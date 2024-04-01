«Кальяри» на своем поле сыграет против «Вероны» в 30-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 1 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Кальяри» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства дружина Клаудио Раньери с 26 очками идет на 16 строке и на два балла опережает зону вылета.

«Кальяри» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, восемь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей составляет 29:50.

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Последние матчи: Перед уходом на перерыв сборных «сардинцы» на выезде потерпели минимальное поражение от «Монцы» со счетом 0:1. И этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждали и играли вничью.

Не сыграют: Йерри Мина, Леонардо Паволетти, Марко Манкозу и Зито Лувумбу пропустят этот поединок.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Красно-синие» за последние пять встреч первенства потерпели только одно фиаско, а также по два раза играли вничью и побеждали. Правда, обе виктории были добыты над нижестоящими командами, а одна из мировых была дома с действующим чемпионом «Наполи» 1:1. В отрезке же минувших шести игр «Кальяри» не забивал только в одном случае.

«Верона»

Турнирное положение: В таблице итальянского чемпионата на данный момент дружина Марко Барони имеет те же 26 баллов, но находится на строку выше.

«Верона» отпраздновала шесть викторий, восемь встреч свела вничью и потерпела 15 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 26:39.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «мастифы» на своей территории уступили «Милану» со счетом 1:3, а перед этим они выиграли две игры подряд с одинаковым счетом по 1:0, поочередно одолев дома «Сассуоло» и на выезде «Лечче».

Не сыграют: Хуан Крус пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: «Верона» смогла выиграть только два поединка из девяти предыдущих. Также в этот период времени она три матча свела вничью и потерпела четыре проигрыша. Одна за все эти поединки «желто-синие» не смогли отличиться всего лишь в двух случаях.

Статистика для ставок

«Кальяри» дома выиграл пять из десяти минувших встреч при двух фиаско

У «Вероны» в гостях лишь одна победа за прошедшие десять игр и семь проигрышей

«Верона» выиграла у «Кальяри» в четырех из шести последних очных игр чемпионата при двух ничьих

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кальяри» — 2.20, победа «Вероны» — 3.65, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.22 и 1.74 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Кальяри», ведь островитяне очень даже неплохо выступают в родных стенах, а вот «Верона» в гостях смотрится слабо.

Рекомендуемая ставка: победа «Кальяри» за 2.20.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет обе забьют, так как в своих последних отрезках эти команды редко когда покидали поле без результативных действий.

Ставка: обе забьют за 1.92.