21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Мец». Начало игры — в 16:00 мск. «Гавр» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» нынче сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Гавр» весной выглядит явно не лучшим образом. Гандикап от опасной зоны уже составляет всего 2 очка.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Гавр» минимально уступил «Нанту».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Плюс ко всему, «Гавр» не выигрывает уже 4 матча кряду. Да и опыта борьбы за выживание команде может банально не хватить.

Не сыграют: Энди Логбо — травмирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: На данном этапе команда находится в заметной психологической яме. Да и зона вылета совсем-совсем близко.

Матчи против «Меца» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Небесные» почти 10 лет не проигрывают «Мецу».

«Мец»

Турнирное положение: «Темно-бордовые» сейчас стоят на вылет. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

Притом, что шансы на спасение у команды неплохие. Отставание от спасительной 15 позиции составляет всего 2 очка.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Мец» нанес поражение «Лансу» (2:1).

В пяти последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках игроки «Меца» забили 9 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 29 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 30 точными ударами.

Не сыграют: Йоэль Асоро, Кристоф Герелль, Бенджамин Тетте — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мец» несколько прибавил. Однако из зоны вылета команда пока не поднялась.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Травмы нескольких исполнителей явно снижают вариативность в игре.

Отличный отрезок проводит Георгис Микаутадзе. Форвард уже отличился 9 голами в чемпионате.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Мец» сейчас выглядит куда ярче «Гавра».

Статистика для ставок

«Гавр» не выигрывает 4 матча кряду

«Мец» не обыгрывает «небесных» уже почти 10 лет

Обе команды в среднем забивают около гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 3.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.

Прогноз: Гости нынче сильнее, к тому же имеют в своем составе ярких атакующих исполнителей.

«Мец» нынче на подъеме, плюс «Гавр» в последних матчах выглядел крайне неубедительно.

Ставка: Победа «Меца» за 3.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12