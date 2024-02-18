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    Оторвется ли «Удинезе» от зоны вылета?

    «Удинезе» — «Кальяри». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Италии на 18 февраля 2024 года

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    «Удинезе» — фаворит матча
    «Удинезе» — «Кальяри». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Удинезе» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Февраля 2024 года
    Удинезе
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» занимает 15-е место. В его активе 24 забитых мяча, в пассиве — 37 пропущенных.

    Команда на три очка опережает зону вылета — 18-ю позицию. Очевидно, что грядущий поединок — отличный шанс улучшить свои шансы в борьбе за выживание и оторваться от «трясины».

    Коэффициенты матча Удинезе — Кальяри

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    Последние матчи: в предыдущем туре «Зебры» одержали сенсационную победу. На выезде они с минимальным результатом обыграли «Ювентус» (1:0).

    В двух последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив не проиграл при одной победе и одной ничьей.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Деулофеу, Бийоль, Эбоссе — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии А) «Удинезе» одержал только одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

    Словом, команда звезд с неба не хватает, но в последнее время заметно оживилась, а грядущий соперник дает возможность улучшить свои позиции.

    Лоренцо Лукка и Флориан Товен — лидеры атак «Зебр» в этом сезоне. Лукка — лучший бомбардир команды с шестью голами, а Товен забил четыре мяча.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Кальяри» занимает 19-е место в зоне вылета с 18 очками и разницей мячей 22-45.

    Команда на два очка отстает от безопасной 17-й позиции, так что сардинцы ведут тяжелую борьбу за выживание, где крайне важно хотя бы не проиграть.

    Последние матчи: «россоблу» в прошлом туре на своем поле потерпели крупное поражение. Хозяева пропустили от «Лацио» три мяча, пропустив один.

    Сегодня у островитян серия поражений в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат Италии, с общей разницей мячей 3-12.

    Не сыграют: Манкосу, Ористанио, Шомуродов, Хацидиакос — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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  • 05/02/2024

    • Состояние команды: в последних 10 поединках во всех турнирах «Кальяри» одержал только одну победу при семи поражениях (четыре — в последних играх) и двух ничьих.

    Такие результаты закономерно держат «россоблу» в зоне вылета и при этом сулят невысокие шансы на успех. Правда, где еще набирать очки, как не в таких матчах?

    Леонардо Паволетти, Николас Виола и Зито Лувумбо, которые забили четыре, три и также три мяча соответственно, предстали лидерами атак клуба.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Кальяри» забивали оба соперника.

    • в пяти последних матчей «Кальяри» было забито больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Удинезе» одержал лишь одну победу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Кальяри» — в 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

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    Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. То, что сардинцы забили лишь три мяча в этих поединках, говорит об их мизерных шансах выстоять.

    Ставка: «Удинезе» выиграет за 1.85.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах «Кальяри» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Удинезе» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Удинезе» от зоны вылета?
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