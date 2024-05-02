2 мая в финале Кубка Польши по футболу сыграют «Погонь» и «Висла». Начало игры — в 17:00 мск. «Погонь» — «Висла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Погонь»

Турнирное положение: Клуб из Щецина проводит не самый лучший сезон. Команда пребывает лишь на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Польши.

При этом «Погонь» лишь на 3 очка отстает от призеров. Да и проиграла команда уже в 10 поединках из 30.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. Ничья с лидером «Ягеллонией» (2:2) пойдет в актив.

А вот до того клуб из Щецина проиграл. «Погонь» в родных стенах по всем статьям уступила «Пясту» (0:2).

Зато чуть ранее команда разнесла в щепки «Рух». В ворота соперника «Погонь» отправила 5 безответных мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Команда в последних матчах не впечатляла. Хотя в кадровом плане у «Погони» полная идиллия.

Матчи против «Вислы» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков «Погонь» выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Погонь» уже более трех лет не проигрывала «Висле».

«Висла»

Турнирное положение: Краковский клуб борется за выход в элитный польский дивизион. Сейчас команда осела на 5 строчке таблицы.

Притом, что «Висла» нынче находится в зоне стыков. Да и гандикап от 7 места всего лишь минимальный.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Висла» добыла три очка. Команда дома одолела «Подбескидзе» (3:1).

А вот до того команда расписала мировую с «Ресовией» (1:1). Зато «Знич» был обыгран со счетом 3:2.

Вообще, «Висла» потеряла уже немало очков в первом дивизионе. В пассиве у команды 10 ничьих и 7 коллизий.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Висла» выглядит бледновато. А вот в Кубке команда постарается дать бой полпреду элиты.

В двух последних очных поединках команда уступила «Погони». Один завершился минимальной коллизией, другой — со счетом 1:4.

Притом, что «Висла» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, проверить себя на фоне столь сильного соперника будет отличной мотивацией.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Висла» явно постарается преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Погонь» не выигрывала в 2 своих последних матчах

В двух последних очных поединках побеждала «Погонь»

«Погонь» в среднем забивает менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Погонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

Прогноз: «Погонь» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

«Погонь» нынче сильнее оппонента, к тому же постарается реабилитироваться за свои последние неудачи.

Ставка: Победа «Погони» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57