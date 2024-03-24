Суринам
Турнирное положение: Суринамцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступают не столь успешно. В своей группе они пребывают на 3 месте.
При этом Суринам лишь на 2 очка отстает от идущего вторым Гондураса. Да и выиграла команда всего в одном матче из 4.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Суринамцы разнесли в щепки Гренаду (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Суринам выиграл 1 раз при одном же поражении. Причем в этих поединках команда отличилась 6 точными ударами при 3 пропущенных мячах.
В двух своих последних поединках сборная Суринам пропустил всего один мяч. Вот только оппонентами были уж больно скромные команды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно монолитно. Суринам явно способен прибавить в плане реализации.
Причем команда только 3 раза противостояла сборной Мартиники. Вот только эти матчи сложились для суринамцев неудачно: одно поражение и 2 паритета.
И уж совсем очевидно, что Суринам будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются добыть первую победу над Мартиникой.
Мартиника
Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она занимает 3 место в таблице.
В 4 поединках Мартиника выиграла дважды. Да и забила команда всего 2 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных в свои.
Последние матчи: в своем последнем матче команда не сумела победить. Ничья с Сальвадором (0:0) вполне сойдет за приличный результат.
До того команда переиграла тех же сальвадорцев (1:0). Да и вообще, в трех своих последних поединках Мартиника оставляла свои ворота сухими.
Наверняка в этом поединке Мартиника будет действовать в расчете на контратаки. Плюс в последних матчах оборона действовала как часы.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Мартиника вполне способна выдать яркий поединок. Вот только нужно прибавлять в плане реализации.
В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 2 голами. Да и вообще, забивает команда с огромнейшей натугой.
Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Например, панамцам Мартиника уступила со счетом 0:3.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Надежные тылы могут стать фундатором успеха.
Статистика для ставок
- Сборная Мартиники не пропускала в 3 своих последних поединках
- И те, и другие занимают 3 место в своих группах Лиги наций КОНКАКАФ
- Мартиника еще ни разу не проигрывала суринамцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Суринам — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.
- 3.70Англия — Бразилия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Суринамцы в последних матчах прибавили, и явно будут активны в атаке.
Номинальные хозяева сильнее оппонента, и наверняка постараются впервые одолеть сборную Мартиники.
Ставка: Победа Суринама за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую результативность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17