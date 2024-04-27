27 апреля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Брентфорд». Начало игры — в 19:30 мск. «Эвертон» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «ирисок» складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом с «Эвертона» решением федерации снято 8 очков. Да и гандикап от опасной зоны составляет 8 очков.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую победу. «Эвертон» в дерби переиграл «Ливерпуль» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «ириски» выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Плюс ко всему, «Эвертон» выиграл в двух своих последних поединках. Хотя до того «ириски» были разгромлены «Челси» (0:6).

Не сыграют: Бету, Льюис Доббин, Натан Паттерсон — травмированы.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: «Ириски» наверняка избегут расставания с элитой. Да и в двух последних матчах команда не пропускала.

Матчи против «Брентфорда» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эвертон» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и оборона оппонента ошибается достаточно часто.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» уже избежал финишной нервотрепки. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

Вот только оборона лондонцев слишком часто допускает результативные ошибки. В 34 матчах «Брентфорд» пропустил 59 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Брентфорд» расправился с «Лутон Тауном» (5:1).

В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках лондонцы забили 11 мячей при 5 пропущенных.

И уж точно лондонцы постараются продлить свой успешный сериал. Да и последняя виктория над «Эвертоном» случилась еще 2 года назад.

Не сыграют: Бен Ми — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке лондонцы преуспевают. В двух последних матчах команда настреляла 7 мячей.

В кадровом аспекте у команды почти полная гармония. Из основных исполнителей в лазарете пребывает только защитник Бен Ми.

До победы над «Лутон Тауном» «Брентфорд» переиграл «клинков» (2:0). А вот до того лондонцы расписали мировую с «Астон Виллой» (3:3).

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Брентфорд» постарается продолжить свою приятную победную серию.

Статистика для ставок

И те, и другие выиграли в 2 своих последних матчах

«Эвертон» не пропускал в 2 последних поединках

В двух своих последних матчах «Брентфорд» забил 7 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.88 и 2.07.

Прогноз: И те, и другие в последних матчах преуспели, и точно будут активны в атаке.

«Брентфорд» в последних матчах результативен, да и «ириски» явно не собираются отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.70