В рамках 25-го тура чемпионата Турции 12 февраля пройдет матч «Самсунспор» — «Антальяспор». Начало — 20:00 (мск). «Самсунспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в элите. Ныне «Самсунспор» находится на 15 строчке турнирной таблицы.

При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 24 матчах команда пропустила в свои ворота 35 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться хотя бы баллом. «Самсунспор» по всем статьям уступил «Галатасараю» (0:2).

После того «Самсунспор» вылетел из Кубка Турции. Команда в концовке уступила «Фатих Карагюмрюку» со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. А вот в свои ворота «Самсунспор» пропустил 6 голов.

Не сыграют: Гаэтан Лаура — травмирован.

Состояние команды: «Самсунспор» в последних матчах явно не блещет позитивными результатами. Между тем, гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.

Вот только проигрывает команда чересчур часто. В 24 матчах чемпионата Турции проиграна ровно половина матчей.

Стоит отметить, что «Самсунспор» традиционно сложно противостоит «Антальяспору». Из 5 последних очных поединков выигран лишь один при 2 поражениях.

«Антальяспор»

Турнирное положение: «Антальяспор» в нынешнем сезоне особо не блещет результатами. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

Команда забила 29 мячей, пропустив в свои ворота 25.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Антальяспор» всего одна виктория при двух коллизиях.

Не сыграют: Сагив Йехезкель — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Антальяспор» сражается за попадание в зону еврокубков. Отставание от искомой 4 позиции составляет 4 очка.

Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 8 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако пресловутой стабильности ей явно не хватает. Да и вообще, «Антальяспор» слишком часто играет в ничью — 10 раз.

Клуб из Антальи проиграл два своих последних поединка. Правда, соперниками были признанные гранды местного футбола «Фенербахче» (0:2) и «Бешикташ» (1:2).

Статистика для ставок

«Самсунспор» не обыгрывает «Антальяспор» почти 9 лет

«Антальяспор» в 24 матчах чемпионата подписал 10 мировых

Лидер атак «Антальяспора» Адам Букса забил уже 10 мячей в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.43, а победа гостей — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.14 и 1.79.

Прогноз: Обе команды нынче выглядят не особо монолитно, и вряд ли кто-то добьется виктории

«Антальяспор» считается специалистом по ничьим, к тому же проиграл в двух своих последних матчах.

Ставка: Ничья за 3.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Букса и его партнеры проявят свои лучшие качества.

Ставка: Победа «Антальяспора» за 3.10