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    «Реал» продолжит громить своих соперников

    «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставка (к. 2.07) на футбол, Примера, 19 мая 2024 года

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    «Реал»
    В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле примет «Реал». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. «Вильярреал» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Мая 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе после 36-и туров. «Вильярреал» теоретически еще может попасть в еврокубки.

    Команда отстает от 7-й позиции на 5 баллов за 2 тура до конца чемпионата. К слову, «Вильярреал» не так уж и здорово выступает на своем поле, занимая лишь 11-е место в лиге по этому показателю.

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    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда обыграла «Жирону» (1:0), а до этого одолела «Севилью» (3:2).

    В последних 5-и встречах чемпионата Испании «Вильярреал» проиграл только «Сельте» (2:3), а в остальных поединках одержал победу. За этот период команда забила 11 голов и 6 раз пропустил.

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    Не сыграют: Кико Фемения (красная карточка), Алехандро Баена (перебор желтых карточек), Йереми Пино, Денис Суарес и Хуан Фойт (у троих — травмы).

    Состояние команды: «Вильярреал» все еще может залететь в зону еврокубков, заняв 7-е место в таблице, но для этого необходимо побеждать «Реал» — задачка не из легких.

    Несмотря на это, у «Вильярреала» есть яркий лидер, который занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. Нападающий команды Александр Серлот забил 19 голов и сделал 6 голевых передач в 32-х матчах чемпионата Испании.

    «Реал»

    Турнирное положение: Команда уже гарантировала себе чемпионство в испанской Примере нынешнего сезона. После 36-и туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Ла Лиги с 93 очками в активе.

    Стоит отметить, что «сливочные» также занимают 1-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 43 очка из 54-х возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Примере «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 5:0, а до этого команда также не оставила и следа от «Гранады» (4:0).

    У «Реала» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 23 матча подряд. В последних 5-и встречах «сливочные» забили 16 голов при 3-х пропущенных.

    Не сыграют: Давид Алаба и Орельен Тчуамени (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Реал» уже обеспечил себе чемпионство в нынешнем сезоне, а сейчас команда сосредоточит свои силы на подготовке к финалу Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне «Реал» уже громил «Вильярреал». В рамках 17-го тура Примеры «сливочные» обыграли своего соперника со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме.

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает уже 23 матча подряд во всех турнирах

    • «Вильярреал» победил в последних 2-х встречах Примеры

    • В последних 5-и очных встречах «Реал» только дважды обыгрывал «Вильярреал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 2.07, победа «Вильярреал» — 3.20, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

    Прогноз: «Реал» не допустит поражения на финише чемпионата.

    Ставка: Победа «Реала» за 2.07.

    Прогноз: «Вильярреал» даже на своем поле не сможет забить больше 1-го гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» 1.5 меньше за 1.70.

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    «Вильярреал» — «Реал». В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле примет «Реал». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» с коэффициентом 2.07.
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