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    Возьмёт ли ПАОК реванш у соперника?

    ПАОК — «Брюгге». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 апреля 2024 года

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    «Брюгге» — ПАОК
    В рамках 1/4 финала Лиги конференций 18 апреля пройдет матч ПАОК — «Брюгге». Начало — в 22:00 ПАОК — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 18 Апреля 2024 года
    ПАОК
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    ПАОК

    Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков.

    Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.

    ПАОК — Брюгге: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1/8 финала Лиги конференций ПАОК преодолел барьер в лице загребского «Динамо» (5:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях). А вот первый матч 1/4 финала против «Брюгге» для греческого коллектива начался с минимального поражения (0:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграют: В составе ПАОК против «Брюгге» не сыграют два футболиста: травмированы Иван Несберг и Уильям Трост-Эконг.

    Состояние команды: В турнирной таблице греческой Суперлиги ПАОК занимает 3 место, набрав 67 очков: 21 победа, 5 ничьих и 5 поражений.

    «Брюгге»

    Путь в плей-офф: «Брюгге» стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. На этой стадии бельгийский клуб сыграл против «Мольде», обменявшись победами (3:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

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    • Последние матчи: «Брюгге» выиграл первый матч дуэли у ПАОКа в битве за выход в полуфинал Лиги конференций (1:0). Единственный и победный гол на 6 минуте забил норвежский полузащитник Уго Ветлесен.

    Не сыграют: «Брюгге» подходит к ответной игре в обескровленном состоянии. С травмой бедра из строя выбыл Каспер Нильсен, у вратаря Симона Миньоле — мышечная травма. Из-за перебора желтых карточек ответную игру пропустят бразилец Игор Тиаго, бельгийцы Брэндон Мехеле и Максим де Кюйпер.

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    Состояние команды: «Брюгге» не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. А выигрышная серия команды составляет три игры. Помимо игры с ПАОКом бельгийский клуб переиграл в чемпионате своей страны «Андерлехт» (3:1) и «Антверпен» (3:1).

    Статистика для ставок

    • В 2016 году ПАОК обыграл «Брюгге» в товарищеской игре (2:0)

    • В 2010 соперники встречались в Лиге Европы, сыграв дважды вничью (1:1, 1:1)

    • «Брюгге» переиграл ПАОК со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.72, а победа «Брюгге» — в 3.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: ПАОК может совершить камбэк в поединке против «Брюгге». Дело в том, что греческий клуб на домашней крайне силен, к тому же, у бельгийцев перед ответной игрой большие проблемы с составом. Можно рискнуть в пользу хозяев, которым вполне по силам отыграть гандикап в один мяч.

    Ставка: Победа ПАОКа с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Игра может получится закрытой, так как «Брюгге» может сыграть от обороны, а ПАОКу придётся искать ключи к воротам бельгийского коллектива. В этом поединке всё может решить один гол.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Брюгге» с коэффициентом 1.96. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Возьмёт ли ПАОК реванш у соперника?
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