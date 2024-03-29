«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» предыдущий чемпионат завершил на 9 месте. Так что теперь у команды более амбициозные задачи.
При этом «Алдиер» на 10 очков опередил последнее место. Вот только проиграла команда аж 16 раз в 27 матчах.
Последние матчи: В межсезонье команда готовилась плодотворно. Плюс появились несколько новичков.
Вообще, с реализацией у команды имеются проблемы. Забивает она в среднем примерно гол за матч.
Причем оборона команды также не отличается монолитностью. «Алдиер» пропустил 52 мяча в 27 поединках прошедшего чемпионата.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. Да и с креативностью в атаке есть сложности.
А вот поединки против «Кара-Балты» для команды проходят успешно. Все три очных встречи были выиграны.
И уж совсем очевидно, что «Алдиер» постарается стартовать удачно. Хозяева намерены действовать первым номером.
«Кара-Балта»
Турнирное положение: «Кара-Балта» традиционно не претендует ни на что серьезное. Минувший сезон команда завершили на 10 строчке таблицы.
Да и вообще, «Кара-Балта» не блещет яркой игрой. Например, в прошлом сезоне команда в среднем забивала менее гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. «Кара-Балта» уступила «Алге» (1:2).
Да и вообще, в своих 5 последних матчах команда уступила четырежды. «Кара-Балта» имеет явные проблемы в организации игры.
Плюс ко всему, против «Алдиера» команда играет крайне неудачно. В трех очных встречах она забила всего 1 мяч в ворота соперника.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб вряд ли будет бороться за высокие места. Проблем в игре команды чересчур много.
Правда, дать бой оппонентам команда вполне способна. Да и уровень чемпионата Кыргызстана нынче достаточно посредственный.
Между тем, «Кара-Балта» способен удивить. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, боле-менее качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Кара-Балте» за счастье будет взять хотя бы балл.
Статистика для ставок
- «Кара-Балта» забила всего 1 раз в 3 матчах с «Алдиером»
- «Алдиер» выиграл у «Кара-Балты» во всех 3 очных поединках
- Последняя очная встреча завершилась викторией «Алдиера» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.
- 2.07Палмейрас — Новоризонтиньо: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:35
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Прогноз: Хозяева явно сильнее, так что наверняка будут активны в атаке.
«Алдиер» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.
Ставка: Победа «Алдиера» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одному из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.48