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    Очередная мировая «Антальяспора»?

    «Самсунспор» — «Антальяспор». Ставка (к. 3.43) и прогноз на футбол, Суперлига, 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Антальяспор»
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    В рамках 25-го тура чемпионата Турции 12 февраля пройдет матч «Самсунспор» — «Антальяспор». Начало — 20:00 (мск). «Самсунспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Февраля 2024 года
    Samsunspor
  • Турция. Суперлига
    •  Samsunspor 20:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    «Самсунспор»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в элите. Ныне «Самсунспор» находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 24 матчах команда пропустила в свои ворота 35 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться хотя бы баллом. «Самсунспор» по всем статьям уступил «Галатасараю» (0:2).

    После того «Самсунспор» вылетел из Кубка Турции. Команда в концовке уступила «Фатих Карагюмрюку» со счетом 1:2.

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    Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. А вот в свои ворота «Самсунспор» пропустил 6 голов.

    Не сыграют: Гаэтан Лаура — травмирован.

    Состояние команды: «Самсунспор» в последних матчах явно не блещет позитивными результатами. Между тем, гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.

    Вот только проигрывает команда чересчур часто. В 24 матчах чемпионата Турции проиграна ровно половина матчей.

    Стоит отметить, что «Самсунспор» традиционно сложно противостоит «Антальяспору». Из 5 последних очных поединков выигран лишь один при 2 поражениях.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: «Антальяспор» в нынешнем сезоне особо не блещет результатами. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 29 мячей, пропустив в свои ворота 25.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Антальяспор» всего одна виктория при двух коллизиях.

    Не сыграют: Сагив Йехезкель — травмирован.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Антальяспор» сражается за попадание в зону еврокубков. Отставание от искомой 4 позиции составляет 4 очка.

    Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 8 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако пресловутой стабильности ей явно не хватает. Да и вообще, «Антальяспор» слишком часто играет в ничью — 10 раз.

    Клуб из Антальи проиграл два своих последних поединка. Правда, соперниками были признанные гранды местного футбола «Фенербахче» (0:2) и «Бешикташ» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Самсунспор» не обыгрывает «Антальяспор» почти 9 лет

    • «Антальяспор» в 24 матчах чемпионата подписал 10 мировых

    • Лидер атак «Антальяспора» Адам Букса забил уже 10 мячей в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.43, а победа гостей — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.14 и 1.79.

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    Прогноз: Обе команды нынче выглядят не особо монолитно, и вряд ли кто-то добьется виктории

    «Антальяспор» считается специалистом по ничьим, к тому же проиграл в двух своих последних матчах.

    Ставка: Ничья за 3.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что Букса и его партнеры проявят свои лучшие качества.

    Ставка: Победа «Антальяспора» за 3.10

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    «Самсунспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (3.43), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. Очередная мировая «Антальяспора»?
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