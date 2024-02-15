«Олимпиакос»
Путь в плей-офф: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».
Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре групповом этапе. «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Бачка-Топола» (5:2). Греки уступили первые два места «Вест Хэму» и «Фрайбургу», которые набрали 15 и 12 очков соответственно.
Коэффициенты матча Олимпиакос — Ференцварош
Последние матчи: 10 февраля «Олимпиакос» провел матч в Суперлиге Греции, переиграв на своем поле клуб ОФИ (4:0). Благодаря этой победе участник плей-офф Лиги конференций закрепился на 4-м месте в чемпионате. В 22 матчах «Олимпиакос» набрал 44 очка.
Все прогнозы на Лигу конференций
Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер и полузащитник Бандиугу Фадига — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: Команда в последних матчах играет относительно ровно, обыграв на своем пути «Арис» (2:1) и ПАС «Янина» (3:1). Были и неудачные игры против «Панатинаикоса» в Кубке Греции (0:1) и чемпионате страны (0:2).
«Ференцварош»
Путь в плей-офф: «Ференцварош» успешно выступил в групповом этапе Лиги конференции, заняв в турнирной таблице 2 место и набрав 10 очков. Чемпион Венгрии выиграл две встречи у «Чукарички» (2:1,3:1) и сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1,2:2), «Генком» (1:1, 0:0).
Последние матчи: В Высшей лиге венгерского чемпионата «Ференцварош» добился третьей победы подряд. После успешных игр с «Кишвардой» (3:1) и МТК «Будапешт» последовала виктория над «Дебреценом» (2:1).
Не сыграет: Адам Халмай — у венгерского форвард травмировано колено, дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Ференцварош» занимает 2 метсто, набрав 42 очка. Чемпион отстает от лидера команды «Пакш» на один пункт.
Статистика для ставок
- В последний раз «Олимпиакос» и «Ференцварош» встречались между собой в 1996-м
- В том противостоянии «Ференцаврош» одержал вверх над «Олимпиакосом» (3:1). Была и результативная ничья (2:2)
- Выигрышная серия «Ференцвароша» составляет 3 матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.64, а побед гостей — в 3.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.87 соответственно.
Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в матчах с участием «Ференцвароша» и «Олимпиакосом» забивается обычно 3-4 гола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.59.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.