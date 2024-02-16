«Сарагоса» на своем поле сыграет против «Картахены» в 27-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 16 февраля, начнется в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

Турнирное положение: «Сарагоса» на данный момент расположилась на 12 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 36 пунктов и отставание от зоны плей-офф в четыре балла.

Коллектив смог отличиться в текущем первенстве 27 раз в 26 проведенных играх, а пропустил он 23 гола.

Последние матчи: В минувшем туре арагонцы на выезде потерпели минимальное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:1. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без проигрышей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Сарагосы» нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Как упоминалось выше, «Сарагоса» проиграла свой последний поединок. Но перед этим она не знала горечи поражений на протяжении восьми встреч первенства. В этот период команда добилась трех выигрышей и аж пять поединков завершила мировыми исходами.

«Картахена»

Турнирное положение: «Картахена» с 28 очками находится в нижней части таблицы и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

Команда в текущем розыгрыше Сегунды отправила в ворота соперников 26 мячей, а пропустила она на десять мячей больше.

Последние матчи: «Подводники» в прошлом туре на своем поле смогли минимально переиграть «Мирандес» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти игр.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: «Картахена» к этому поединку подходит в очень хорошем состоянии, ведь она не проигрывает уже как пять матчей кряду, выиграв за это время четыре из них при одной мировой. Причем в данном отрезке она трижды выиграла всухую и пропустила всего два мяча.

Статистика для ставок

На своем поле «Сарагоса» не проигрывает уже в четырех поединках подряд, выиграв три из них

В гостях у «Картахены» только одно фиаско за минувшие восемь игр во всех турнирах при двух выигрышах и пяти мировых

«Сарагоса» выиграла у «Картахены» в трех последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Сарагосы» букмекеры дают коэффициент 1.91. Ничья оценена в 3.32, а победа «Картахены» оценена в 4.41.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Так как эти команды исповедуют сугубо оборонительный футбол, то от их очного противостояния стоит ждать крайне нерезультативного матча.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.89.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на непроигрыш «Картахены», которая просто прекрасно провела свои последние пять игр.

Ставка: Х2 за 1.93.