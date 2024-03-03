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    Сможет ли «Акрон» продолжить свой путь к 1-й строчке?

    «Акрон» — «Родина». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Родина»
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    «Акрон»
    3 марта в рамках 21-го тура тура российской Первой лиги «Акрон» в родных стенах сыграет против «Родины». Начало игры — в 16:00 по мск. «Акрон» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Марта 2024 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Родина Родина
  • Москва
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    «Акрон»

    Турнирное положение: Команда является одним из кандидатов на выход в РПЛ по итогам сезона. «Акрон» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции всего на 2 балла.

    Стоит отметить, что тольяттинская команда делит 2-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 15 голов в 20-и встречах при 27-и забитых.

    Акрон — Родина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Команда не лучшим образом провела товарищеские матчи, проиграв 4 матча из 6-и при 2-х победах. В последнем контрольном поединке «Акрон» уступил «СКА-Хабаровску» (2:3).

    В последних 3-х матчах Первой лиги у команды вообще не было побед. За этот период «Акрон» дважды сыграл вничью и один раз проиграл, пропустив 4 гола при 3-х забитых.

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    Состояние команды: Да, команда не сильно радовала результаты на контрольных встречах, но официальные матчи — это совсем другое, поэтому можно ожидать от «Акрона» совсем другой игры.

    К слову, тольяттинцы уже встречались с «Родиной» в нынешнем сезоне. В том матче «Акрон» на чужом поле обыграл соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+8-й минуте.

    «Родина»

    Турнирное положение: Команда до сих пор имеет шанс на выход в стыки, занимая 7-е место в таблице Первой лиге с 28-ю очками в активе после 20-и туров.

    За 20 встреч «Родина» забила довольно много голов относительно других команд (30), да и пачками команда не пропускает (20 мячей).

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда сыграла вничью с «Абдыш-Ата» (2:2), а матчем ранее разгромила «Рубин» (4:1). Команда вполне неплохо показала себя в зимней паузе.

    К тому же, в последних 3-х встречах в Первой лиге «Родина» дважды победила и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 7 голов при 2-х пропущенных.

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    Состояние команды: «Родина» отстает от зоны стыковых матчей на 7 очков, поэтому команде необходимо стабильно набирать очки после паузы и потенциал у них точно есть.

    Несмотря на это, «Родина» не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 11 очков из 30-и возможных в гостях. Сможет ли на сей раз команда одолеть «Акрон» и приблизиться к зоне стыков? Большой вопрос.

    Статистика для ставок

    • В 3-х очных встречах между этими командами «Родина» ни разу не побеждала

    • В последних 4-х матчах «Акрон» непременно пробивал тотал 2.5 больше

    • У «Акрона» нет ни одной победы в последних 3-х матчах Первой лиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа «Родины» — в 3.60.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: Можно предположить, что «Акрон» сможет одолеть «Родину» на своем поле.

    Ставка: Победа «Акрона» за 2.07.

    Прогноз: Матч вполне может получиться результативными, причем обе команды точно забьют по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Родина» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Акрон» продолжить свой путь к 1-й строчке?
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