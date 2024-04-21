Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Марты Костюк в финале турнира WTA в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 14:00 мск. Рыбакина — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рыбакина

Ига Свентек не выиграет турнир в Штутгарте третий год подряд, хотя до 1/2 финала казалось, что победа польской теннисистки единственный сценарий на этой неделе.

Но Рыбакина в итоге подтвердила статус самой неудобной соперницы для первой ракетки мира.

Елена выиграла у Свентек в полуфинале со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Для нее это уже пятая победа над Игой.

На самом деле, это сенсация, несмотря на то, что Рыбакина, как правило, здорово играет против Свентек. Но это грунт, любимое покрытие Иги, на котором ее почти реально остановить.

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Любопытно, что Рыбакина, вышедшая уже в пятый финал в этом году, выиграла десять трехсетовых матчей подряд.

Костюк

Еще один сюрприз преподнесла Костюк, которая на этой неделе одержала серию эпичных побед.

В первом раунде украинка остановила немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:7, 6:4.

Дальше была победа над финалисткой Australian Open-2024 Циньвэнь Чжэн — 6:2, 4:6, 7:5.

В четвертьфинале Костюк выиграла у Кори Гауфф — 3:6, 6:4, 7:6. В решающей партии американка не подала на матч при счете 6:5.

В полуфинале 21-летняя теннисистка одержала победу над действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой — 7:6, 6:2.

Ранее в этом году Марта дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, до финала в Сан-Диего и до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. На следующей неделе она поднимется в рейтинге как минимум на 21-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.32, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: скорее всего, Елене будет нелегко в этом финале. В 2023-м она разбила украинку на US Open — 6:2, 6:1. Но в прошлом году был еще один матч, в Аделаиде — здесь Костюк обыграла Рыбакину.

Скорее всего, представительнице Казахстана придется провести еще один трехсетовый матч. При этом надо отметить, что в плане выносливости Марта ей точно не уступает.

Кстати, Рыбакина выиграла только два из четырех предыдущих финалов в этом году.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.