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    «Эвертон» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 апреля 2024 года

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    Доминик Кальверт-Льюин
    27 апреля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Брентфорд». Начало игры — в 19:30 мск. «Эвертон» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2024 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 19:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «ирисок» складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом с «Эвертона» решением федерации снято 8 очков. Да и гандикап от опасной зоны составляет 8 очков.

    Эвертон — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую победу. «Эвертон» в дерби переиграл «Ливерпуль» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «ириски» выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Плюс ко всему, «Эвертон» выиграл в двух своих последних поединках. Хотя до того «ириски» были разгромлены «Челси» (0:6).

    Не сыграют: Бету, Льюис Доббин, Натан Паттерсон — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: «Ириски» наверняка избегут расставания с элитой. Да и в двух последних матчах команда не пропускала.

    Матчи против «Брентфорда» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эвертон» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и оборона оппонента ошибается достаточно часто.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» уже избежал финишной нервотрепки. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    Вот только оборона лондонцев слишком часто допускает результативные ошибки. В 34 матчах «Брентфорд» пропустил 59 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Брентфорд» расправился с «Лутон Тауном» (5:1).

    В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках лондонцы забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    И уж точно лондонцы постараются продлить свой успешный сериал. Да и последняя виктория над «Эвертоном» случилась еще 2 года назад.

    Не сыграют: Бен Ми — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке лондонцы преуспевают. В двух последних матчах команда настреляла 7 мячей.

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    В кадровом аспекте у команды почти полная гармония. Из основных исполнителей в лазарете пребывает только защитник Бен Ми.

    До победы над «Лутон Тауном» «Брентфорд» переиграл «клинков» (2:0). А вот до того лондонцы расписали мировую с «Астон Виллой» (3:3).

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Брентфорд» постарается продолжить свою приятную победную серию.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие выиграли в 2 своих последних матчах

    • «Эвертон» не пропускал в 2 последних поединках

    • В двух своих последних матчах «Брентфорд» забил 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.88 и 2.07.

    Прогноз: И те, и другие в последних матчах преуспели, и точно будут активны в атаке.

    «Брентфорд» в последних матчах результативен, да и «ириски» явно не собираются отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники распишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.70

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    Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Брентфорд» с коэффициентом 2.89. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Голевое шоу заказывали?!
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