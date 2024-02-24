24 февраля в 28-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле примет «Эспаньол». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» с 46 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь на два очка.

Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели семь фиаско, разница мячей составляет 42:30.

Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» выезде сыграли вничью 0:0 с «Эльче», а туром ранее дома одолели «Сарагосу» со счетом 1:0. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В чемпионате «Эйбар» не проигрывает вот уже как семь матчей кряду, выиграв четыре из них при трех мировых исходах. В четырех же встречах данного отрезка он сохранил свои ворота на замке. Дома он победил в последних трех играх и каждый раз всухую.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 44 набранным баллом на третьей строке, и на два очка отстает от второй.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 12 матчей, восемь раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 43:31.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «попугаи» дома разгромили «Мирандес» 3:0, а туром ранее они проиграли в Сантандере местному «Расингу» со счетом 0:2.

Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Клуб из Барселоны смог выиграть всего три поединка в Сегунде из девяти последних. И все эти виктории были домашними. Помимо них, в этот период он еще дважды проиграл и четыре встречи свел вничью. И только в двух случаях этого отрезка он не смог забить.

Статистика для ставок

Дома «Эйбар» не уступает уже на протяжении 11 игр чемпионата, выиграв семь из них

«Эспаньол» в гостях не побеждает на протяжении восьми встреч первенства, проиграв пять из них

«Эйбар» обыграл «Эспаньол» в четырех из семи минувших очных противостояниях при двух фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эйбар» букмекеры дают коэффициент 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа «Эспаньола» оценена в 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.21 и 1.66 соответственно.

Коэффициенты матча Эйбар — Эспаньол 1X2Новым игрокам 2.053.204.00Бонус$9500

Прогноз: В этом поединке напрашивается ставка на победу хозяев. Ведь «Эйбар» очень силен дома, а «Эспаньол» уж очень беспомощен в гостях в последнее время.

Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.01.

Прогноз: Но не исключаем, что забить смогут обе команды, так как с результативностью у них все в порядке.

Ставка: обе забьют за 1.95.