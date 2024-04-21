Американец Тейлор Фритц сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в финале турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 14:30 мск. Фритц — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фритц

Тейлор впервые в карьере дошел до финала на грунте. Но это сложно назвать сюрпризом — он и в предыдущих сезонах хорошо играл на этом покрытии.

В полуфинале американец выиграл у Кристиана Гарина, который перед этим остановил Александра Зверева.

В отличие от немца, Фритц уверенно разобрался с чилийцем — 6:3, 6:4.

Как и в предыдущих матчах, онснова шикарно играл на своей подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта. Например, на первом мяче Тейлор забрал 89 процентов очков.

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Интересный факт: Фритц выиграл все шесть последних финалов, а всего у него семь титулов ATP.

Штруфф

Ян-Леннард тем временем четвертый раз в карьере добрался до финала. При этом у него пока нет ни одного титула.

В субботу немец устроил настоящее шоу, которое, правда, продолжалось, всего лишь 45 минут.

Штруфф разгромил Хольгера Руне со счетом 6:2, 6:0. Датчанин, если что, выигрывал турнир в Мюнхене и в 2022-м, и в 2023-м году.

В предыдущих матчах на этой неделе Штруфф выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа и канадца Феликса Оже-Альяссима.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фритца в этом матче можно поставить за 1.75, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: как и американец, немец тоже изматывал своих предыдущих соперников неприятной подачей.

Скорее всего, они проведут минимум два затяжных сета, но наши симпатии в данном случае на стороне Фритца.

Рекомендуемая ставка: победа Фритца с форой по геймам (-1,5) за 1.94.