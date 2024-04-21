ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МартинФабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно Матвей МичковНовый взгляд на драфт НХЛ 2023: Мичков, Карлссон, Фантилли и другие Фрагмент матча «Рубин» — «Локомотив» «Рубин» зацепился за результат в меньшинстве и без Рахимова
  • 21:28
    • «Ахмат» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ
  • 21:23
    • «Бавария» разгромила в гостях «Унион»
  • 21:15
    • Гол Бернарду Силвы обеспечил «Манчестер Сити» победу над «Челси»
  • 18:34
    • «Балтика» вырвала победу у «Крыльев Советов» на 90+6-й минуте
  • 17:09
    • «Металлург» выиграл у «Локомотива» и увеличил преимущество в финальной серии
    Все новости спорта

    Сможет ли Рыбакина обыграть Костюк в финале?

    Рыбакина — Костюк. Ставка (к. 1.99) и прогноз на финал турнира в Штутгарте 21 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Рыбакина Прогнозы на Марта Костюк
    Прогноз и ставки на Рыбакина — Костюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Марты Костюк в финале турнира WTA в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 14:00 мск. Рыбакина — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Рыбакина

    Ига Свентек не выиграет турнир в Штутгарте третий год подряд, хотя до 1/2 финала казалось, что победа польской теннисистки единственный сценарий на этой неделе.

    Но Рыбакина в итоге подтвердила статус самой неудобной соперницы для первой ракетки мира.

    Елена выиграла у Свентек в полуфинале со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Для нее это уже пятая победа над Игой.

    На самом деле, это сенсация, несмотря на то, что Рыбакина, как правило, здорово играет против Свентек. Но это грунт, любимое покрытие Иги, на котором ее почти реально остановить.

    Все прогнозы на теннис

    Любопытно, что Рыбакина, вышедшая уже в пятый финал в этом году, выиграла десять трехсетовых матчей подряд.

    Костюк

    Еще один сюрприз преподнесла Костюк, которая на этой неделе одержала серию эпичных побед.

    В первом раунде украинка остановила немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:7, 6:4.

    Дальше была победа над финалисткой Australian Open-2024 Циньвэнь Чжэн — 6:2, 4:6, 7:5.

    В четвертьфинале Костюк выиграла у Кори Гауфф — 3:6, 6:4, 7:6. В решающей партии американка не подала на матч при счете 6:5.

    В полуфинале 21-летняя теннисистка одержала победу над действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой — 7:6, 6:2.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ранее в этом году Марта дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, до финала в Сан-Диего и до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. На следующей неделе она поднимется в рейтинге как минимум на 21-е место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.32, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: скорее всего, Елене будет нелегко в этом финале. В 2023-м она разбила украинку на US Open — 6:2, 6:1. Но в прошлом году был еще один матч, в Аделаиде — здесь Костюк обыграла Рыбакину.

    Скорее всего, представительнице Казахстана придется провести еще один трехсетовый матч. При этом надо отметить, что в плане выносливости Марта ей точно не уступает.

    Кстати, Рыбакина выиграла только два из четырех предыдущих финалов в этом году.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жирона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ланс — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Миннесота — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хэйни — Гарсия
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эспаньол — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.73
  • Прогноз на матч Гавр — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Костюк с коэффициентом 1.99. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина обыграть Костюк в финале?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры