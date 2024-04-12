В рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов 12 апреля пройдет матч «Эксельсиор» — «Волендам». Начало — 21:00 (мск). «Эксельсиор» — «Волендам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эксельсиор»

Турнирное положение: По итогам 29 матча нидерландской Эредивизии «Эксельсиор» занимает 16-е место с 22 очками и разницей мячей 40-64.

Команда находится в зоне плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе следующего сезона, уступая безопасной 15-й позиции лишь на два балла.

Эксельсиор — Волендам: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.704.204.50Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. На выезде он уступил «Зволле» (1:2), забив свой единственный мяч уже в концовке игры.

Это поражение стало третьим кряду в поединках, которые пришлись на нидерландское первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Пьери, Сеймур, Смойлерс, Хартйес, Дриух, Алблас — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних поединках во всех турнирах «Эксельсиор» ни разу не выиграл при девяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты четко отображают статус клуба, как одного из аутсайдеров чемпионата Нидерландов, поэтому закономерно, что сейчас он борется за выживание.

Трой Парротт — лучший бомбардир команды в чемпионате с семью голами.

«Волендам»

strong>Турнирное положение: По итогам 29 матчей Эредивизии «Волендам» занимает предпоследнее, 17-е место с 19 очками и разницей мячей 30-70.

Команда на пять очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на три балла — от зоны плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, где как раз находится ее нынешний соперник.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему в результативной игре удалось одолеть «Ваалвейк» (3:2).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в 12 поединков, которые пришлись на национальный чемпионат.

Не сыграют: Семеду, Пайн, Улд-Чих, де Хан, ван Дрил, Мбуямба, Антониоли — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 13 поединках во всех турнирах «Волендам» одержал лишь одну победу при семи поражениях и пяти ничьих.

Такие результаты не позволяют клубу подняться хотя бы в зону плей-офф, но победа в прошлом туре наверняка оставляет его болельщикам веру в спасение любимцев.

Роберт Мюрен — лучший бомбардир коллектива с восемью голами.

Статистика для ставок

в девяти из 10 последних матчей «Эксельсиор» проиграл

в восьми из 10 последних матчах «Эксельсиора» было забито больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчах «Волендам» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эксельсиор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.15, победа «Волендама» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в трех последних поединках они также не уступили своим соперникам.

Вместе с тем, хозяева не знают побед уже 11 поединков кряду.

Ставка: «Волендам» не проиграет за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Волендам» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.75