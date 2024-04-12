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    «Эксельсиор» — «Волендам». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, нидерландская Эредивизия, 12 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Эксельсиор» — «Волендам»
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    «Волендам» находится в зоне вылета
    В рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов 12 апреля пройдет матч «Эксельсиор» — «Волендам». Начало — 21:00 (мск). «Эксельсиор» — «Волендам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 12 Апреля 2024 года
    Эксельсиор
  • Роттердам
    •  Эксельсиор 21:00 Волендам Волендам
  • Волендам
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    «Эксельсиор»

    Турнирное положение: По итогам 29 матча нидерландской Эредивизии «Эксельсиор» занимает 16-е место с 22 очками и разницей мячей 40-64.

    Команда находится в зоне плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе следующего сезона, уступая безопасной 15-й позиции лишь на два балла.

    Эксельсиор — Волендам: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. На выезде он уступил «Зволле» (1:2), забив свой единственный мяч уже в концовке игры.

    Это поражение стало третьим кряду в поединках, которые пришлись на нидерландское первенство.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Пьери, Сеймур, Смойлерс, Хартйес, Дриух, Алблас — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11 последних поединках во всех турнирах «Эксельсиор» ни разу не выиграл при девяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты четко отображают статус клуба, как одного из аутсайдеров чемпионата Нидерландов, поэтому закономерно, что сейчас он борется за выживание.

    Трой Парротт — лучший бомбардир команды в чемпионате с семью голами.

    «Волендам»

    strong>Турнирное положение: По итогам 29 матчей Эредивизии «Волендам» занимает предпоследнее, 17-е место с 19 очками и разницей мячей 30-70.

    Команда на пять очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на три балла — от зоны плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, где как раз находится ее нынешний соперник.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему в результативной игре удалось одолеть «Ваалвейк» (3:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в 12 поединков, которые пришлись на национальный чемпионат.

    Не сыграют: Семеду, Пайн, Улд-Чих, де Хан, ван Дрил, Мбуямба, Антониоли — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 13 поединках во всех турнирах «Волендам» одержал лишь одну победу при семи поражениях и пяти ничьих.

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    Такие результаты не позволяют клубу подняться хотя бы в зону плей-офф, но победа в прошлом туре наверняка оставляет его болельщикам веру в спасение любимцев.

    Роберт Мюрен — лучший бомбардир коллектива с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10 последних матчей «Эксельсиор» проиграл

    • в восьми из 10 последних матчах «Эксельсиора» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчах «Волендам» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эксельсиор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.15, победа «Волендама» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в трех последних поединках они также не уступили своим соперникам.

    Вместе с тем, хозяева не знают побед уже 11 поединков кряду.

    Ставка: «Волендам» не проиграет за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Волендам» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.75

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    Ставка и прогноз на матч «Эксельсиор» — «Волендам» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Как завершится схватка аутсайдеров?
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