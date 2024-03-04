4 марта в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» в родных стенах сыграет против «Газиантепа». Начало игры — в 20:00 по мск. «Антальяспор» — «Газиантеп»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Антальяспор»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Суперлиги с 35-ю очками в активе после 27-и туров. «Антальяспор» сбавил обороты в последнее время, но все равно может забраться повыше в таблице.

Команда имеет довольно неплохую оборону, которая пропустила всего 31 гол за 27 встреч, забив при этом 32 мяча. Несмотря на это, в последнее время что-то пошло не так.

Последние матчи: В прошедших встречах «Антальяспор» никак не может победить. В последнем туре команда проиграла «Галатасараю» (1:2), а матчем ранее сыграла вничью с «Истанбулспором» (2:2).

За последние 5 матчей «Антальяспор» 4 раза проиграла и 1 раз сыграла вничью. За этот период команда забила 4 гола при 10-и пропущенных. Интересно, что во всех этих матчах «Антальяспор» пропустила по 2 гола за игру.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Сагив Жехезкель (дисквалификация).

Состояние команды: «Антальяспор» находится на довольно комфотном расстоянии от зоны вылета в 7 очков, но команда вполне может скатиться вниз, если не начнет более менее стабильно набирать очки.

При этом, «Антальяспор» вполне может добраться и до 6-го места. Команда набрала 22 очка из 42-х возможных на своем поле, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.

Последний раз «Антальяспор» выигрывал у «Газиантепа» (1:0) в феврале 2023-го года, забив единственный гол на 29-й минуте. Сможет ли и на сей раз победить? Большой вопрос.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Команда находится в зоне вылета, занимая 17-е место в таблице с 28-ю очками в активе. У «Газиантепа» еще есть все шансы спастись от вылета, отставая от спасительной 16-й позиции лишь на 1 балл.

Нельзя сказать, что команда где-то сильно проваливается. «Газиантеп» пропустил за 27 встреч 40 голов при 31-м забитым, но при этом что-то пошло не так.

Последние матчи: В прошедшем туре «Газиантеп» проиграл «Башакшехиру» (0:2), а матчем ранее сыграл вничью с «Самсунспором» (1:1).

За последние 5 матчей во всех турнирах команда выиграла только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Газиантеп» забил 5 голов при 7-и пропущенных.

В феврале этого года команда вылетела из Кубка Турции на стадии 1/8 финала, проиграв «Фенербахче» со счетом 0:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме.

Состояние команды: «Газиантеп» периодически набирает очки, у команды точно будут все шансы сохранить прописку в чемпионате Турции. «Газиантеп» должен держать стабильные показатели.

В нынешнем сезоне команда уже побеждала «Антальяспор» со счетом 1:0, забив единственный гол на 71-й минуте.

Интересно, что «Газиантеп» неплохо выступает на чужом поле, набрав 14 очков из 39-и возможных, занимая 9-е место в лиге по этому показателю.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних очных встреч хотя бы одна команда не забивала

В 5-и последних матчах на чужом поле «Газиантеп» проиграл только 1 раз

«Антальяспор» не может победить в последних 6-и матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.75, а победа «Газиантепа» — в 4.20.

ТБ 2.5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: В последних очных матчах хотя бы одна команда не забивала.

Ставка: Обе забьют — нет за 2.10.

Прогноз: Можно предположить, что команды будут осторожничать в 1-м тайме.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.