
Спартак
«Оренбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за то, чтобы остаться в российской Премьер-лиге.
В настоящий момент коллектив из Оренбурга имеет в своем активе 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Оренбуржцы только на один балл опережают зону стыковых матчей.
Оренбург — Спартак: коэффициенты букмекеров
Оренбургская команда смогла 34 раза поразить ворота соперника и 41 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» (3:3), а до этого уступил «Локомотиву» (0:2).
Перед этим же подопечные Давида Деограсии смогли переиграть «Крылья Советов» (2:1), но проиграли «Ростову» (1:2), «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1).
Также не так давно был вылет из Кубка России от «Динамо» (2:4).
Не сыграют: из-за травмы не выйдет на поле Тимофей Мартынов.
Состояние команды: главной задачей «Оренбурга» на протяжении всего сезона было сохранение прописки в элите. Если команда выполнит эту цель, то точно сезон можно будет считать удачным.
Летом же задача «Оренбурга» будет заключаться в том, чтобы сохранить лидеров и испанского наставника, который очень неплохо себя зарекомендовал.
«Спартак»
Турнирное положение: спартаковцы уже точно не смогут взобраться в тройку сильнейших, поэтому этот матч для них особо ничего не значит.
В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 49 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Максимум москвичей — четвертая позиция.
Московская команда смогла 41 раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Москвы переиграл «Рубин», а до этого выиграл у «Краснодара» (1:0).
Перед этим же столичная команда сыграла вничью с «Пари НН» (0:0), но одолела «Локомотив» (2:0).
Также среди этих матче коллектив из столицы России вылетел из Кубка страны, уступив «Балтике» (0:1).
Не сыграют: не сможет выйти на поле по всем известной причине только Квинси Промес.
Состояние команды: этот сезон «Спартак» проваливает. Команда не смогла побороться ни за чемпионский титул, ни за Кубок страны.
Отсюда и тренерские рокировки. Сначала Гильермо Абаскаля сменил Владимир Слишкович, а с нового сезона рулевым спартаковцев будет серб Деян Станкович.
В следующем сезоне «Спартак» просто обязан цеплять за топ-3 чемпионата страны.
Статистика для ставок
- «Оренбург» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Спартак» проиграл только 1 из последних 9 матчей во всех турнирах
- В первом круге «Спартак» дома переиграл «Оренбург» со счетом 3:2
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 4.00, победа «Спартака» — в 3.05.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.40.
- 1.75Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.73Зенит — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.70Жирона — Гранада: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Оренбургу» в этой игре победа нужнее, поэтому его и считают фаворитом, но думается, что «Спартак» точно захочет завершить сезон на мажорной ноте и точно не проиграет.
Прогноз: вряд ли игра будет открытой и зрители увидят много голов, поэтому спрогнозируем меньше трех забитых мячей.
Ставки
Ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 2,30.
Ставка: тотал больше 3 за 1,95.