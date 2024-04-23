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    Три зачетных балла для «Небитчи»?

    «Мерв» — «Небитчи». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 23 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Небитчи»
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    «Небитчи»
    23 апреля в 10-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. «Мерв» — «Небитчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» пока чередует успешные поединки с неудачными. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» в 8 матчах чемпионата добыл 12 очков. Более того, забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Мерв» минимально уступил «Алтын Асыру».

    Причем это поражение стало для команды уже вторым подряд. Поражение от «Аркадага» получилось катастрофическим (0:9).

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в последних поединках «Мерв» откровенно не впечатляет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма скромно. Между тем, «Мерв» потенциально может побороться за попадание в топ-3.

    Матчи против «Небитчи» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будет активно атаковать. Тем паче, «Мерв» не забивал в двух последних матчах.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела неровно. Ныне «Небитчи» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Небитчи» набрал 12 очков в 4 матчах. В них команда отличилась 9 голами, пропустив в свои ворота аж 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добиться победы. «Небитчи» сумел переиграть «Энергетик» (3:2).

    А вот до того команда минимально одолела «Копетдаг». Да и с «Ашхабадом» «Небитчи» справился — победа 2:1.

    Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Три виктории кряду говорят о силе коллектива.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Небитчи» выглядит весьма прилично. Правда, три последних победы получились с разницей в один мяч.

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    Состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно. При этом и лазарет «Небитчи» нынче пустеет.

    Более того, «Небитчи» провалил только один поединок. Однако «Аркадаг» нынче выглядит на голову сильнее всех. Лидеру команда уступила со счетом 0:5.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Небитчи» явно постарается продолжить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Мерв» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Мерв» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 3.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.91 и 2.04.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Небитчи» нынче заметно прибавил, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Небитчи» за 3.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее двух мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.04

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    Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Небитчи» с коэффициентом 3.08. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Небитчи»?
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