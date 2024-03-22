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    Без Холанна Норвегия вряд ли одержит победу

    Норвегия — Чехия Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Чехия Ставка (к
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    Сборная Норвегии
    В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Норвегия — Чехия. Начало — 20:00 (мск). Норвегия — Чехия Ставка (к: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2024 года
    Норвегия
  • Осло
    •  Норвегия 20:00 Чехия Чехия
  • Прага
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    Норвегия

    Турнирное положение: Сборная Норвегии не смогла выйти на Евро-2024. В отборочной группе норвежцы заняли лишь третье место.

    Норвегия в восьми матчах отборочного цикла набрала 8 очков. Команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

    Норвегия — Чехия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Норвегии в квалификации Евро-2024 попалась непростая отборочная группа. Сборная выступала вместе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром.

    Если с Грузией и Кипром проблем не возникло, то с остальными соперниками Норвегия не совладала. В итоге испанцы и шотландцы расположились в таблице выше.

    Все прогнозы на футбол

    Норвегия в последних десяти матчах потерпела три поражения. Последний раз команда уступала в квалификации Евро-2024. 15 октября норвежцы на своем поле проиграли Испании со счетом 0:1.

    Не сыграют: Холанн (под вопросом).

    Состояние команды: Норвегия проведет первый официальный матч в 2024 году. Конечно, команда хочет порадовать болельщиков хорошей игрой. Поскольку норвежцы не вышли на Евро-2024, победа над Чехией хоть как-то утешит фанатов.

    Однако в предстоящей встрече под вопросом выход на поле главного бомбардира национальной команды — Эрлинга Холанна. Ранее форвард получил травму на тренировке. Возможно, тренерский штаб все-таки решит поберечь нападающего.

    Чехия

    Турнирное положение: Чехи удачно провели квалификацию Евро-2024. Команда смогла завоевать прямую путевку в финальную часть турнира.

    Чехия играла в отборе вместе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. Сборная в восьми встречах набрала 15 очков и заняла второе место, пропустив вперед албанцев.

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    • Последние матчи: Сборная Чехии провела последние официальные матчи в конце ноября 2023 года. Это были две встречи в рамках квалификации Евро-2024.

    17 ноября чехи в гостях смогли не проиграть Польше. Встреча закончилась вничью 1:1. А спустя три дня Чехия на мажорной ноте завершила отбор на ЧЕ, разгромив дома Молдову со счетом 3:0.

    Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.

    Состояние команды: Чехия уже выполнила свою главную задачу. Команда сыграет на Евро-2024 и теперь может спокойно готовиться к предстоящему турниру.

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    Букмекеры не верят в гостей, считая фаворитом сборную Норвегии. Но не стоит забывать, что 2023-й год был достаточно успешным для Чехии.

    Команда в последних десяти матчах проиграла только один раз. 12 октября в рамках квалификации Евро-2024 чехи в гостях уступили Албании со счетом 0:3.

    Статистика для ставок

    • Норвегия последний раз проигрывала 15 октября 2023 года, когда дома уступила Испании со счетом 0:1

    • Сборная Чехии не побеждает в гостевых матчах с июня прошлого года

    • Норвегия и Чехия последний раз встречались в 2017 году. Та игра закончилась вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.45, а победа Чехии — в 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 идут с одинаковым коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Норвегия с Холанном и без него — это две разные команды. В предстоящей встрече сложно выделить фаворита. Сборные могут не выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: наверняка тренерские штабы обеих сборных решатся на какие-то эксперименты. Всё-таки это товарищеский матч. Скорее всего, ошибки неизбежны, поэтому высока вероятность обмена голами.

    Ставка: обе забьют за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч Норвегия — Чехия Ставка (к с коэффициентом 3.45. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Без Холанна Норвегия вряд ли одержит победу
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