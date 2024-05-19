Вильярреал
Реал Мадрид
«Вильярреал»
Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе после 36-и туров. «Вильярреал» теоретически еще может попасть в еврокубки.
Команда отстает от 7-й позиции на 5 баллов за 2 тура до конца чемпионата. К слову, «Вильярреал» не так уж и здорово выступает на своем поле, занимая лишь 11-е место в лиге по этому показателю.
Вильярреал — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда обыграла «Жирону» (1:0), а до этого одолела «Севилью» (3:2).
В последних 5-и встречах чемпионата Испании «Вильярреал» проиграл только «Сельте» (2:3), а в остальных поединках одержал победу. За этот период команда забила 11 голов и 6 раз пропустил.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Кико Фемения (красная карточка), Алехандро Баена (перебор желтых карточек), Йереми Пино, Денис Суарес и Хуан Фойт (у троих — травмы).
Состояние команды: «Вильярреал» все еще может залететь в зону еврокубков, заняв 7-е место в таблице, но для этого необходимо побеждать «Реал» — задачка не из легких.
Несмотря на это, у «Вильярреала» есть яркий лидер, который занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. Нападающий команды Александр Серлот забил 19 голов и сделал 6 голевых передач в 32-х матчах чемпионата Испании.
«Реал»
Турнирное положение: Команда уже гарантировала себе чемпионство в испанской Примере нынешнего сезона. После 36-и туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Ла Лиги с 93 очками в активе.
Стоит отметить, что «сливочные» также занимают 1-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 43 очка из 54-х возможных на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшем туре Примере «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 5:0, а до этого команда также не оставила и следа от «Гранады» (4:0).
У «Реала» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 23 матча подряд. В последних 5-и встречах «сливочные» забили 16 голов при 3-х пропущенных.
Не сыграют: Давид Алаба и Орельен Тчуамени (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Реал» уже обеспечил себе чемпионство в нынешнем сезоне, а сейчас команда сосредоточит свои силы на подготовке к финалу Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне «Реал» уже громил «Вильярреал». В рамках 17-го тура Примеры «сливочные» обыграли своего соперника со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме.
Статистика для ставок
- «Реал» не проигрывает уже 23 матча подряд во всех турнирах
- «Вильярреал» победил в последних 2-х встречах Примеры
- В последних 5-и очных встречах «Реал» только дважды обыгрывал «Вильярреал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 2.07, победа «Вильярреал» — 3.20, ничья — 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.
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Прогноз: «Реал» не допустит поражения на финише чемпионата.
Ставка: Победа «Реала» за 2.07.
Прогноз: «Вильярреал» даже на своем поле не сможет забить больше 1-го гола.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» 1.5 меньше за 1.70.