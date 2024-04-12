«Гройтер Фюрт»
Турнирное положение: «Гройтер Фюрт» может спокойно доигрывать сезон. Перед клубом не стоит каких-то серьезных целей.
На данный момент команда идет 8-й в таблице. Набрано 39 очков в 28 встречах. В активе «Гройтер Фюрта» 11 побед, 6 ничьих и 11 поражений.
Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом месяце «Гройтер Фюрт» разочаровал своих фанатов неудачными результатами. Из пяти матчей были проиграны четыре. Также зафиксирована одна ничья.
7 апреля «Гройтер Фюрт» встречался в гостях с «Оснабрюком». Клуб уступил со счетом 0:2.
Состояние команды: «Гройтер Фюрт» пока смотрится очень бледно. Команда постоянно теряет очки. Станет ли предстоящая встреча исключением?
В последних девяти матчах «Гройтер Фюрт» потерпел семь поражений. Форма команды оставляет желать лучшего.
На своем поле «Гройтер Фюрт» не выигрывает с 25 февраля. Тогда в родных стенах удалось взять верх над «Нюрнбергом» со счетом 2:1.
«Кайзерслаутерн»
Турнирное положение: Во второй Бундеслиге «Кайзерслаутерн» находится в зоне вылета. Есть большой риск понизиться в классе.
Команде нужно срочно спасать сезон. Сейчас идет ожесточенная борьба за сохранение прописки.
«Кайзерслаутерн» набрал 29 очков в 28 матчах и идет на предпоследнем, 17-м месте. На данный момент у клуба 8 побед, 5 ничьих и 15 поражений.
Последние матчи: Апрель начался для «Кайзерслаутерна» очень хорошо. В полуфинале Кубка Германии команда встречалась с «Саарбрюккеном». Была одержана победа со счетом 2:1.
Но потом 6 апреля последовало поражение. «Кайзерслаутерн» в гостях уступил «Гамбургу» со счетом 1:2.
Состояние команды: «Кайзерслаутерн» еще может остаться во 2-й Бундеслиге. Однако для этого нужно совершить рывок в концовке чемпионата.
Удивительно, но в Кубке Германии «Кайзерслаутерн» выступает блестяще. Клуб уже пробился в финал, где поборется за трофей с леверкузенским «Байером». Решающая встреча состоится 25 мая.
В первом круге «Кайзерслаутерн» дома неудачно сыграл с «Гройтер Фюртом». Три очка удалось завоевать сопернику.
Статистика для ставок
- «Гройтер Фюрт» не выигрывает в Бундеслиге с 25 февраля
- «Кайзерслаутерн» в апреле уже одержал одну победу — над «Саарбрюккеном» в полуфинале Кубка Германии
- В первом круге «Гройтер Фюрт» выиграл в гостях со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гройтер Фюрта» — 2.40, выигрыш «Кайзерслаутерна» — 2.80, ничья — 3.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: «Кайзерслаутерн» борется за выживание. Клубу очень нужны очки, чтобы остаться во 2-й бундеслиге. Гости могут добиться успеха из-за высокой мотивации.
Ставка: победа «Кайзерслаутерна» с форой (0) за 2.05.
Прогноз: Не стоит ждать результативного противостояния. Обе команды в первую очередь будут сосредоточены на оборонительных действиях.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.