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    «Динамо» Киев — «Заря». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, УПЛ, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Заря»
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    Александр Шовковский
    В рамках 21-го тура чемпионата Украины 12 марта пройдет матч «Динамо» Киев — «Заря». Начало — 16:30 (мск). «Динамо» Киев — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 12 Марта 2024 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 16:30 Заря Заря
  • Луганск
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    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне традиционно бьются за золотые медали. Сейчас киевляне находятся на 4 месте.

    При этом «Динамо» Киев потенциально отстает лишь от «Шахтера». Правда, шансы обогнать дончан у команды Александра Шовковского имеются.

    Динамо К — Заря: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. «Динамо» Киев обидным образом упустило победу над «Вересом» (1:1).

    После зимней паузы киевляне выиграли дважды при одной ничьей. Победы над «Металлистом 1925» (4:2) и «Черноморцем» (1:0) дали надежду на успех в чемпионате.

    В последних матчах сбился прицел у лидера атак команды Владислава Ваната. Тем не менее, он все равно возглавляет гонку бомбардиров с 9 мячами.

    Не сыграют: Виталий Буяльский — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в двух последних матчах команда явно не преуспевала. «Динамо» Киев намеревается быстро вернуться на победный путь.

    Матчи против «Зари» для команды исторически складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.

    И уж совсем очевидно, что «Динамо» Киев будет действовать первым номером. И реабилитироваться за осечку в Ровно нужно, плюс вернется после дисквалификации Владимир Бражко и, быть может, даже получит игровое время восстановившийся после травмы Андрей Ярмоленко.

    «Заря»

    Турнирное положение: Луганчане уже вылезли из опасной зоны. На текущий момент они пребывают на 12 строчке таблицы.

    Причем отрыв от зоны стыковых матчей составляет 3 очка. Впрочем, у команды Юрия Коваля еще есть матчи в запасе.

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    • Последние матчи: в минувшем туре УПЛ луганчане добыли викторию. Команда приложила «Минай» (2:0).

    Причем до того подопечные Коваля расписали мировую с «Александрией» (0:0). Да и с «Ворсклой» удалось справиться (1:0).

    Вообще, «Заря» нынче выглядит весьма неплохо. Луганчане еще не пропускали в весенней части сезона.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: сейчас «черно-белые» наверняка постараются подняться в середину турнирной таблицы. Потенциал для этого имеется.

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    Правда, в плане реализации команда Коваля все еще не преуспевает. В 17 поединках «Заря» забила всего 18 мячей.

    В этом поединке, возможно, не сыграет ряд арендованных динамовцев. Антон Боль, Александр Яцык, Игорь Горбач, Викентий Волошин и Артем Слесар принадлежат киевлянам.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Заря» весной выглядит живенько, и явно поднимется, как минимум, на пару строчек.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Киев в минувшем туре прервало свою серию из 6 побед кряду

    • «Заря» весной еще ни разу не пропустила

    • в двух последних очных поединках побеждали луганчане

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно равными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: Киевляне явно постараются вернуться на победный путь, а значит, будут максимально активны в атаке.

    После зимней паузы динамовцы выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.

    Ставка: Фора «Динамо» Киев -1.5 за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что луганчане выстоят в первом тайме.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.35

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Заря» с коэффициентом 2.55. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная реабилитация динамовцев?
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