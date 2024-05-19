19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ньюкасл». Начало игры — в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды сложился довольно посредственно. На текущий момент «Брентфорд» находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» уже не поднимется выше 15 позиции. Да и пропускают лондонцы явно многовато: 61 мяч в 37 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Лондонцы переиграли «Борнмут» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Место в элите сохранено, и это главное достижение клуба за сезон. Да и несколько матчей команда провела ярко.

Не сыграют: Бен Ми — травмирован.

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Состояние команды: ныне команда уже фактически доигрывает чемпионат. При этом лазарет «Брентфорда» почти опустел.

Матчи против «Ньюкасл» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брентфорд» проиграл 4 раза при одной виктории.

Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только в четырех последних очных встречах лондонцы уступили «сорокам».

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» фактически провалили сезон. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Команда крайне слабо обороняется, пропустив 60 раз в 37 матчах. А вот уступил «Ньюкасл» аж в 14 поединках АПЛ.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Сороки» со счетом 2:3 уступили «Манчестер Юнайтед».

В пяти последних матчах «Ньюкасл» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

При этом «сороки» шикарно атакуют, отличившись 81 голом. Однако свои честолюбивые планы команде придется отложить на следующий сезон.

Не сыграют: Льюис Майли, Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Валентино Ливраменто, Джо Уиллок — травмированы.

Состояние команды: «сорокам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Запрыгнуть в топ-6 уже будет почти нереально.

Команде нужно обязательно побеждать. При этом в параллельной встрече «Челси» должен исключительно уступить.

Да и выиграл «Ньюкасл» лишь в 17 матчах АПЛ. Да и многое было потеряно еще в первой части чемпионата.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Сороки» выглядят мощнее немотивированного оппонента.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» обыграл лондонцев в 4 последних очных поединках

«Ньюкасл» более 3 лет не проигрывает «Брентфорду»

«Брентфорд» не выигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

Прогноз: «Сороки» явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Хозяева имеют огромные проблемы с надежностью тылов, да и «Ньюкасл» силен в плане реализации.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.98