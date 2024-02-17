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    «Эспаньол» пару раз огорчит середняка

    «Эспаньол» — «Мирандес». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Мирандес»
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    «Эспаньол»
    17 февраля в 27-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Мирандес». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Февраля 2024 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 41 набранным баллом на шестой строке и на балл опережает седьмое место.

    «Эспаньол» в этом сезоне забил 40 голов в 26 проведенных поединках при 31 пропущенном мяче.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Мирандес

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    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «попугаи» по всем статьям проиграли в Сантандере местному «Расингу» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще на старте поединке. Туром же ранее они дома справились с «Леванте» 2:1.

    Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Клуб из Барселоны смог выиграть всего два поединка в Сегунде из восьми последних. И обе эти виктории были домашними. Помимо них, в этот период он еще дважды проиграл и четыре встречи свел вничью. И только в двух случаях из восьми этого отрезка он не смог забить.

    «Мирандес»

    Турнирное положение: «Мирандес» с 33 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, опережая на пять пунктов зону вылета.

    Разница забитых и пропущенных у коллектива в этом чемпионате составляет 33:31.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «кабаны» на выезде минимально проиграли «Картахене» со счетом 0:1, а игровым днем ранее дома разгромили дубль «Вильярреала» 3:0.

    Не сыграют: Почти все игроки основы смогут принять участие в этом поединке. Дисквалифицированных нет.

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  • 10/02/2024

    • Состояние команды: «Красные» смогли выиграть только в двух из девяти последних игр чемпионата, оба раза одолев команды из нижней части турники дома. Еще два матча за это время они проиграли и расписали аж пять мировых исходов. И в шести случаях данного периода они не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • Дома «Эспаньол» не уступает уже в семи играх подряд, выиграв четыре из них. И в этом отрезке он забивал в каждом поединке

    • «Мирандес» вне родных стен не может выиграть вот уже на протяжении семи минувших встреч, пять раз сыграв вничью за это время

    • «Эспаньол» выиграл у «Мирандеса» в четырех из пяти очных противостояниях при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 1.78. Ничья оценена в 3.62, а победа «Мирандеса» оценена в 4.67.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.69 соответственно.

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    Прогноз: И хотя «Эспаньол» в последнем отрезке выглядит неубедительно, но на своем поле он редко когда оступается. И в поединке с середняком просто обязан брать три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.78.

    Прогноз: И так как на своем поле «попугаи» демонстрируют неплохую результативность и забивали в последних семи домашних встречах, то и на этот раз ждем от них пару результативных действий.

    Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 за 2.00.

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    «Эспаньол» — «Мирандес»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» пару раз огорчит середняка
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