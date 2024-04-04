В рамках 1/2 финала Кубка Украины 4 апреля пройдет матч «Полесье» — «Ворскла». Начало — 18:00 (мск). «Полесье» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Полесье»

Турнирное положение: Весеннюю часть сезона житомиряне пока что проваливают. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Полесье» какое-то время считалось потенциальным борцом за медали чемпионата. Однако травма Бени Макуана перечеркнула все мечты.

Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда житомиряне снова проиграли. Дома команда пала под натиском «Черноморца» (1:4).

Вообще, в 5 весенних матчах «Полесье» уступило 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Житомиряне сыграли вничью лишь с «Рухом» (1:1). Причем именно в той встрече травмировался мотор команды Макуана.

Не сыграют: Бени Макуана — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: серия неудач вынудило руководство клуба идти на кадровые перемены. Юрия Калитвинцева на тренерском мостике сменил Сергей Шищенко.

В первом круге чемпионата Украины «Полесье» уверенно переиграло «Ворсклу». В воротах полтавчан побывало три безответных мяча.

И уж совсем очевидно, что «Полесье» будет активно атаковать. Шищенко наверняка максимально настроит подопечных на исторический для клуба полуфинал Кубка.

«Ворскла»

Турнирное положение: Полтавчане проводят весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы УПЛ.

Причем «Ворскла» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 9 коллизий в текущем чемпионате Украины.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Сергея Долганского снова уступила. «Ворскла» дома была разгромлена киевским «Динамо» (1:5).

Причем до того полтавчане минимально уступили «Александрии». Зато чуть ранее команда Долганского переиграла «Черноморец» (1:0).

У полтавчан есть позитивный кубковый опыт. В далеком 2009 году «Ворскла» завоевала Кубок Украины.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Последние неудачи явно подстегнут полтавчан. Да и биться с нынешним «Полесьем» очень даже реально.

Наверняка в состав вернется Сергей Мякушко, пропускавший матч с «Динамо». В обойме и лидер атак Руслан Степанюк.

Плюс ко всему, «Ворскла» явно намерена воспользоваться проблемами житомирян. Да и отомстить за разгромное поражение в первом круге необходимо!

Нет сомнений, что гости будут действовать активно. «Ворскла» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Статистика для ставок

Житомиряне проиграли в 4 своих последних матчах

«Ворскла» уступила в 2 своих последних поединках

Единственная очная встреча соперников завершилась победой «Полесья» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.94 и 1.86.

Прогноз: Полтавчане имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

«Ворскла» уже имеет опыт победы в Кубке Украины, да и оппонент не блещет стабильностью.

Ставка: Победа «Ворсклы» за 4.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.23