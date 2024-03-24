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    Сумеет ли Суринам расправиться с Мартиникой?

    Суринам — Мартиника. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Суринам — Мартиника
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    Сборная Суринама
    В рамках международного товарищеского поединка 24 марта пройдет матч Суринам — Мартиника. Начало — 20:30 (мск). Суринам — Мартиника: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Суринам

    Турнирное положение: Суринамцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступают не столь успешно. В своей группе они пребывают на 3 месте.

    При этом Суринам лишь на 2 очка отстает от идущего вторым Гондураса. Да и выиграла команда всего в одном матче из 4.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Суринамцы разнесли в щепки Гренаду (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Суринам выиграл 1 раз при одном же поражении. Причем в этих поединках команда отличилась 6 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

    В двух своих последних поединках сборная Суринам пропустил всего один мяч. Вот только оппонентами были уж больно скромные команды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно монолитно. Суринам явно способен прибавить в плане реализации.

    Причем команда только 3 раза противостояла сборной Мартиники. Вот только эти матчи сложились для суринамцев неудачно: одно поражение и 2 паритета.

    И уж совсем очевидно, что Суринам будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются добыть первую победу над Мартиникой.

    Мартиника

    Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она занимает 3 место в таблице.

    В 4 поединках Мартиника выиграла дважды. Да и забила команда всего 2 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных в свои.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда не сумела победить. Ничья с Сальвадором (0:0) вполне сойдет за приличный результат.

    До того команда переиграла тех же сальвадорцев (1:0). Да и вообще, в трех своих последних поединках Мартиника оставляла свои ворота сухими.

    Наверняка в этом поединке Мартиника будет действовать в расчете на контратаки. Плюс в последних матчах оборона действовала как часы.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Мартиника вполне способна выдать яркий поединок. Вот только нужно прибавлять в плане реализации.

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    В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 2 голами. Да и вообще, забивает команда с огромнейшей натугой.

    Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Например, панамцам Мартиника уступила со счетом 0:3.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Надежные тылы могут стать фундатором успеха.

    Статистика для ставок

    • Сборная Мартиники не пропускала в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие занимают 3 место в своих группах Лиги наций КОНКАКАФ

    • Мартиника еще ни разу не проигрывала суринамцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Суринам — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.

    Прогноз: Суринамцы в последних матчах прибавили, и явно будут активны в атаке.

    Номинальные хозяева сильнее оппонента, и наверняка постараются впервые одолеть сборную Мартиники.

    Ставка: Победа Суринама за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую результативность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    Ставка и прогноз на матч Суринам — Мартиника с коэффициентом 2.24. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Суринам расправиться с Мартиникой?
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