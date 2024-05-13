13 мая в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Атлетико Тукуман» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:15 мск. «Атлетико Тукуман» — «Бока Хуниорс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Тукуман»

Турнирное положение: «Атлетико Тукуман» неудачно провел Кубок Профессиональной лиги. Там команда заняла итоговое 13 место.

При этом «Атлетико Тукуман» в 14 матчах выиграл всего 1 раз. Да и уровень реализации не впечатлил: всего забитых 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела ужасно. «Атлетико Тукуман» разгромно уступил «Атлетико Хуракан» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Тукуман» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

Вот только оборона бретонцев слишком часто дает сбои. В 14 поединках Кубка Профессиональной лиги пропущено 23 мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: команда способна выдать отдельный яркий поединок. Правда, ей явно не хватает пресловутой стабильности.

Матчи против «Бока Хуниорс» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Тукуман» проиграл все 5.

Наверняка хозяева будут пытаться дать бой местному гранду. Хозяев явно устроит даже ничейный результат.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» не лучшим образом выступил в Кубке Профессильной лиги. Команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бока Хуниорс» в плей-офф не смог пробиться в финал. Команда в серии пенальти уступила «Эстудиантесу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Бока Хуниорс» в рамках Южноамериканского кубка одолел «Спортиво Триниденс» (2:1).

В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Вот только пресловутой стабильности команде заметно недостает. Да и в поединках с более-менее приличными оппонентами она испытывает сложности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бока Хуниорс» выглядит прилично. Да и удачный старт в чемпионате важен в психологическом плане.

В 3 последних очных поединках «Бока Хуниорс» обыграл «Атлетико Тукуман» с разницей в один мяч. Да и нынче гости смотрятся выгоднее.

А вот не проигрывает «Атлетико Тукуману» команда уже 5 лет. Правда, весной «Бока» выглядит не столь уверенно.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Бока Хуниорс» явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» уже 5 лет не проигрывает «Атлетико Тукуману»

«Бока Хуниорс» выиграл у «Атлетико Тукумана» в 5 последних очных поединках

«Атлетико Тукуман» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 2.48 и 1.45.

Прогноз: «Бока Хуниорс» смотрится сильнее соперника, к тому же явно мотивирован успешно стартовать в чемпионате.

Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Атлетико Тукуман» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Бока Хуниорс» за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.48