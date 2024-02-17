17 февраля в 27-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Мирандес». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 41 набранным баллом на шестой строке и на балл опережает седьмое место.

«Эспаньол» в этом сезоне забил 40 голов в 26 проведенных поединках при 31 пропущенном мяче.

Коэффициенты матча Эспаньол — Мирандес 1X2Новым игрокам 1.773.455.00Бонус$9500

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «попугаи» по всем статьям проиграли в Сантандере местному «Расингу» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще на старте поединке. Туром же ранее они дома справились с «Леванте» 2:1.

Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Клуб из Барселоны смог выиграть всего два поединка в Сегунде из восьми последних. И обе эти виктории были домашними. Помимо них, в этот период он еще дважды проиграл и четыре встречи свел вничью. И только в двух случаях из восьми этого отрезка он не смог забить.

«Мирандес»

Турнирное положение: «Мирандес» с 33 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, опережая на пять пунктов зону вылета.

Разница забитых и пропущенных у коллектива в этом чемпионате составляет 33:31.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «кабаны» на выезде минимально проиграли «Картахене» со счетом 0:1, а игровым днем ранее дома разгромили дубль «Вильярреала» 3:0.

Не сыграют: Почти все игроки основы смогут принять участие в этом поединке. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Красные» смогли выиграть только в двух из девяти последних игр чемпионата, оба раза одолев команды из нижней части турники дома. Еще два матча за это время они проиграли и расписали аж пять мировых исходов. И в шести случаях данного периода они не смогли забить.

Статистика для ставок

Дома «Эспаньол» не уступает уже в семи играх подряд, выиграв четыре из них. И в этом отрезке он забивал в каждом поединке

«Мирандес» вне родных стен не может выиграть вот уже на протяжении семи минувших встреч, пять раз сыграв вничью за это время

«Эспаньол» выиграл у «Мирандеса» в четырех из пяти очных противостояниях при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 1.78. Ничья оценена в 3.62, а победа «Мирандеса» оценена в 4.67.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.69 соответственно.

Прогноз: И хотя «Эспаньол» в последнем отрезке выглядит неубедительно, но на своем поле он редко когда оступается. И в поединке с середняком просто обязан брать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.78.

Прогноз: И так как на своем поле «попугаи» демонстрируют неплохую результативность и забивали в последних семи домашних встречах, то и на этот раз ждем от них пару результативных действий.

Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 за 2.00.