В рамках 23-го тура российской Первой лиги 18 марта пройдет матч «Черноморец» — «Шинник». Начало — 15:00 (мск). «Черноморец» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Черноморец»

Турнирное положение: У «Черноморца» сложная ситуация. Клуб ведет борьбу за то, чтобы остаться в Первой лиге.

Сейчас «Черноморец» занимает 16-е место в таблице. Набрано 21 очко в 22 матчах.

Последние матчи: «Черноморец» провалил концовку первой части сезона. Команда из Новороссийска уступала в каждой игре. В период с 1 по 26 ноября клуб проиграл шесть матчей подряд.

В первой официальной встрече 2024 года «Черноморец» также разочаровал своих фанатов. Команда в Туле проиграла «Арсеналу» со счетом 0:2.

Но после этого «Черноморец» наконец-то завоевал три очка. Это случилось 10 марта. В родных стенах со счетом 3:0 был разгромлен «СКА-Хабаровск».

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: «Черноморец» еще может исправить ситуацию. Однако для этого нужно срочно набирать очки.

Новороссийской команде не хватает стабильности. В первой части чемпионата «Черноморец» много проигрывал. Но начало второй части сезона придало болельщикам хоть немного оптимизма.

Подопечным Дмитрия Черышева будет сложно добыть вторую весеннюю победу кряду. Ярославский клуб однозначно доставит трудности.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» еще не обеспечил себе прописку в Первой лиге на следующий сезон. Ситуация очень нестабильная.

«Шинник» на текущий момент находится на 11-й строчке. Ярославцы записали в актив 27 очков по итогам 22 поединков.

Последние матчи: «Шинник» смог выиграть первый официальный матч 2024 года. Команда 2 марта в гостях взяла верх над «Кубанью» со счетом 2:0.

Но после этого ярославский клуб разочаровал фанатов в домашней встрече. 9 марта «Шинник» в родных стенах проиграл «Родине» (0:2).

Состояние команды: У «Шинника» довольно скромные задачи. Команда до конца сезона постарается подняться в верхнюю часть таблицы.

Задача-минимум — не оказаться во Второй лиге. У «Шинника» есть небольшой запас, три очка от зоны вылета, но этот отрыв может испариться за один тур.

В первом круге «Шинник» в Ярославле победил со счетом 2:1. Однако еще раз завоевать три очка в игре с «Черноморцем» будет непросто.

Статистика для ставок

«Черноморец» в последних 10 домашних матчах одержал три победы

«Шинник» выиграл последнюю гостевую встречу — удалось одолеть «Кубань» (2:0)

В первом круге «Шинник» дома победил «Черноморец» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.48 и 1.45.

Прогноз: Матч со «СКА-Хабаровском» показал, что «Черноморец» серьезно готов бороться за выживание. В предстоящей встрече, скорее всего, будет равный футбол. Явного фаворита нет.

Ставка: ничья за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды сыграют результативно. Букмекеры, в свою очередь, не ждут голевой феерии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.48