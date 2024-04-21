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    Микаутадзе вытащит «Мец» из трясины

    «Гавр» — «Мец». Ставка (к. 3.73) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Мец»
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    Георгис Микаутадзе
    21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Мец». Начало игры — в 16:00 мск. «Гавр» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Апреля 2024 года
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  • Франция. Лига 1
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    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» нынче сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Гавр» весной выглядит явно не лучшим образом. Гандикап от опасной зоны уже составляет всего 2 очка.

    Гавр — Мец: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Гавр» минимально уступил «Нанту».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Плюс ко всему, «Гавр» не выигрывает уже 4 матча кряду. Да и опыта борьбы за выживание команде может банально не хватить.

    Не сыграют: Энди Логбо — травмирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: На данном этапе команда находится в заметной психологической яме. Да и зона вылета совсем-совсем близко.

    Матчи против «Меца» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» победил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Небесные» почти 10 лет не проигрывают «Мецу».

    «Мец»

    Турнирное положение: «Темно-бордовые» сейчас стоят на вылет. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    Притом, что шансы на спасение у команды неплохие. Отставание от спасительной 15 позиции составляет всего 2 очка.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Мец» нанес поражение «Лансу» (2:1).

    В пяти последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках игроки «Меца» забили 9 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 29 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 30 точными ударами.

    Не сыграют: Йоэль Асоро, Кристоф Герелль, Бенджамин Тетте — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мец» несколько прибавил. Однако из зоны вылета команда пока не поднялась.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Травмы нескольких исполнителей явно снижают вариативность в игре.

    Отличный отрезок проводит Георгис Микаутадзе. Форвард уже отличился 9 голами в чемпионате.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Мец» сейчас выглядит куда ярче «Гавра».

    Статистика для ставок

    • «Гавр» не выигрывает 4 матча кряду

    • «Мец» не обыгрывает «небесных» уже почти 10 лет

    • Обе команды в среднем забивают около гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 3.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.

    Прогноз: Гости нынче сильнее, к тому же имеют в своем составе ярких атакующих исполнителей.

    «Мец» нынче на подъеме, плюс «Гавр» в последних матчах выглядел крайне неубедительно.

    Ставка: Победа «Меца» за 3.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Мец» с коэффициентом 3.73. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Микаутадзе вытащит «Мец» из трясины
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