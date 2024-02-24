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    «Эйбар» не позволит конкуренту приблизиться

    «Эйбар» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Эспаньол»
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    «Эйбар»
    24 февраля в 28-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле примет «Эспаньол». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Февраля 2024 года
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    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 46 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь на два очка.

    Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели семь фиаско, разница мячей составляет 42:30.

    Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» выезде сыграли вничью 0:0 с «Эльче», а туром ранее дома одолели «Сарагосу» со счетом 1:0. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В чемпионате «Эйбар» не проигрывает вот уже как семь матчей кряду, выиграв четыре из них при трех мировых исходах. В четырех же встречах данного отрезка он сохранил свои ворота на замке. Дома он победил в последних трех играх и каждый раз всухую.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 44 набранным баллом на третьей строке, и на два очка отстает от второй.

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    • «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 12 матчей, восемь раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 43:31.

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «попугаи» дома разгромили «Мирандес» 3:0, а туром ранее они проиграли в Сантандере местному «Расингу» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Клуб из Барселоны смог выиграть всего три поединка в Сегунде из девяти последних. И все эти виктории были домашними. Помимо них, в этот период он еще дважды проиграл и четыре встречи свел вничью. И только в двух случаях этого отрезка он не смог забить.

    Статистика для ставок

    • Дома «Эйбар» не уступает уже на протяжении 11 игр чемпионата, выиграв семь из них

    • «Эспаньол» в гостях не побеждает на протяжении восьми встреч первенства, проиграв пять из них

    • «Эйбар» обыграл «Эспаньол» в четырех из семи минувших очных противостояниях при двух фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эйбар» букмекеры дают коэффициент 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа «Эспаньола» оценена в 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.21 и 1.66 соответственно.

    Коэффициенты матча Эйбар — Эспаньол

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.204.00Бонус$9500
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    Прогноз: В этом поединке напрашивается ставка на победу хозяев. Ведь «Эйбар» очень силен дома, а «Эспаньол» уж очень беспомощен в гостях в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.01.

    Прогноз: Но не исключаем, что забить смогут обе команды, так как с результативностью у них все в порядке.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    «Эйбар» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Эйбар» не позволит конкуренту приблизиться
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