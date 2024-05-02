«Погонь»
Турнирное положение: Клуб из Щецина проводит не самый лучший сезон. Команда пребывает лишь на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Польши.
При этом «Погонь» лишь на 3 очка отстает от призеров. Да и проиграла команда уже в 10 поединках из 30.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. Ничья с лидером «Ягеллонией» (2:2) пойдет в актив.
А вот до того клуб из Щецина проиграл. «Погонь» в родных стенах по всем статьям уступила «Пясту» (0:2).
Зато чуть ранее команда разнесла в щепки «Рух». В ворота соперника «Погонь» отправила 5 безответных мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда в последних матчах не впечатляла. Хотя в кадровом плане у «Погони» полная идиллия.
Матчи против «Вислы» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков «Погонь» выиграла и проиграла по 2 раза.
Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Погонь» уже более трех лет не проигрывала «Висле».
«Висла»
Турнирное положение: Краковский клуб борется за выход в элитный польский дивизион. Сейчас команда осела на 5 строчке таблицы.
Притом, что «Висла» нынче находится в зоне стыков. Да и гандикап от 7 места всего лишь минимальный.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Висла» добыла три очка. Команда дома одолела «Подбескидзе» (3:1).
А вот до того команда расписала мировую с «Ресовией» (1:1). Зато «Знич» был обыгран со счетом 3:2.
Вообще, «Висла» потеряла уже немало очков в первом дивизионе. В пассиве у команды 10 ничьих и 7 коллизий.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Висла» выглядит бледновато. А вот в Кубке команда постарается дать бой полпреду элиты.
В двух последних очных поединках команда уступила «Погони». Один завершился минимальной коллизией, другой — со счетом 1:4.
Притом, что «Висла» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, проверить себя на фоне столь сильного соперника будет отличной мотивацией.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Висла» явно постарается преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Погонь» не выигрывала в 2 своих последних матчах
- В двух последних очных поединках побеждала «Погонь»
- «Погонь» в среднем забивает менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Погонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.
- 2.39Боруссия Д — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.32Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.15Вест Армения — Пюник: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Погонь» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.
«Погонь» нынче сильнее оппонента, к тому же постарается реабилитироваться за свои последние неудачи.
Ставка: Победа «Погони» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.57