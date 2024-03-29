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    «Кара-Балте» сразу несдобровать

    «Алдиер» — «Кара-Балта». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 29 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Кара-Балта»
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    «Кара-Балта»
    В рамках 1-го тура чемпионата Кыргызстана 29 марта пройдет матч «Алдиер» — «Кара-Балта». Начало — 10:30 (мск). «Алдиер» — «Кара-Балта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» предыдущий чемпионат завершил на 9 месте. Так что теперь у команды более амбициозные задачи.

    При этом «Алдиер» на 10 очков опередил последнее место. Вот только проиграла команда аж 16 раз в 27 матчах.

    Последние матчи: В межсезонье команда готовилась плодотворно. Плюс появились несколько новичков.

    Вообще, с реализацией у команды имеются проблемы. Забивает она в среднем примерно гол за матч.

    Причем оборона команды также не отличается монолитностью. «Алдиер» пропустил 52 мяча в 27 поединках прошедшего чемпионата.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. Да и с креативностью в атаке есть сложности.

    А вот поединки против «Кара-Балты» для команды проходят успешно. Все три очных встречи были выиграны.

    И уж совсем очевидно, что «Алдиер» постарается стартовать удачно. Хозяева намерены действовать первым номером.

    «Кара-Балта»

    Турнирное положение: «Кара-Балта» традиционно не претендует ни на что серьезное. Минувший сезон команда завершили на 10 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Кара-Балта» не блещет яркой игрой. Например, в прошлом сезоне команда в среднем забивала менее гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. «Кара-Балта» уступила «Алге» (1:2).

    Да и вообще, в своих 5 последних матчах команда уступила четырежды. «Кара-Балта» имеет явные проблемы в организации игры.

    Плюс ко всему, против «Алдиера» команда играет крайне неудачно. В трех очных встречах она забила всего 1 мяч в ворота соперника.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб вряд ли будет бороться за высокие места. Проблем в игре команды чересчур много.

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    Правда, дать бой оппонентам команда вполне способна. Да и уровень чемпионата Кыргызстана нынче достаточно посредственный.

    Между тем, «Кара-Балта» способен удивить. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, боле-менее качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Кара-Балте» за счастье будет взять хотя бы балл.

    Статистика для ставок

    • «Кара-Балта» забила всего 1 раз в 3 матчах с «Алдиером»

    • «Алдиер» выиграл у «Кара-Балты» во всех 3 очных поединках

    • Последняя очная встреча завершилась викторией «Алдиера» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Алдиер» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Алдиера» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одному из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.48

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    Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Кара-Балта» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Кара-Балте» сразу несдобровать
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