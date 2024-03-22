В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Норвегия — Чехия. Начало — 20:00 (мск). Норвегия — Чехия Ставка (к: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Сборная Норвегии не смогла выйти на Евро-2024. В отборочной группе норвежцы заняли лишь третье место.

Норвегия в восьми матчах отборочного цикла набрала 8 очков. Команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

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Последние матчи: Норвегии в квалификации Евро-2024 попалась непростая отборочная группа. Сборная выступала вместе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром.

Если с Грузией и Кипром проблем не возникло, то с остальными соперниками Норвегия не совладала. В итоге испанцы и шотландцы расположились в таблице выше.

Все прогнозы на футбол

Норвегия в последних десяти матчах потерпела три поражения. Последний раз команда уступала в квалификации Евро-2024. 15 октября норвежцы на своем поле проиграли Испании со счетом 0:1.

Не сыграют: Холанн (под вопросом).

Состояние команды: Норвегия проведет первый официальный матч в 2024 году. Конечно, команда хочет порадовать болельщиков хорошей игрой. Поскольку норвежцы не вышли на Евро-2024, победа над Чехией хоть как-то утешит фанатов.

Однако в предстоящей встрече под вопросом выход на поле главного бомбардира национальной команды — Эрлинга Холанна. Ранее форвард получил травму на тренировке. Возможно, тренерский штаб все-таки решит поберечь нападающего.

Чехия

Турнирное положение: Чехи удачно провели квалификацию Евро-2024. Команда смогла завоевать прямую путевку в финальную часть турнира.

Чехия играла в отборе вместе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. Сборная в восьми встречах набрала 15 очков и заняла второе место, пропустив вперед албанцев.

Последние матчи: Сборная Чехии провела последние официальные матчи в конце ноября 2023 года. Это были две встречи в рамках квалификации Евро-2024.

17 ноября чехи в гостях смогли не проиграть Польше. Встреча закончилась вничью 1:1. А спустя три дня Чехия на мажорной ноте завершила отбор на ЧЕ, разгромив дома Молдову со счетом 3:0.

Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.

Состояние команды: Чехия уже выполнила свою главную задачу. Команда сыграет на Евро-2024 и теперь может спокойно готовиться к предстоящему турниру.

Букмекеры не верят в гостей, считая фаворитом сборную Норвегии. Но не стоит забывать, что 2023-й год был достаточно успешным для Чехии.

Команда в последних десяти матчах проиграла только один раз. 12 октября в рамках квалификации Евро-2024 чехи в гостях уступили Албании со счетом 0:3.

Статистика для ставок

Норвегия последний раз проигрывала 15 октября 2023 года, когда дома уступила Испании со счетом 0:1

Сборная Чехии не побеждает в гостевых матчах с июня прошлого года

Норвегия и Чехия последний раз встречались в 2017 году. Та игра закончилась вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.45, а победа Чехии — в 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 идут с одинаковым коэффициентом 1.90.

Прогноз: Норвегия с Холанном и без него — это две разные команды. В предстоящей встрече сложно выделить фаворита. Сборные могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: наверняка тренерские штабы обеих сборных решатся на какие-то эксперименты. Всё-таки это товарищеский матч. Скорее всего, ошибки неизбежны, поэтому высока вероятность обмена голами.

Ставка: обе забьют за 1.80.