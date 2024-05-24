24 мая в заключительном 30-м туре УПЛ черкасский «ЛНЗ» на своем поле сыграет против полтавской «Ворсклы». Начало игры запланировано на 15:30 по мск. «ЛНЗ» Черкассы — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ЛНЗ» Черкассы

Турнирное положение: С 38 набранными баллами черкасский коллектив точно завершит сезон на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ.

«ЛНЗ» за всю дистанцию смог отпраздновать десять викторий, восемь встреч свел вничью и потерпел 11 проигрышей, разница мячей составляет 30:34.

Последние матчи: Коллектив отлично провел свои две предыдущие игры чемпионата, обе их выиграв. Сперва был повержен на выезде коваливский «Колос» со счетом 3:1, а затем на своей арене была победа над луганской «Зарей» 2:1.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Клуб из города Черкассы вполне неплохо провел свой заключительный отрезок чемпионата. Так за минувшие семь встреч первенства он одержал четыре виктории, расписал одну мировую и дважды уступил. Причем за весь этот период команда в пяти случаях смогла отличиться.

«Ворскла»

Турнирное положение: С 33 очками полтавская команда идет на восьмой строке. Выше она уже точно не поднимется, а вот на пару строк ниже опустится вполне может.

«Ворскла» выиграла девять матчей из 29 проведенных, шесть встреч свела вничью и 14 раз уступала, разница мячей — 30:45.

Последние матчи: «Трехцветные» вышли победителями из своей последней проведенной игры, одолев в домашнем поединке киевскую «Оболонь» со счетом 3:1. До этого же они проиграли шесть встреч кряду, в том числе и в финале Кубка Украины «Шахтеру» — 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Ворскла» слабо провела финишный отрезок сезона, проиграв шесть поединков из восьми последних. А также в этот отрезок она по разу еще побеждала и расписала мировую. И в пяти из восьми матчей данного отрезка времени полтавцы смогли отличиться в воротах оппонентов.

Статистика для ставок

«ЛНЗ» Черкассы забивали в пяти из семи предыдущих матчах

«Ворскла» отличалась в четырех своих предыдущих поединках

Между собой эти клубы провели только один матч, который завершился миром 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ЛНЗ» — 2.43, победа «Ворсклы» — 3.10, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.69 соответственно.

Прогноз: В заключительном отрезке оба коллектива редко когда уходят с поля без гола. Так что и в их очном противостоянии вполне можно ожидать обмена забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.91.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировая, ведь обе команды уже решили свои турнирные задачи и вполне могут повторить результат первого круга.

Ставка: ничья за 3.15.