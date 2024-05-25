«Оренбург» сыграет против «Спартака» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Оренбург» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за то, чтобы остаться в российской Премьер-лиге.

В настоящий момент коллектив из Оренбурга имеет в своем активе 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Оренбуржцы только на один балл опережают зону стыковых матчей.

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Оренбургская команда смогла 34 раза поразить ворота соперника и 41 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» (3:3), а до этого уступил «Локомотиву» (0:2).

Перед этим же подопечные Давида Деограсии смогли переиграть «Крылья Советов» (2:1), но проиграли «Ростову» (1:2), «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1).

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Также не так давно был вылет из Кубка России от «Динамо» (2:4).

Не сыграют: из-за травмы не выйдет на поле Тимофей Мартынов.

Состояние команды: главной задачей «Оренбурга» на протяжении всего сезона было сохранение прописки в элите. Если команда выполнит эту цель, то точно сезон можно будет считать удачным.

Летом же задача «Оренбурга» будет заключаться в том, чтобы сохранить лидеров и испанского наставника, который очень неплохо себя зарекомендовал.

«Спартак»

Турнирное положение: спартаковцы уже точно не смогут взобраться в тройку сильнейших, поэтому этот матч для них особо ничего не значит.

В настоящий момент «красно-белые» имеют в своем активе 49 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Максимум москвичей — четвертая позиция.

Московская команда смогла 41 раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Москвы переиграл «Рубин», а до этого выиграл у «Краснодара» (1:0).

Перед этим же столичная команда сыграла вничью с «Пари НН» (0:0), но одолела «Локомотив» (2:0).

Также среди этих матче коллектив из столицы России вылетел из Кубка страны, уступив «Балтике» (0:1).

Не сыграют: не сможет выйти на поле по всем известной причине только Квинси Промес.

Состояние команды: этот сезон «Спартак» проваливает. Команда не смогла побороться ни за чемпионский титул, ни за Кубок страны.

Отсюда и тренерские рокировки. Сначала Гильермо Абаскаля сменил Владимир Слишкович, а с нового сезона рулевым спартаковцев будет серб Деян Станкович.

В следующем сезоне «Спартак» просто обязан цеплять за топ-3 чемпионата страны.

Статистика для ставок

«Оренбург» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Спартак» проиграл только 1 из последних 9 матчей во всех турнирах

В первом круге «Спартак» дома переиграл «Оренбург» со счетом 3:2

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 4.00, победа «Спартака» — в 3.05.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.40.

Прогноз: «Оренбургу» в этой игре победа нужнее, поэтому его и считают фаворитом, но думается, что «Спартак» точно захочет завершить сезон на мажорной ноте и точно не проиграет.

Прогноз: вряд ли игра будет открытой и зрители увидят много голов, поэтому спрогнозируем меньше трех забитых мячей.

Ставки

Ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 2,30.

Ставка: тотал больше 3 за 1,95.