3 марта в рамках 21-го тура тура российской Первой лиги «Акрон» в родных стенах сыграет против «Родины». Начало игры — в 16:00 по мск. «Акрон» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Команда является одним из кандидатов на выход в РПЛ по итогам сезона. «Акрон» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции всего на 2 балла.

Стоит отметить, что тольяттинская команда делит 2-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 15 голов в 20-и встречах при 27-и забитых.

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Последние матчи: Команда не лучшим образом провела товарищеские матчи, проиграв 4 матча из 6-и при 2-х победах. В последнем контрольном поединке «Акрон» уступил «СКА-Хабаровску» (2:3).

В последних 3-х матчах Первой лиги у команды вообще не было побед. За этот период «Акрон» дважды сыграл вничью и один раз проиграл, пропустив 4 гола при 3-х забитых.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Да, команда не сильно радовала результаты на контрольных встречах, но официальные матчи — это совсем другое, поэтому можно ожидать от «Акрона» совсем другой игры.

К слову, тольяттинцы уже встречались с «Родиной» в нынешнем сезоне. В том матче «Акрон» на чужом поле обыграл соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+8-й минуте.

«Родина»

Турнирное положение: Команда до сих пор имеет шанс на выход в стыки, занимая 7-е место в таблице Первой лиге с 28-ю очками в активе после 20-и туров.

За 20 встреч «Родина» забила довольно много голов относительно других команд (30), да и пачками команда не пропускает (20 мячей).

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда сыграла вничью с «Абдыш-Ата» (2:2), а матчем ранее разгромила «Рубин» (4:1). Команда вполне неплохо показала себя в зимней паузе.

К тому же, в последних 3-х встречах в Первой лиге «Родина» дважды победила и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 7 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: «Родина» отстает от зоны стыковых матчей на 7 очков, поэтому команде необходимо стабильно набирать очки после паузы и потенциал у них точно есть.

Несмотря на это, «Родина» не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 11 очков из 30-и возможных в гостях. Сможет ли на сей раз команда одолеть «Акрон» и приблизиться к зоне стыков? Большой вопрос.

Статистика для ставок

В 3-х очных встречах между этими командами «Родина» ни разу не побеждала

В последних 4-х матчах «Акрон» непременно пробивал тотал 2.5 больше

У «Акрона» нет ни одной победы в последних 3-х матчах Первой лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа «Родины» — в 3.60.

ТБ 2.5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» сможет одолеть «Родину» на своем поле.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.07.

Прогноз: Матч вполне может получиться результативными, причем обе команды точно забьют по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.88.