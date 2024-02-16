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    «Картахена» продлит свою серию без поражений?

    «Сарагоса» — «Картахена». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Картахена»
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    «Картахена»
    «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Картахены» в 27-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 16 февраля, начнется в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Февраля 2024 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:30 Картахена Картахена
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    Турнирное положение: «Сарагоса» на данный момент расположилась на 12 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 36 пунктов и отставание от зоны плей-офф в четыре балла.

    Коллектив смог отличиться в текущем первенстве 27 раз в 26 проведенных играх, а пропустил он 23 гола.

    Последние матчи: В минувшем туре арагонцы на выезде потерпели минимальное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:1. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без проигрышей.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Сарагосы» нет.

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    Состояние команды: Как упоминалось выше, «Сарагоса» проиграла свой последний поединок. Но перед этим она не знала горечи поражений на протяжении восьми встреч первенства. В этот период команда добилась трех выигрышей и аж пять поединков завершила мировыми исходами.

    «Картахена»

    Турнирное положение: «Картахена» с 28 очками находится в нижней части таблицы и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

    Команда в текущем розыгрыше Сегунды отправила в ворота соперников 26 мячей, а пропустила она на десять мячей больше.

    Последние матчи: «Подводники» в прошлом туре на своем поле смогли минимально переиграть «Мирандес» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти игр.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

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    • Состояние команды: «Картахена» к этому поединку подходит в очень хорошем состоянии, ведь она не проигрывает уже как пять матчей кряду, выиграв за это время четыре из них при одной мировой. Причем в данном отрезке она трижды выиграла всухую и пропустила всего два мяча.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Сарагоса» не проигрывает уже в четырех поединках подряд, выиграв три из них

    • В гостях у «Картахены» только одно фиаско за минувшие восемь игр во всех турнирах при двух выигрышах и пяти мировых

    • «Сарагоса» выиграла у «Картахены» в трех последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Сарагосы» букмекеры дают коэффициент 1.91. Ничья оценена в 3.32, а победа «Картахены» оценена в 4.41.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.53 соответственно.

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    Прогноз: Так как эти команды исповедуют сугубо оборонительный футбол, то от их очного противостояния стоит ждать крайне нерезультативного матча.

    Ставка: ТМ 2,0 за 1.89.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на непроигрыш «Картахены», которая просто прекрасно провела свои последние пять игр.

    Ставка: Х2 за 1.93.

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    «Сарагоса» — «Картахена»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. «Картахена» продлит свою серию без поражений?
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