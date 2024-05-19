Брентфорд
Ньюкасл
«Брентфорд»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды сложился довольно посредственно. На текущий момент «Брентфорд» находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» уже не поднимется выше 15 позиции. Да и пропускают лондонцы явно многовато: 61 мяч в 37 поединках.
Брентфорд — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Лондонцы переиграли «Борнмут» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Место в элите сохранено, и это главное достижение клуба за сезон. Да и несколько матчей команда провела ярко.
Не сыграют: Бен Ми — травмирован.
Состояние команды: ныне команда уже фактически доигрывает чемпионат. При этом лазарет «Брентфорда» почти опустел.
Матчи против «Ньюкасл» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брентфорд» проиграл 4 раза при одной виктории.
Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только в четырех последних очных встречах лондонцы уступили «сорокам».
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» фактически провалили сезон. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
Команда крайне слабо обороняется, пропустив 60 раз в 37 матчах. А вот уступил «Ньюкасл» аж в 14 поединках АПЛ.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Сороки» со счетом 2:3 уступили «Манчестер Юнайтед».
В пяти последних матчах «Ньюкасл» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
При этом «сороки» шикарно атакуют, отличившись 81 голом. Однако свои честолюбивые планы команде придется отложить на следующий сезон.
Не сыграют: Льюис Майли, Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Валентино Ливраменто, Джо Уиллок — травмированы.
Состояние команды: «сорокам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Запрыгнуть в топ-6 уже будет почти нереально.
Команде нужно обязательно побеждать. При этом в параллельной встрече «Челси» должен исключительно уступить.
Да и выиграл «Ньюкасл» лишь в 17 матчах АПЛ. Да и многое было потеряно еще в первой части чемпионата.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Сороки» выглядят мощнее немотивированного оппонента.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» обыграл лондонцев в 4 последних очных поединках
- «Ньюкасл» более 3 лет не проигрывает «Брентфорду»
- «Брентфорд» не выигрывает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.
- 3.00Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Сороки» явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Хозяева имеют огромные проблемы с надежностью тылов, да и «Ньюкасл» силен в плане реализации.
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.98