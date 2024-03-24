В рамках международного товарищеского поединка 24 марта пройдет матч Суринам — Мартиника. Начало — 20:30 (мск). Суринам — Мартиника: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Суринам

Турнирное положение: Суринамцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступают не столь успешно. В своей группе они пребывают на 3 месте.

При этом Суринам лишь на 2 очка отстает от идущего вторым Гондураса. Да и выиграла команда всего в одном матче из 4.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Суринамцы разнесли в щепки Гренаду (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Суринам выиграл 1 раз при одном же поражении. Причем в этих поединках команда отличилась 6 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

В двух своих последних поединках сборная Суринам пропустил всего один мяч. Вот только оппонентами были уж больно скромные команды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно монолитно. Суринам явно способен прибавить в плане реализации.

Причем команда только 3 раза противостояла сборной Мартиники. Вот только эти матчи сложились для суринамцев неудачно: одно поражение и 2 паритета.

И уж совсем очевидно, что Суринам будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются добыть первую победу над Мартиникой.

Мартиника

Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она занимает 3 место в таблице.

В 4 поединках Мартиника выиграла дважды. Да и забила команда всего 2 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных в свои.

Последние матчи: в своем последнем матче команда не сумела победить. Ничья с Сальвадором (0:0) вполне сойдет за приличный результат.

До того команда переиграла тех же сальвадорцев (1:0). Да и вообще, в трех своих последних поединках Мартиника оставляла свои ворота сухими.

Наверняка в этом поединке Мартиника будет действовать в расчете на контратаки. Плюс в последних матчах оборона действовала как часы.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Мартиника вполне способна выдать яркий поединок. Вот только нужно прибавлять в плане реализации.

В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 2 голами. Да и вообще, забивает команда с огромнейшей натугой.

Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Например, панамцам Мартиника уступила со счетом 0:3.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Надежные тылы могут стать фундатором успеха.

Статистика для ставок

Сборная Мартиники не пропускала в 3 своих последних поединках

И те, и другие занимают 3 место в своих группах Лиги наций КОНКАКАФ

Мартиника еще ни разу не проигрывала суринамцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Суринам — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.

Прогноз: Суринамцы в последних матчах прибавили, и явно будут активны в атаке.

Номинальные хозяева сильнее оппонента, и наверняка постараются впервые одолеть сборную Мартиники.

Ставка: Победа Суринама за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую результативность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17