Норвегия
Турнирное положение: Сборная Норвегии не смогла выйти на Евро-2024. В отборочной группе норвежцы заняли лишь третье место.
Норвегия в восьми матчах отборочного цикла набрала 8 очков. Команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.
Норвегия — Чехия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Норвегии в квалификации Евро-2024 попалась непростая отборочная группа. Сборная выступала вместе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром.
Если с Грузией и Кипром проблем не возникло, то с остальными соперниками Норвегия не совладала. В итоге испанцы и шотландцы расположились в таблице выше.
Норвегия в последних десяти матчах потерпела три поражения. Последний раз команда уступала в квалификации Евро-2024. 15 октября норвежцы на своем поле проиграли Испании со счетом 0:1.
Не сыграют: Холанн (под вопросом).
Состояние команды: Норвегия проведет первый официальный матч в 2024 году. Конечно, команда хочет порадовать болельщиков хорошей игрой. Поскольку норвежцы не вышли на Евро-2024, победа над Чехией хоть как-то утешит фанатов.
Однако в предстоящей встрече под вопросом выход на поле главного бомбардира национальной команды — Эрлинга Холанна. Ранее форвард получил травму на тренировке. Возможно, тренерский штаб все-таки решит поберечь нападающего.
Чехия
Турнирное положение: Чехи удачно провели квалификацию Евро-2024. Команда смогла завоевать прямую путевку в финальную часть турнира.
Чехия играла в отборе вместе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. Сборная в восьми встречах набрала 15 очков и заняла второе место, пропустив вперед албанцев.
Последние матчи: Сборная Чехии провела последние официальные матчи в конце ноября 2023 года. Это были две встречи в рамках квалификации Евро-2024.
17 ноября чехи в гостях смогли не проиграть Польше. Встреча закончилась вничью 1:1. А спустя три дня Чехия на мажорной ноте завершила отбор на ЧЕ, разгромив дома Молдову со счетом 3:0.
Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.
Состояние команды: Чехия уже выполнила свою главную задачу. Команда сыграет на Евро-2024 и теперь может спокойно готовиться к предстоящему турниру.
Букмекеры не верят в гостей, считая фаворитом сборную Норвегии. Но не стоит забывать, что 2023-й год был достаточно успешным для Чехии.
Команда в последних десяти матчах проиграла только один раз. 12 октября в рамках квалификации Евро-2024 чехи в гостях уступили Албании со счетом 0:3.
Статистика для ставок
- Норвегия последний раз проигрывала 15 октября 2023 года, когда дома уступила Испании со счетом 0:1
- Сборная Чехии не побеждает в гостевых матчах с июня прошлого года
- Норвегия и Чехия последний раз встречались в 2017 году. Та игра закончилась вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.45, а победа Чехии — в 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 идут с одинаковым коэффициентом 1.90.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Норвегия с Холанном и без него — это две разные команды. В предстоящей встрече сложно выделить фаворита. Сборные могут не выявить сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.45.
Прогноз: наверняка тренерские штабы обеих сборных решатся на какие-то эксперименты. Всё-таки это товарищеский матч. Скорее всего, ошибки неизбежны, поэтому высока вероятность обмена голами.
Ставка: обе забьют за 1.80.