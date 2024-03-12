«Динамо» Киев
Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне традиционно бьются за золотые медали. Сейчас киевляне находятся на 4 месте.
При этом «Динамо» Киев потенциально отстает лишь от «Шахтера». Правда, шансы обогнать дончан у команды Александра Шовковского имеются.
Динамо К — Заря: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. «Динамо» Киев обидным образом упустило победу над «Вересом» (1:1).
После зимней паузы киевляне выиграли дважды при одной ничьей. Победы над «Металлистом 1925» (4:2) и «Черноморцем» (1:0) дали надежду на успех в чемпионате.
В последних матчах сбился прицел у лидера атак команды Владислава Ваната. Тем не менее, он все равно возглавляет гонку бомбардиров с 9 мячами.
Не сыграют: Виталий Буяльский — травмирован.
Состояние команды: в двух последних матчах команда явно не преуспевала. «Динамо» Киев намеревается быстро вернуться на победный путь.
Матчи против «Зари» для команды исторически складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.
И уж совсем очевидно, что «Динамо» Киев будет действовать первым номером. И реабилитироваться за осечку в Ровно нужно, плюс вернется после дисквалификации Владимир Бражко и, быть может, даже получит игровое время восстановившийся после травмы Андрей Ярмоленко.
«Заря»
Турнирное положение: Луганчане уже вылезли из опасной зоны. На текущий момент они пребывают на 12 строчке таблицы.
Причем отрыв от зоны стыковых матчей составляет 3 очка. Впрочем, у команды Юрия Коваля еще есть матчи в запасе.
Последние матчи: в минувшем туре УПЛ луганчане добыли викторию. Команда приложила «Минай» (2:0).
Причем до того подопечные Коваля расписали мировую с «Александрией» (0:0). Да и с «Ворсклой» удалось справиться (1:0).
Вообще, «Заря» нынче выглядит весьма неплохо. Луганчане еще не пропускали в весенней части сезона.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «черно-белые» наверняка постараются подняться в середину турнирной таблицы. Потенциал для этого имеется.
Правда, в плане реализации команда Коваля все еще не преуспевает. В 17 поединках «Заря» забила всего 18 мячей.
В этом поединке, возможно, не сыграет ряд арендованных динамовцев. Антон Боль, Александр Яцык, Игорь Горбач, Викентий Волошин и Артем Слесар принадлежат киевлянам.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Заря» весной выглядит живенько, и явно поднимется, как минимум, на пару строчек.
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев в минувшем туре прервало свою серию из 6 побед кряду
- «Заря» весной еще ни разу не пропустила
- в двух последних очных поединках побеждали луганчане
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно равными коэффициентами — 1.90 и 1.90.
- 4.10Челси — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.45Лацио — Удинезе: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.75Альмерия — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Киевляне явно постараются вернуться на победный путь, а значит, будут максимально активны в атаке.
После зимней паузы динамовцы выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.
Ставка: Фора «Динамо» Киев -1.5 за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что луганчане выстоят в первом тайме.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.35