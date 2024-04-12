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    «Гройтер Фюрт» — «Кайзерслаутерн». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, вторая Бундеслига, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Кайзерслаутерн»
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    «Кайзерслаутерн»
    В пятницу, 12 апреля, в 29-м туре второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле примет «Кайзерслаутерн». Начало поединка запланировано на 19:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Кайзерслаутерн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 12 Апреля 2024 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 19:30 Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
  • Германия. Вторая Бундеслига
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    «Гройтер Фюрт»

    Турнирное положение: «Гройтер Фюрт» может спокойно доигрывать сезон. Перед клубом не стоит каких-то серьезных целей.

    На данный момент команда идет 8-й в таблице. Набрано 39 очков в 28 встречах. В активе «Гройтер Фюрта» 11 побед, 6 ничьих и 11 поражений.

    Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом месяце «Гройтер Фюрт» разочаровал своих фанатов неудачными результатами. Из пяти матчей были проиграны четыре. Также зафиксирована одна ничья.

    7 апреля «Гройтер Фюрт» встречался в гостях с «Оснабрюком». Клуб уступил со счетом 0:2.

    Состояние команды: «Гройтер Фюрт» пока смотрится очень бледно. Команда постоянно теряет очки. Станет ли предстоящая встреча исключением?

    В последних девяти матчах «Гройтер Фюрт» потерпел семь поражений. Форма команды оставляет желать лучшего.

    На своем поле «Гройтер Фюрт» не выигрывает с 25 февраля. Тогда в родных стенах удалось взять верх над «Нюрнбергом» со счетом 2:1.

    «Кайзерслаутерн»

    Турнирное положение: Во второй Бундеслиге «Кайзерслаутерн» находится в зоне вылета. Есть большой риск понизиться в классе.

    Команде нужно срочно спасать сезон. Сейчас идет ожесточенная борьба за сохранение прописки.

    «Кайзерслаутерн» набрал 29 очков в 28 матчах и идет на предпоследнем, 17-м месте. На данный момент у клуба 8 побед, 5 ничьих и 15 поражений.

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    • Последние матчи: Апрель начался для «Кайзерслаутерна» очень хорошо. В полуфинале Кубка Германии команда встречалась с «Саарбрюккеном». Была одержана победа со счетом 2:1.

    Но потом 6 апреля последовало поражение. «Кайзерслаутерн» в гостях уступил «Гамбургу» со счетом 1:2.

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    Состояние команды: «Кайзерслаутерн» еще может остаться во 2-й Бундеслиге. Однако для этого нужно совершить рывок в концовке чемпионата.

    Удивительно, но в Кубке Германии «Кайзерслаутерн» выступает блестяще. Клуб уже пробился в финал, где поборется за трофей с леверкузенским «Байером». Решающая встреча состоится 25 мая.

    В первом круге «Кайзерслаутерн» дома неудачно сыграл с «Гройтер Фюртом». Три очка удалось завоевать сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Гройтер Фюрт» не выигрывает в Бундеслиге с 25 февраля

    • «Кайзерслаутерн» в апреле уже одержал одну победу — над «Саарбрюккеном» в полуфинале Кубка Германии

    • В первом круге «Гройтер Фюрт» выиграл в гостях со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гройтер Фюрта» — 2.40, выигрыш «Кайзерслаутерна» — 2.80, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Кайзерслаутерн» борется за выживание. Клубу очень нужны очки, чтобы остаться во 2-й бундеслиге. Гости могут добиться успеха из-за высокой мотивации.

    Ставка: победа «Кайзерслаутерна» с форой (0) за 2.05.

    Прогноз: Не стоит ждать результативного противостояния. Обе команды в первую очередь будут сосредоточены на оборонительных действиях.

    Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Кайзерслаутерн» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Команды не порадуют зрителей результативным футболом
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