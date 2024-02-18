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    «Фрайбург» прервет свою неудачную серию?

    «Фрайбург» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 18 февраля 2024 года

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    «Фрайбург»
    «Фрайбург» на своем поле сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в 22-м туре Бундеслиги. Встреча пройдет 18 февраля, начало — в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Февраля 2024 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Фрайбург»

    Турнирное положение: С 28 набранными очками «Фрайбург» разместился на седьмой строке в таблице от шестой позиции отстает на четыре пункта.

    Дружина Кристиана Штрайха выиграла всего восемь встреч из 21, четыре поединка еще свела вничью и девять игр проиграла, разница мячей — 26:37.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Айнтрахт Ф

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    Последние матчи: В середине недели «бразильцы из Брайсгау» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле расписали мировую с французским «Лансом» 0:0. А в последней игре чемпионата они разгромно проиграли в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:3.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Маттиас Гинтер, Даниэль-Кофи Кьере и Филипп Линхарт, а Мерлин Роль будет отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: К этой игре «Фрайбург» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. Непосредственно в чемпионате в этот период клуб провел три встречи и все их проиграл, пропустив в каждой из них по три гола. До этого же в рамках Бундеслиги он выиграл четыре поединка из шести.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» с 32 зачетными пунктами находится на строку выше предстоящего противника. От четвертой позиции он отстает аж на восемь баллов.

    Подопечные Дино Топпмёллера отпраздновали в этом чемпионате восемь викторий, столько же встреч свели вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 31:25.

    Последние матчи: В преддверии этой игры «орлы» расписали выездную мировую 2:2 с бельгийским «Юнионом» в первом поединке 1/16 финала Лиги конференций. А в последней встрече чемпионата страны они поделили дома очки со скромным «Бохумом» 1:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Мехди Луне и Уго Ларссон, а Робин Кох дисквалифицирован.

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    • Состояние команды: «Айнтрахт» не может выиграть на протяжении своих последних трех встреч, раз уступив в этот период при двух ничьих. До этой же серии коллектив смог победить в трех из четырех поединков и расписал в данном отрезке еще одну мировую.

    Статистика для ставок

    • У «Фрайбурга» в родных стенах только одно фиаско за прошедшие восемь матчей при четырех викториях

    • «Айнтрахт» в гостях выиграл лишь один поединок из девяти последних и пять раз проиграл

    • «Фрайбург» выиграл у «Айнтрахта» всего лишь в одной игре из шести минувших при трех фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.35, победа «Айнтрахта» — 3.24, ничья — 3.56.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.86 соответственно.

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    Прогноз: В данном противостоянии ставим на победу «Фрайбурга», потому что он на своем поле выступает довольно-таки неплохо, а вот «Айнтрахт» на выезде в своем последнем отрезке откровенно слаб.

    Рекомендуемая Ставка: победа «Фрайбурга» 2.35.

    Прогноз: И также не исключаем, что этот поединок может получиться результативным, ведь в последнее время данные команды зачастую выдают голевые матчи.

    Ставка: ТБ 3,0 2.76.

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    «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» прервет свою неудачную серию?
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