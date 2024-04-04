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    «Ворскла» воспользуется проблемами «Полесья»

    «Полесье» — «Ворскла». Ставка (к. 4.17) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Ворскла»
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    Филипп Будковский
    В рамках 1/2 финала Кубка Украины 4 апреля пройдет матч «Полесье» — «Ворскла». Начало — 18:00 (мск). «Полесье» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Кубок 04 Апреля 2024 года
    Полесье
  • Житомир
    •  Полесье 18:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Полесье»

    Турнирное положение: Весеннюю часть сезона житомиряне пока что проваливают. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Полесье» какое-то время считалось потенциальным борцом за медали чемпионата. Однако травма Бени Макуана перечеркнула все мечты.

    Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда житомиряне снова проиграли. Дома команда пала под натиском «Черноморца» (1:4).

    Вообще, в 5 весенних матчах «Полесье» уступило 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Житомиряне сыграли вничью лишь с «Рухом» (1:1). Причем именно в той встрече травмировался мотор команды Макуана.

    Не сыграют: Бени Макуана — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: серия неудач вынудило руководство клуба идти на кадровые перемены. Юрия Калитвинцева на тренерском мостике сменил Сергей Шищенко.

    В первом круге чемпионата Украины «Полесье» уверенно переиграло «Ворсклу». В воротах полтавчан побывало три безответных мяча.

    И уж совсем очевидно, что «Полесье» будет активно атаковать. Шищенко наверняка максимально настроит подопечных на исторический для клуба полуфинал Кубка.

    «Ворскла»

    Турнирное положение: Полтавчане проводят весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы УПЛ.

    Причем «Ворскла» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 9 коллизий в текущем чемпионате Украины.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Сергея Долганского снова уступила. «Ворскла» дома была разгромлена киевским «Динамо» (1:5).

    Причем до того полтавчане минимально уступили «Александрии». Зато чуть ранее команда Долганского переиграла «Черноморец» (1:0).

    У полтавчан есть позитивный кубковый опыт. В далеком 2009 году «Ворскла» завоевала Кубок Украины.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Последние неудачи явно подстегнут полтавчан. Да и биться с нынешним «Полесьем» очень даже реально.

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    Наверняка в состав вернется Сергей Мякушко, пропускавший матч с «Динамо». В обойме и лидер атак Руслан Степанюк.

    Плюс ко всему, «Ворскла» явно намерена воспользоваться проблемами житомирян. Да и отомстить за разгромное поражение в первом круге необходимо!

    Нет сомнений, что гости будут действовать активно. «Ворскла» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Статистика для ставок

    • Житомиряне проиграли в 4 своих последних матчах

    • «Ворскла» уступила в 2 своих последних поединках

    • Единственная очная встреча соперников завершилась победой «Полесья» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.94 и 1.86.

    Прогноз: Полтавчане имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    «Ворскла» уже имеет опыт победы в Кубке Украины, да и оппонент не блещет стабильностью.

    Ставка: Победа «Ворсклы» за 4.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.23

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    Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Ворскла» с коэффициентом 4.17. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ворскла» воспользуется проблемами «Полесья»
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