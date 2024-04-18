18 апреля в 29-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Алашкерт» и «Вест Армения». Начало игры — в 16:00 мск. «Алашкерт» — «Вест Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алашкерт»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Алашкерта» складывается очень непросто. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Алашкерт» выше четверки уже не поднимется. Да и выигрывает команда реже, чем терпит поражения.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова удручила результатом. «Алашкерт» уступил «Пюнику» со счетом 1:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алашкерт» добыл всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Причем «Алашкерт» проиграл в 2 своих последних матчах. Тем не менее, команда еще пытается догнать «Урарту», отставание от которого составляет 6 очков.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Впрочем, в 28 матчах она забила 42 мяча.

Матчи против «Вест Армении» для команды исторически складываются удачно. Из четырех очных поединков «Алашкерт» выиграл 3 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться вернуться на победный путь. «Алашкерт» явно сильнее одного из аутсайдеров чемпионата.

«Вест Армения»

Турнирное положение: «Вест Армения» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Вест Армения» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Правда, пропускает команда чаще всех в лиге — 59 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела разжиться 3 очками. «Вест Армения» минимально переиграла «Ширак».

В пяти последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках игроки «Вест Армении» забили всего 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Притом, что весной «Вест Армения» явно прибавила. Команда уже выползла из опасной зоны, но пока не обеспечила себе спокойную жизнь.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вест Армения» выглядит весьма прилично. Да и борьба за выживание еще не окончена.

В кадровом плане у команды полный штиль. Да и последние успехи явно окрылили игроков «Вест Армении».

Притом, что «Вест Армения» выиграла всего в 8 матчах из 28. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Вест Армения» нынешней весной смотрится выгодно, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

«Алашкерт» проиграл в 2 своих последних матчах

«Вест Армения» еще ни разу не обыгрывала «Алашкерт»

Последний очный поединок соперников завершился ничьей (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алашкерт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.04.

Прогноз: «Вест Армения» заметно улучшила свои результаты, и наверняка попытается зацепиться за очки.

«Алашкерт» в последних матчах явно не блещет, да и оппонент способен выдать качественный поединок.

Ставка: «Вест Армения» не проиграет за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.34