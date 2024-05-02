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    «Погонь» начнет без увертюр

    «Погонь» — «Висла». Ставка (к. 2.27) и прогноз на финал Кубка Польши 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Погонь» — «Висла»
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    Йенс Густафссон
    2 мая в финале Кубка Польши по футболу сыграют «Погонь» и «Висла». Начало игры — в 17:00 мск. «Погонь» — «Висла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Польша. Кубок 02 Мая 2024 года
    Погонь
  • Щецин
    •  Погонь 17:00 Висла Кр Висла Кр
  • Краков
    •

    «Погонь»

    Турнирное положение: Клуб из Щецина проводит не самый лучший сезон. Команда пребывает лишь на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Польши.

    При этом «Погонь» лишь на 3 очка отстает от призеров. Да и проиграла команда уже в 10 поединках из 30.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. Ничья с лидером «Ягеллонией» (2:2) пойдет в актив.

    А вот до того клуб из Щецина проиграл. «Погонь» в родных стенах по всем статьям уступила «Пясту» (0:2).

    Зато чуть ранее команда разнесла в щепки «Рух». В ворота соперника «Погонь» отправила 5 безответных мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: Команда в последних матчах не впечатляла. Хотя в кадровом плане у «Погони» полная идиллия.

    Матчи против «Вислы» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков «Погонь» выиграла и проиграла по 2 раза.

    Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Погонь» уже более трех лет не проигрывала «Висле».

    «Висла»

    Турнирное положение: Краковский клуб борется за выход в элитный польский дивизион. Сейчас команда осела на 5 строчке таблицы.

    Притом, что «Висла» нынче находится в зоне стыков. Да и гандикап от 7 места всего лишь минимальный.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Висла» добыла три очка. Команда дома одолела «Подбескидзе» (3:1).

    А вот до того команда расписала мировую с «Ресовией» (1:1). Зато «Знич» был обыгран со счетом 3:2.

    Вообще, «Висла» потеряла уже немало очков в первом дивизионе. В пассиве у команды 10 ничьих и 7 коллизий.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Висла» выглядит бледновато. А вот в Кубке команда постарается дать бой полпреду элиты.

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    В двух последних очных поединках команда уступила «Погони». Один завершился минимальной коллизией, другой — со счетом 1:4.

    Притом, что «Висла» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, проверить себя на фоне столь сильного соперника будет отличной мотивацией.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Висла» явно постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Погонь» не выигрывала в 2 своих последних матчах

    • В двух последних очных поединках побеждала «Погонь»

    • «Погонь» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Погонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

    Прогноз: «Погонь» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

    «Погонь» нынче сильнее оппонента, к тому же постарается реабилитироваться за свои последние неудачи.

    Ставка: Победа «Погони» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57

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    Ставка и прогноз на матч «Погонь» — «Висла» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. «Погонь» начнет без увертюр
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