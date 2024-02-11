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    «Арсенал» порадует своих фанатов победой

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 11 февраля 2024 года

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    Микель Артета
    В рамках 24-го тура чемпионата Англии 11 февраля пройдет матч «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало — 17:00 (мск). «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Февраля 2024 года

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» располагается на 2-м месте в таблице. В активе команды 36 очков по итогам 23-х игр.

    «Манчестер Юнайтед» идет на 6-й строчке, опережая «молотобойцев» лишь на два очка. А вот отставание от команд, которые ведут борьбу за топ-4 уже больше: от «Тоттенхэма» — 8 очков, от «Астон Виллы» — 10 баллов.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Арсенал Лондон

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    Последние матчи: Команда Дэвида Мойеса провалила последние матчи. В 2024 году команда еще ни разу не побеждала. Сначала была нулевая ничья с «Брайтоном». Потом в Кубке Англии лондонцы не справились с середняком из Чемпионшипа «Бристоль Сити», уступив сопернику в переигровке.

    Затем «молотобойцы» упустили три очка во встрече с аутсайдером чемпионата «Шеффилд Юнайтед» (2:2), после чего последовала ничья с «Борнмутом» (1:1). В последнем туре клуб на «Олд Траффорд» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

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    Стоит отметить, что в родных стенах «Вест Хэм» уступил в нынешнем сезоне лишь дважды. Последнее поражение случилось 29 октября — от «Эвертона».

    Не сыграют: Антонио, Лукас Пакета.

    Состояние команды: Фанаты «Вест Хэма» рассчитывают, что команда реабилитируется за последние неудачи. Нужно наконец-то победить. Однако встреча с «Арсеналом» будет очень сложной.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» идет на 3-й строчке в таблице АПЛ, записав в актив 49 очков. От лидера «канониры» отстают на два балла. Сколько же очков набрал «Манчестер Сити», однако команда Хосепа Гвардиолы провела на одну встречу меньше. «Астон Вилла» отстает от лондонцев на три балла, «Тоттенхэм» — на пять.

    Последние матчи: «Арсенал» не лучшим образом закончил 2023-й год. Из-за неудачных результатов команда выпала из чемпионской гонки. Начало 2024 года также не заладилось. «Канониры» на «Эмирейтс» уступили «Ливерпулю» 0:2 и вылетели из Кубка Англии. Но затем «Арсенал» воспрял духом. Подопечные Артеты одержали в АПЛ три победы кряду.

    Сначала пять мячей было забито «Кристал Пэласу». Вскоре лондонцы выиграли у «Ноттингем Фореста» 2:1. А затем «канониры» на «Эмирейтс» одолели «Ливерпуль» со счетом 3:1 (ворота соперника поразили Сака, Мартинели и Троссард).

    Не сыграют: Виейра, Габриел Жезус, Партей, Тимбер, Томиясу.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: Победа над «Ливерпулем» вдохновила «Арсенал». «Канониры» вернулись в гонку за титул. В гостях у команды Артеты лишь одна победа в пяти встречах.

    В первом круге подопечные Мойеса увезли три очка с «Эмирейтс», одолев соперника 2:0. В сезоне-2022/23 клубы играли трижды. В АПЛ в первой встрече «Арсенал» победил 3:1, а во втором поединке сыграл вничью 2:2. В Кубке лиги сильнее оказался «Вест Хэм» — 3:1.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» не выиграл ни разу в 6 последних поединках во всех турнирах.

    • «Вест Хэм» не побеждал в 4 последних матчах в АПЛ.

    • «Арсенал» забивал минимум два гола в последних 3 поединках в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящим матчем. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.50, а победа хозяев — в 6.20.

    ТБ 2,5 доступен с коэффициентом 2.20, а ТМ 2,5 — с 1.63.

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    Прогноз: Гостям нужны три очка. «Арсенал» после победы над «Ливерпулем» вернулся в чемпионскую гонку. Подопечные Артеты не собираются сбавлять обороты и нацелены снова выиграть.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: Оборону «Вест Хэма» нельзя назвать надежной. Достаточно вспомнить, что даже от «Шеффилд Юнайтед» команда пропустила два мяча. А атакующая линия «Арсенала» в последних встречах впечатляет. Ожидается результативное противостояние.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

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    «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» порадует своих фанатов победой
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