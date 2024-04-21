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    Сможет ли Фучович обыграть Навоне в решающем матче?

    Навоне — Фучович. Ставка (к. 1.94) и прогноз на финал турнира в Бухаресте 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Навоне — Фучович
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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович сыграет против аргентинца Мариано Навоне в финале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 15:00 мск. Навоне — Фучович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Навоне

    Мариано второй раз в этом сезоне дошел до финала на уровне ATP, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-50.

    В феврале аргентинец сенсационно добрался до финала в Рио-де-Жанейро, в котором уступил Себастьяну Баэсу.

    В начале апреля Навоне дошел до полуфинала в Марракеше. На этом турнире ему удалось выиграть у Стэна Вавринки.

    В Бухаресте 23-летний Навоне, еще в прошлом году игравший только на «челленджерах», начал с победы над итальянцем Лучано Дардери, после чего остановил бразильца Тьяго Сейбота Уайлда.

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    В четвертьфинале Мариано выиграл у своего соотечественника Франсиско Серундоло — 5:7, 6:4, 7:5, а в полуфинале — у француза Грегуара Баррера (6:3, 6:4).

    Фучович

    Мартом вышел в финал впервые с марта 2021 года.

    В первом раунде венгерский теннисист выиграл у представителя Монако Валентина Вашеро — 7:6, 6:2.

    Дальше была победа над нидерландцем Таллоном Грикспором — 7:5, 6:1.

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    В четвертьфинале Фучович одержал волевую победу над французом Корентеном Мутэ — 4:6, 6:4, 6:1, а в полуфинале обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:4, 6:4.

    Фучович ранее выиграл лишь один титул на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.31, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: Навоне по-настоящему заявил о себе только в этом сезоне, однако учитывая его недавние успехи, в том числе на этой неделе, логично предположить, что у венгра, скорее всего, будут проблемы. Но на исход здесь все-таки лучше не ставить. Финал получится сложным, возможно, даже затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

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    Ставка и прогноз на матч Навоне — Фучович с коэффициентом 1.94. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фучович обыграть Навоне в решающем матче?
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