В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле примет «Реал». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. «Вильярреал» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе после 36-и туров. «Вильярреал» теоретически еще может попасть в еврокубки.

Команда отстает от 7-й позиции на 5 баллов за 2 тура до конца чемпионата. К слову, «Вильярреал» не так уж и здорово выступает на своем поле, занимая лишь 11-е место в лиге по этому показателю.

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Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда обыграла «Жирону» (1:0), а до этого одолела «Севилью» (3:2).

В последних 5-и встречах чемпионата Испании «Вильярреал» проиграл только «Сельте» (2:3), а в остальных поединках одержал победу. За этот период команда забила 11 голов и 6 раз пропустил.

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Не сыграют: Кико Фемения (красная карточка), Алехандро Баена (перебор желтых карточек), Йереми Пино, Денис Суарес и Хуан Фойт (у троих — травмы).

Состояние команды: «Вильярреал» все еще может залететь в зону еврокубков, заняв 7-е место в таблице, но для этого необходимо побеждать «Реал» — задачка не из легких.

Несмотря на это, у «Вильярреала» есть яркий лидер, который занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. Нападающий команды Александр Серлот забил 19 голов и сделал 6 голевых передач в 32-х матчах чемпионата Испании.

«Реал»

Турнирное положение: Команда уже гарантировала себе чемпионство в испанской Примере нынешнего сезона. После 36-и туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Ла Лиги с 93 очками в активе.

Стоит отметить, что «сливочные» также занимают 1-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 43 очка из 54-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем туре Примере «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 5:0, а до этого команда также не оставила и следа от «Гранады» (4:0).

У «Реала» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 23 матча подряд. В последних 5-и встречах «сливочные» забили 16 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Давид Алаба и Орельен Тчуамени (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Реал» уже обеспечил себе чемпионство в нынешнем сезоне, а сейчас команда сосредоточит свои силы на подготовке к финалу Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Реал» уже громил «Вильярреал». В рамках 17-го тура Примеры «сливочные» обыграли своего соперника со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме.

Статистика для ставок

«Реал» не проигрывает уже 23 матча подряд во всех турнирах

«Вильярреал» победил в последних 2-х встречах Примеры

В последних 5-и очных встречах «Реал» только дважды обыгрывал «Вильярреал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 2.07, победа «Вильярреал» — 3.20, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: «Реал» не допустит поражения на финише чемпионата.

Ставка: Победа «Реала» за 2.07.

Прогноз: «Вильярреал» даже на своем поле не сможет забить больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» 1.5 меньше за 1.70.